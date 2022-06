Tag der Trauer

Valery Melnikov / Sputnik

In Russland ist am Mittwoch an den Angriff des faschistischen Deutschland vor 81 Jahren erinnert worden. Am 22. Juni 1941 überfiel die Wehrmacht die Sowjetunion, schätzungsweise 27 Millionen Menschenleben kostete der Raub- und Vernichtungskrieg dort.

Der Tag des Gedenkens und der Trauer, wie er heute in Russland genannt wird, begann mit Gedenkfeiern in der Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Moskau, wie lokale Medien berichteten. 1.418 Kerzen wurden vor der Kathedrale angezündet – eine für jeden Tag, den der Krieg andauerte. Zahlreiche Menschen legten in Moskau am Grabmal des Unbekannten Soldaten an der Kremlmauer Blumen und Kränze nieder (siehe Bild), so auch Russlands Präsident Wladimir Putin. (jW)