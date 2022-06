Nachschlag: Bella Germania

ZDF und MDR/Axel Hemmerling. Zerschossenes Ortsschild in San Luca, einem von der ’Ndrangheta kontrollierten Ort in Kalabrien

Dem systematischen Verbrechen folgt das ganz gewöhnliche stets auf dem Fuß. Kaum waren 1990 die staatlichen Strukturen der DDR zerschlagen, rissen sich nicht nur die BRD-Konzerne alles unter den Nagel, was sie an Produktionsgütern im Osten kriegen konnten – auch die Mafia zog nach. Am spektakulärsten: Die Expansion der kalabrischen ’Ndrangheta, die sich in den 90er Jahren zunächst in Erfurt festsetzte, um dann rasch ein ganzes Netzwerk an Stützpunkten in Thüringen und Sachsen zu etablieren. Die Vorteile der Italiener: Südländische Küche war heißbegehrt nach 1990, und entsprechende Restaurants waren ein guter Vorwand für »Investitionen«. In den Wirren der »Wendezeit« gab es keine staatliche Gegenwehr, die neue Strafverfolgung musste erst aufgebaut werden. »Das organisierte Verbrechen war organisierter als die Polizei«, so das Fazit einer spannenden 3sat-Doku. Und auf die Mentalität der neuen Behörden war nicht zu rechnen. Korruption gab das ihre zur Ausbreitung der ’Ndrangheta dazu. (mp)