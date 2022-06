Im Licht der Sternenlampe

dpa Bewunderer der Doppelkonsonanten: Günter Eich (1953)

Als der Schweizer (Arbeiter-)Dichter Rainer Brambach (1917–1983) erstmals Kontakt zum Schriftstellerkollegen Günter Eich (1907–1972) suchte, geschah es wohl voller schüchterner Bewunderung. Die frühe Korrespondenz scheint nicht erhalten zu sein, erläutert der Literaturwissenschaftler Roland Berbig, der den Briefwechsel der beiden voriges Jahr unter dem Titel »Nichts und niemand kann dich ersetzen« herausgegeben hat. Dafür sind 293 andere Briefe, Telegramme, Ansichts- und Postkarten aus den Jahren 1950 bis 1973 überliefert sowie drei weitere Sendungen mit Widmungsexemplaren – ein Konvolut, das hier aus dem Eich-Nachlass im Deutschen Literaturarchiv Marbach erstmals in seiner Gesamtheit publiziert wird. Berbig hat zusammen mit einer studentischen Arbeitsgruppe diese vorbildliche Edition erstellt, die mit vielen Fotografien und Abbildungen von Manu- und Typoskripten aufwartet. Der gelungene und insgesamt maßvolle Kommentar plus Personenregister ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis dieses so reichhaltigen Briefwechsels zwischen zwei sehr verschiedenen und doch (oder deshalb) einander besonders zugewandten Künstlerpersönlichkeiten. Auch Gestaltung und Aufmachung sind vorbildlich.

Was mit Verehrung beginnt, wandelt sich schnell zur Freundschaft, die bis zu Eichs Tod anhalten wird und auch die jeweiligen Partnerinnen, Eichs Frau Ilse Aichinger und die verschiedenen Partnerinnen Brambachs, umfasst. Auf der einen Seite der bereits jung reüssierende Lyriker Eich, der nach dem Zweiten Weltkrieg einen kometenhaften Aufstieg erlebt, den Preis der Gruppe 47 und den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden erhält und schließlich zum berühmten »Eich-Maß« für Hörspielqualität erklärt wird. Auf der anderen Seite der aus kleinbürgerlich-proletarischen Verhältnissen stammende Brambach, lebenslang von argen Existenznöten geplagt und zur Arbeit im Gartenbau gezwungen, doch mit unbändigem Drang, sich literarisch auszudrücken.

Berbig weist in seiner informativen Einleitung auf ein Spiegel-Porträt Eichs von 1950 hin, worin sich dieser im Gespräch mit einem Journalisten als einen Menschen zeichnet, »der in der Sprache lebt, dem Gedichte existentielles Bedürfnis sind. Dabei sagte er Dinge, die auf Einspruch angelegt waren, aber einen unprofessionellen Versschreiber wie Brambach, dem Poesie gleichsam widerfuhr, unbedingt faszinieren mussten. ›Die Korrespondenz eines Doppelkonsonanten in der ersten Zeile eines Gedichtes mit einem in der zweiten Zeile kann entscheidender sein als der Gefühls- oder Gedankeninhalt.‹ Das Gewöhnliche neben dem Ungewöhnlichen, das Durchschnittliche neben dem Außerordentlichen, das Ländliche neben dem Großstädtischen – diese Mischzeichnung prägte das Spiegel-Eich-Bild. Für Brambach, noch einmal, sympathiestiftend«.

Nach der Kontaktaufnahme entwickelt sich ein überaus intensiver Austausch, in dessen Verlauf die beiden den anderen an jeweiligen Vorhaben teilhaben lassen, Brambach spricht ausdrücklich von der gemeinsamen Arbeit am Text. Hier werden Änderungsvorschläge diskutiert, auch Selbstzweifel und Ängste artikuliert. Selbst intime, ja existentielle Dinge kommen ebenso zur Sprache wie das gemeinsame große Laster, der enorme Alkoholkonsum.

Auch mit Blick auf das »literarische Feld« der jungen Bundesrepublik ist der Briefwechsel aufschlussreich. Immer wieder ist von öffentlichen Auftritten und Lesungen die Rede, von Treffen der Gruppe 47, von Eichs ausgedehnten Reisen, von Förderern und Mäzenen, von literarischen Preisen, von der Entwicklung des literarischen Marktes, von Zeitschriftengründungen wie Akzente oder Sprache im technischen Zeitalter und Literaturstrategen wie Hans Bender oder Walter Höllerer. Auffallend wenig schreibt man sich dagegen über politische und gesellschaftliche Ereignisse und Erschütterungen. Hier mögen »Dichterliebe und Freundestreue« (Berbig) ursächlich sein. Brambach sieht in Eich den »großen Zauberer« (»nichts kann dich ersetzen«), für Eich und Aichinger leuchtet Brambachs Lyrikband »Tagwerk« dagegen »wie eine Sternenlampe aus den Regalen«: »Lieber Rainer, Montag, höre ich, sei dein Geburtstag. Ich glaubs nicht, du wirst nicht älter. Nur die Zahl der leeren Flaschen wächst hinter uns ins Alpine. Aber wir blicken nur vorwärts, wo uns noch manches erwartet« (19. Januar 1962).