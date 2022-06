Umverteilung umkehren

Uwe Anspach/dpa Wo der Putz bröckelt: Turnhaler einer Schule in Darmstadt (3.3.2009)

»Wir müssen umverteilen«, sagt Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), als sich das Gespräch mit dieser Zeitung dem Ende zuneigt, und kommt auf das Buch der Bücher: »Das Matthäus-Prinzip – wer hat, dem wird gegeben – muss dringend umgekehrt werden.« Auch wenn die Stelle in der Bibel wohl gar nicht materialistisch gemeint ist – sie passt auf die Ordnung der Gegenwartsgesellschaft: »Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.«

Die soziale Spaltung wird stetig vertieft, aber Gewerkschaftskampagnen bilden das kaum ab, auch grundlegende Studien tun das nur bedingt. Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte sei ausgelaugt und frustriert, heißt es da zum Beispiel, jede zehnte wolle weniger arbeiten – bundesweite Durchschnittswerte. Ähnlich pauschal wird über den baulichen Verfall von Schulgebäuden berichtet, über verdreckte Schulklos oder die schleppende Digitalisierung. Dabei ist auf Privatschulen und besseren Gymnasien alles picobello.

»Die sich vergessen fühlen«

Nehmen wir die Digitalisierung der Bildung, ein Schwerpunkt der GEW, auch auf ihrem außerordentlichen Gewerkschaftstag derzeit in Leipzig. Ob es nicht besser wäre, Bücher statt E-Books zu lesen und auf Papier statt Glas zu schreiben, wird dabei kaum noch gefragt. Es geht der GEW nur um Modernisierung in ähnlichem Tempo. Wenn Finnern nun über den milliardenschweren »Digitalpakt« redet, den der Bund 2019 für die Schulen beschlossen hat, wird deutlich, wo der Hase läuft.

Zum einen wäre da ein Verteilungsprinzip: »Im Digitalpakt gibt es ein Programm für Endgeräte für Kinder und Jugendliche aus Bedarfshaushalten«, erklärt die GEW-Vorsitzende. »Da die Gelder nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt worden sind, kamen in Bremen gut 200 Euro pro Kind an, in Bayern dagegen rund 900 Euro.« Der Schlüssel geht auf ein Abkommen zurück, das 1949 im Taunus geschlossen wurde. Welches Land welchen Anteil vom Bund erhält, ergibt sich zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl, zu zwei Dritteln aus dem Umsatzsteueraufkommen. »Dieser Schlüssel verstärkt die bestehenden Ungleichheiten«, so Finnern. Bundesgelder würden dahin gelenkt, »wo es ohnehin schon die meisten Mittel gibt«, nicht dahin, »wo sie am dringendsten gebraucht werden«.

Und das ist nicht alles. Von den geringeren Mitteln kommt in den armen Kommunen auch noch weniger an. »Das wird zum Teil überhaupt nicht abgerufen, weil die bürokratischen Hürden relativ hoch sind«, sagt Finnern mit Blick auf den Digitalpakt. Unter dem Leitbild des »schlanken Staates« sei überall Personal abgebaut worden, und nun gebe es gerade in den klammen Kommunen kaum noch Beschäftigte, »die beispielsweise das umfangreiche Antragsprozedere bewältigen können. Und das ist nur ein kleines Beispiel, das könnte man auf viele Bereiche übertragen.«

Im Laufe des Gesprächs über die wachsende Kluft zwischen oben und unten kommt Finnern auf einen Dokumentarfilm über die Stadt Essen, der im WDR ausgestrahlt wurde, »einige Jahre ist das jetzt schon her«. Die Zahlen hat sie noch im Kopf. Essen ist durch die A 40 geteilt. Im sehr viel ärmeren Norden hätten die Kinder bei der Einschulung etwa 2.000 Stunden weniger vorgelesen bekommen. Während ihre Grundschulklasse aus 30 Schülern bestehe, seien es im Süden nur 22. Es »müsste umgekehrt sein«, sagt Finnern, die lange im Schulministerium Nordrhein-Westfalen tätig war. Die Ausgangsunterschiede »in größeren Klassen mit weniger Lehrkräften aufzufangen«, sei ausgeschlossen. Und so erhalte schließlich jedes zehnte Kind im Norden eine Gymnasialempfehlung, im Süden jedes zehnte keine.

Wo das hinführe, habe sich bei der NRW-Landtagswahl Mitte Mai gezeigt. »In vielen Regionen, in denen Menschen leben, die sich vergessen fühlen, lag die Beteiligung bei 30 Prozent.« Hier müsse man vielleicht schon zwei von drei Leuten »vermitteln, dass sie eine Perspektive in unserer Gesellschaft haben – und die haben sie nur, wenn wir ihnen Bildungschancen eröffnen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.«

Eine Art Mantra

In den vergangenen beiden Jahren haben hierzulande jeweils 100.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen. »Was machen wir mit diesen Menschen?« fragt Finnern. Konzepte wären da: interessengleitetes, individualisiertes Lernen in Ganztagsschulen mit Sport- und Kulturangeboten. Finanzieren kann das nur der Zentralstaat, aber noch besteht da ein »Kooperationsverbot«. Der Bund darf nur Geld in die Bildung stecken, wenn alle 16 Länder zustimmen, und auch dann nur vorübergehend. »Wir müssen das Kooperationsverbot in der Bildung schnell komplett kippen«, sagt die GEW-Vorsitzende. Sie weiß, dass die dafür nötige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat »schwierig« zu organisieren ist. »Trotzdem muss das dringend angegangen werden.«

Sie hat eine Art Mantra gefunden für die nötige Neuausrichtung der Bildungspolitik. »Ungleiches muss endlich ungleich behandelt werden«, sagte sie zuletzt auch beim DGB-Bundeskongress im Mai. »Gute Bildung darf nicht von der Postleitzahl abhängen.«

Nach den größten Hindernissen für die Umsetzung gefragt, kommt Finnern auf die geteilte Stadt im Pott zurück: »Ich sag mal: Die Leute, die durchsetzungsstark sind, leben im Essener Süden.«