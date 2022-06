Auf der Suche

IMAGO/Jacob Schröter Mit Marx-Zitat in Richtung »Regierungsfähigkeit«: Delegierte beim Linke-Parteitag in Erfurt

Bei ihrem Bundesparteitag in Erfurt hat die Partei Die Linke trotz zuletzt herber Wahlniederlagen den bisherigen Kurs bestätigt – personell wie inhaltlich. Am Sonnabend wurde Janine Wissler als Vorsitzende wiedergewählt. Sie erhielt in Erfurt 319 Stimmen (57,4 Prozent). Neben ihr führt nun der EU-Parlamentsabgeordnete Martin Schirdewan die Partei. Er erhielt 341 Stimmen (61,3 Prozent). Neugewählt wurde auch der Parteivorstand, dem nach einem Satzungsänderungsantrag nur noch 26 statt wie bisher 44 Mitglieder angehören.

Mit Spannung wurde die Debatte über den Leitantrag 3 (»Keine Aufrüstung, kein Krieg. Für eine neue Friedensordnung und internationale Solidarität«) erwartet, die im Zeichen des Ukraine-Kriegs stand. Am Sonntag wurde über verschiedene Änderungsanträge entschieden. Exemplarisch für die aktuellen Diskussionen in der Partei war die Aussprache über den Änderungsantrag 137.1. Demnach sollte ein Zitat aus dem Erfurter Parteiprogramm von 2011 in den Leitantrag übernommen werden. Man halte an dem »Ziel der Auflösung der NATO und ihrer Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat«, fest – dies sei weiterhin aktuell. In seiner Gegenrede erwiderte Wulf Gallert für den Parteivorstand barsch, man wisse, was im Erfurter Programm stehe. Nur habe man jetzt »eine konkrete Situation« und müsse »Antworten finden, wie wir vorankommen wollen«. Das könne man nicht, wenn man »permanent Formulierungen aus dem Erfurter Programm« wiederhole. »Wir müssen uns auf die Suche begeben: Wie kommen wir denn da hin?« so Gallert zu Forderungen nach Auflösung der NATO. In ihrer Fürrede für den Änderungsantrag entgegnete Ellen Brombacher von der Kommunistischen Plattform, durch die aktuelle Situation habe sich nichts am aggressiven Charakter der NATO geändert. Das sah die Mehrheit der Delegierten offenbar anders. 269 stimmten gegen den Antrag, 166 dafür, 39 enthielten sich.

Ein weiteres Beispiel: Im Änderungsantrag 150.1 hieß es, man spreche sich »gegen alle Versuche von Politiker*innen der Partei Die Linke aus, die friedenspolitischen Grundsätze des Erfurter Programms zu relativieren, weil diese angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine angeblich nicht mehr zeitgemäß seien«. Konkret angesprochen wurden Äußerungen des Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi und von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Für den Parteivorstand entgegnete Katina Schubert, niemand wolle friedenspolitische Positionen schleifen. Man mache aber nicht Politik für sich, sondern brauche gesellschaftliche Mehrheiten. »Frieden gibt es nur mit allen zusammen. Also bitte, lehnt das ab.« Die deutliche Mehrheit der Delegierten folgte ihren Worten.

Bemerkenswert an der Debatte vom Sonntag war das Beharren mehrerer Linke-Vertreter auf das Zeigen eines Videos »der ukrainischen Linken«. Dieses müsse unbedingt gesehen werden, bevor man sich zu außenpolitischen Fragen positioniere. Nach mehreren Interventionen und einem durchgebrachten Geschäftsordnungsantrag wurde der Beitrag vorgeführt. Darin sprach Olena Slobodjan von der »Sozialen Bewegung« in der Ukraine (Sozialnij Ruch) darüber, dass »unsere Genossen« die Ukraine in den Reihen der Streitkräfte verteidigen. Es gelte, Solidarität nun in der Praxis zu zeigen. Die »sogenannte Militärhilfe« aus der BRD sei »so mager«, dass sie in der Ukraine nur ein »trauriges Lächeln« und »sarkastische Witze« hervorriefe. Slobodjans Forderungen: Die Linke möge ihre Kritik an Waffenlieferungen und Sanktionen »minimieren«. Und: »Wenn Sie Sanktionen gegen Russland für unwirksam halten, schlagen Sie bessere vor.« Während der Rede brandete immer wieder Applaus unter den Delegierten auf. Offenbar gab es auch vereinzelte Buhrufe, die von mehreren Rednern später als »unwürdig« bezeichnet wurden.

Nachdem der Leitantrag 3 angenommen worden war – beispielhaft sprach dpa von einem »Nachschärfen« der Haltung zu Russland –, ergriff ein Delegierter das Wort, der sich »enttäuscht« über die Debatte zeigte. Noch enttäuschender seien aber die Gegenreden aus dem Parteivorstand gewesen. Das geräuschlose Mitregieren sei ebenso wie die »Anpassung an die olivgrüne Stimmung im Land« offenbar wichtiger als die friedenspolitischen Positionen des Erfurter Programms. Was auch immer über diesen Parteitag gesagt werden würde: Dieser stelle keinen Neuanfang dar – »vor allem keinen für linke Friedenspolitik«.