»Zur Aktualität des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen«. Vortrag. Die antiziganistische Dimension des Pogroms ist fast unbekannt. Dabei ist Antiziganismus weit verbreitet. Auf der Grundlage von über 600 Lokalzeitungsartikeln erstellt Merle Stöver (Sozialarbeiterin) eine sozialpsychologische Untersuchung eines Antiziganismus, der Roma und Sinti kollektiv zur Negativfolie der fleißigen und sauberen Deutschen macht. Freitag, 24.6., 19 Uhr, Café Median, Niklotstr. 5, Rostock. Veranstalter: Café Median

»Festival des politischen Liedes am Attersee«. Solidarisches und kämpferisches Fest. Das Line-Up ist bunt gemischt, politisch, kritisch und international. Die Musik und die Diskussionen lassen Kraft und Zuversicht tanken für den Widerstand gegen Kapitalismus, Rassismus und Sexismus. 24.-25.6., Europacamp in Weißenbach am Attersee (Oberösterreich). Weitere Informationen: www.kv-willy.at. Veranstalter: Kulturverein Willy

»Mit Theater die Welt verändern?« Workshop. Der brasilianische Regisseur und Theaterpädagoge Augusto Boal war von der weltverändernden Eigenschaft des Theaters überzeugt und entwickelte das »Theater der Unterdrückten«. Die Grenze zwischen Bühne und Publikum wird überwunden. Dialog und kollektive spielerische Lösungssuche für politische Probleme werden möglich. Eintritt frei. Mit Bianca Barreto (Brasilien). Sonnabend, 25.6., 14–18 Uhr, Freiland, Friedrich-Engels-Str. 22, Potsdam. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg e. V.