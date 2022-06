Kurz vor dem Austritt

IMAGO/aal.photo An der Rüstungsfrage scheiden sich bisweilen Delegiertengeister (München, 1.5.2022)

Braucht eine Geschichtslehrerin mehr Zeit für eine Schulstunde als ein Sportlehrer? Wie lange darf die Korrektur einer Deutscharbeit in der Oberstufe dauern, 20 Minuten? Auf dem außerordentlichen Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Leipzig ging es am Donnerstag vormittag um die Erfassung von Arbeitszeiten, außerdem um die GEW-Organisationsstrukturen und immer wieder mal um die Frage, wer wozu wann wie lange reden durfte. Selten hob mal einer sein für alle bereitgelegtes Pappschild mit zwei Smileys hoch (wutschnaubend und Party). Bald bogen sich die Tische der wenigen Delegierten, die Antragsänderungen nicht online verfolgten, sondern »Papier benötigten«, wie sie mit einem Pappaufsteller an ihrem Platz signalisierten.

Etwas höher hergegangen war es am Mittwoch nachmittag in der Frage der Waffenlieferungen an Kiew. Über den Tellerrand war schon in den Blöcken zuvor geguckt worden: Kinderarbeit, Impfstoffverteilung, Klimawandel waren Thema. Von herausragender Bedeutung für die »junge GEW« war allerdings ein Kabarettprogramm vom Vorabend. Eine gemeinsame Erklärung wurde zwischengeschoben, manch ein Witz als »potentiell traumatisierend« verurteilt, am Ende rief die Jugend am Rednerpult »Hoch die internationale Intersexität« (wenn ich das richtig verstanden habe, jede Silbe von Intersexualität wurde jedenfalls nicht ausgesprochen).

Danach konnte der Gewerkschaftstag zu Antrag 106 des Hauptvorstandes übergehen, für den beim digitalen Vorläufer vor einem Jahr die Zeit an den Bildschirmen nicht gereicht hatte: »Internationale Solidarität und Zusammenhalt stärken – gerade jetzt!« Die Landesverbände Bayern und Berlin hatten beantragt, jüngeren Entwicklungen Rechnung zu tragen, und sowohl den »Angriffskrieg« gegen die Ukraine als auch das Sondervermögen der Bundeswehr zurückzuweisen. Der vorgeschlagene Text war von der Antragskommission in die Beschlussfassung übernommen worden und kam zur Abstimmung.

Die Rüstungsspirale für diesen grünen Krieg weiterzudrehen, sei komplett das falsche Signal, sagte Andreas Keller (Bayern) für die Änderungsantragsteller, »Wenn wir ein Sondervermögen brauchen, dann für die Bildung«. Er erhielt viel Applaus. Die nächste Rednerin sah vieles anders. Wer in der aktuellen Situation einen Waffenstillstand fordere, verrate das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer, meinte Ayla Celik, die vor einem Jahr den Landesvorsitz in Nordrhein-Westfalen von der jetzigen GEW-Vorsitzenden Maike Finnern übernommen hat. Eine Formulierung in der Änderung störte die ehemalige Rektorin Celik besonders: »›mehr Waffen schaffen keinen Frieden‹, ist ein Hohn für die Ukrainer«. Die GEW solle »tatsächlich solidarisch sein« und sich hüten, in der Friedensfrage »aus dem DGB auzusscheren«.

Starker Applaus, aber nach den folgenden vier Rednerinnen war von Wehrkraftmeierei nichts mehr zu spüren. Martina Regulin aus Berlin sah das Sondervermögen »nicht nur kritisch, ich lehne es ab.« Monika Stein aus BaWü machte sich für Mitglieder stark, »die aus pazifistischer Tradition kommen«. Für Barbara Schüll aus Bremen gab es »Frieden nur ohne Waffenlieferung«. Und Cornelia Mannewitz aus MeckPomm empfahl »Verhandlungen mit Russland«. Nachdem Andreas Keller noch versichert hatte, die Forderung nach Waffenruhe sei »in erster Linie ein Appell an den Aggressor«, wurde abgestimmt.

Nur die NRW-Delegation votierte gegen den aktualisierten Antrag 106, mit zum Teil finsteren Minen und fast geschlossen, aber nur fast. Eine jüngere Delegierte jubelte, als der Antrag mit großer Mehrheit angenommen war. Auf einer Terrasse wenig später konnte Celik eine Kollegin beruhigen, die nach eigenen Worten »kurz vor dem Austritt« stand, offenbar wegen Antrag 106. Insgesamt aber machte die GEW einen aufgeräumten Eindruck.