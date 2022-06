Wichtigtuer mit Knarre

Henning Kaiser/dpa Mitglieder eines Polizei-Spezialkommandos nach der Festnahme von Ali D. (Düsseldorf, 17.9.2021)

Nach der Ausspähung politischer Gegner in Deutschland muss sich ein mutmaßlicher türkischer Spion seit Dienstag vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit verantworten. »Ich räume die Vorwürfe der Anklage ein«, zeigte sich der 41jährige türkische Staatsbürger Ali D. bereits zum Auftakt des auf acht Verhandlungstage angelegten Prozesses geständig. Der Senat hatte D. zuvor in einer Absprache für ein Geständnis eine Bewährungsstrafe zugesagt. Nach Problemen mit einflussreichen Leuten in Ankara, die ihn in geschäftlichen Angelegenheiten unter Druck gesetzt hätten, habe er sich dem Geheimdienst angedient. »In der Türkei muss man Macht und Vitamin B haben, sonst geht gar nichts«, so D.

Der Angeklagte habe – so die Bundesanwaltschaft – »seiner türkisch-nationalistischen Gesinnung folgend« spätestens im August 2018 damit begonnen, Informationen über vermeintliche Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen zu sammeln. Er habe türkischen Geheimdiensten Informationen über drei deutsche Staatsangehörige übermittelt, wobei er eine Person für ein PKK-Mitglied hielt und zwei der Gülen-Bewegung nahestanden. Zudem habe er zu drei weiteren Personen Informationen gesammelt. Beim Training auf Schießständen habe D. versucht, weitere Gleichgesinnte für Ausspähmaßnahmen anzuwerben, was ihm in mindestens einem Fall auch gelungen sei.

Aufgeflogen war D. im September 2021, weil er in einem Düsseldorfer Hotel deutlich sichtbar eine Schusswaffe im Hosenbund mit sich führte. Ein Hotelmitarbeiter hatte daraufhin die Polizei informiert. Ein Spezialkommando nahm den Verdächtigen fest. Gegen ihn war am folgenden Tag Untersuchungshaft verhängt worden, nachdem Hinweise auf eine Spionagetätigkeit gefunden worden waren. Die Waffe entpuppte sich als Schreckschusspistole, die der Angeklagte nach Ansicht der Ermittler mit sich geführt hatte, »um seinem Auftreten als Kontaktperson türkischer Nachrichtendienste in seinem Umfeld mehr Gewicht verleihen zu können«. Doch fanden die Beamten bei ihm auch 200 Schuss scharfe Munition, weshalb Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erhoben wurde.

Der Angeklagte macht eher den Eindruck eines Wichtigtuers als den eines professionellen Agenten, was ihn nicht ungefährlicher erscheinen lässt. Laut verschiedener Medienberichte umfasst das Spitzelnetzwerk des türkischen Geheimdienstes in Deutschland bis zu 6.000 Personen, die etwa in Reisebüros, Banken und Moscheen sitzen. Mehrfach waren »Feindeslisten« mit Namen von Exiloppositionellen oder gar Mordpläne von Ankaras Agenten bekanntgeworden, zu entsprechenden Anklagen kam es indessen nicht.

In den vergangenen zwei Jahren wurden zwar zehn Ermittlungsverfahren wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit gegen mutmaßliche türkische Spione eingeleitet, wie eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) im Januar ergeben hatte. Doch meist wurden diese Verfahren wieder eingestellt, zur Anklage kam es offenbar nur im Falle von Ali D. »Die anhaltende Verfolgung, Einschüchterung und Bedrohung von Kritikern des Erdogan-Regimes dürfen seitens der Ampelregierung nicht länger folgenlos bleiben«, forderte Dagdelen am Dienstag gegenüber jW die »Zerschlagung des Erdogan-Netzwerkes« und das Verbot der Bewegung der faschistischen Grauen Wölfe. Gegen die Abgeordnete hatte es laut Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr Anschlagspläne aus dem Milieu der türkischen Faschisten gegeben