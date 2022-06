Rotlicht: Nordirland-Protokoll

REUTERS/Clodagh Kilcoyn Ein probritischer Demonstrant zeigt seine Ablehnung des umstrittenen Protokolls (Belfast, 17.9.2021)

Der Form nach ist das Nordirland-Protokoll ein Teil des »Brexit«-Abkommens, das zum 1. Februar 2020 in Kraft getreten ist. Der Sache nach ist es ein Beispiel dafür, wie politische Taktiererei sich reale Probleme zunutze macht, um einem Konkurrenten zu schaden. Die Folgen stören die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien bis heute.

Das reale Problem, um das es im Nordirland-Protokoll geht, hat mit der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu tun. Letzteres blieb bekanntlich, als Irland endlich den Schritt in die staatliche Unabhängigkeit schaffte, unter Londons Kontrolle und konnte die Wiedervereinigung mit der Republik trotz langer, erbittert geführter Kämpfe bis heute nicht erreichen. Der Stand der Auseinandersetzungen ist im Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 festgehalten worden. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland offen ist. Daran zu rühren kommt nicht in Frage; wer sich an ihr zu schaffen macht, riskiert heftige Proteste, womöglich gar ein erneutes Aufflammen des Nordirland-Konflikts.

Schwierigkeiten brachte da nun der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, denn mit ihm wurde die offene Grenze zur EU-Außengrenze und damit zum Einfallstor für den Schmuggel von Waren in die Union. Bei entsprechendem Willen auf beiden Seiten hätte sich dieses Problem vermutlich irgendwie lösen lassen. Allerdings hatte die EU in den »Brexit«-Verhandlungen diesen Willen nicht – denn das Dilemma an der Grenze schien einen Hebel zu bieten, den britischen Austritt durch die Hintertür doch noch halbwegs zu verhindern: Ohne Lösung für das Problem kein »Brexit«-Abkommen, lautete die Position der EU. Sonst müsse London eben doch noch mal über den Austritt nachdenken.

Die politischen Aufwallungen, die Brüssel damit in London lostrat, führten zum Sturz von Premierministerin Theresa May und brachten Boris Johnson ins Amt. Dem gelang es schließlich, den gordischen Knoten zu zerschlagen. Das Resultat: das Nordirland-Protokoll. Es sieht im Kern vor, dass Nordirland weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts folgt und die Zollkontrollen, die gewöhnlich an der EU-Außengrenze durchgeführt werden, zurückverlagert werden in die Irische See zwischen Großbritannien und Nordirland. Dies gilt im Prinzip bis heute.

Im Prinzip. Denn natürlich stürzt das Protokoll das Vereinigte Königreich in allerlei Schwierigkeiten. Es verkompliziert den Handel mit seinem Landesteil Nordirland aufgrund der Zollformalitäten erheblich, und es nimmt ihm, da in Nordirland die Binnenmarktregeln befolgt werden müssen, politischen Handlungsspielraum. Zeitweise herrschte im nordirischen Einzelhandel ein echter Mangel an britischen Produkten; außerdem kann London nicht mehr über die Mehrwertsteuer in Nordirland bestimmen. Um die Lage nicht eskalieren zu lassen, hat die Regierung Übergangsfristen ge- und überdehnt, Augen zugedrückt und Regeln zu ihren Gunsten ausgelegt. Auf Dauer aber muss eine Lösung her.

Klar ist: London würde das Protokoll am liebsten ersatzlos abschaffen. Brüssel beschränkt sich weitgehend darauf, bürokratische Erleichterungen anzubieten, etwa die Reduzierung der Zahl der Datenfelder, die auf Zollerklärungen zwischen Großbritannien und Nordirland ausgefüllt werden müssen, von 80 auf 30. Aktuell eskaliert der Streit einmal mehr, seit die britische Regierung ein Gesetz ins Parlament eingebracht hat, das für den Fall, dass in den Verhandlungen mit der EU keine Lösung erzielt wird, einen Alleingang vorsieht. Brüssel hat daraufhin ein Vertragsverletzungsverfahren in Gang gesetzt und droht mit wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen. Das nächste Post-»Brexit«-Scharmützel über den Ärmelkanal hinweg ist eröffnet.