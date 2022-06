Mit Engeln sprechen

Ithaka Darin Pappas/commons.wikimedia.org/wiki/File:Brian_Wilson_of_the_Beach_Boys_in_West_Los_Angeles_1990_photographed_by_Ithaka_Darin_Pappas.jpg?uselang=de/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Schöner scheitern: Brian Wilson (1980)

Die Idee, das Offensichtliche einfach auszusprechen, um zu Ruhm, Ehre und Gold zu kommen, geht auf den Presseagenten Derek Taylor zurück. Der wurde 1966 von der Plattenfirma Capitol angeheuert, um das in den USA kommerziell zunächst gefloppte Beach-Boys-Album »Pet Sounds« wenigstens in England zu einem Hit zu machen. Taylor erfand also die Tagline: »Brian Wilson is a genius.« Brian Wilson ist ein Genie. Damit konnte man arbeiten. Davon kann man ausgehen.

Mittlerweile gibt es von »Pet Sounds« längst historisch-kritische Editionen und auch unzählige literarische, historische, musiktheoretische Abhandlungen zum Thema als Zugabe. Brian Wilson selbst sollte recht behalten, als er der Überlieferung nach seiner damaligen Ehefrau Marilyn prophezeite: »Schatz, ich werde das großartigste Album machen, das großartigste Rockalbum, das jemals gemacht wurde.« Um diese Arbeit kontrolliert erledigen zu können, schickte er die anderen Beach Boys auf Tournee und spielte die Platte mit den besten Studiomusikern ein, die für Geld zu haben waren.

Die Plattenfirma mochte das Album nicht besonders. Hundegebell. Wie zur Hölle sollen wir das denn vermarkten? Brian Wilson, der nicht nur berufsbedingt Tape-Recorder liebte, entwickelte eine eigenwillige Strategie, mit den Angestellten der Plattenfirma zu kommunizieren. Er hielt ein Tape mit vorgefertigten Antworten bereit, darunter »Ja«, »Nein«, »Kein Kommentar«, »Können Sie das bitte wiederholen?«, und spielte die dem Augenblick jeweils angemessene Antwort ab.

Schließlich: Brian Wilson komponierte die schönste Popmusik, die je zu hören war. »Als ich ›Pet Sounds‹ aufnahm, träumte ich von einem Heiligenschein über meiner Schulter«, erinnerte er sich. Die Engel schienen zu ihm zu sprechen. Doch selbst wenn sie sich scheinbar arglos in Gestalt eines »Surfer Girl« vorstellten, sprachen sie allzu häufig von: Furcht, Schmerz, Verzweiflung, Depression. »Sometimes I feel very sad / I guess I just wasn’t made for these times«, sang er.

Er hatte zudem keine leichte Kindheit. Sein Vater prügelte und quälte ihn. Er bekam wohl seit 1963 Panikattacken und psychotische Schübe. Er fraß das damals noch legale LSD wie andere Leute Gummibärchen. Auch das führte zu dem völligen Zusammenbruch in den 70ern und 80ern. Zwischenzeitlich war Brian Wilson nur ein von Aasgeiern abhängiges Gemüse.

Seine Vorlieben – neben einer Kinderspielzeugversion von »Musique concrète« – waren alter R ’n’ B, Vokaljazz und die gespenstischen elektronischen Sci-Fi-Soundtracks der 50er Jahre. Er war die verkörperte Idiosynkrasie. »Wir waren counter-counter­cultural«, sagte sein Kollaborateur Van Dyke Parks einmal. Sein Kompositionsstil war vertikal. Er ging von Blockakkorden aus, die ihn zu einer ambigen bzw. freien Tonalität führten (bspw. das jazzige Herumwabern zu Beginn von »Caroline No«, das sich schließlich im sozusagen Schubertschen Ges-Dur stabilisiert). »Pet Sounds« ist ein Codewort für Modulation und Polytonalität.

Brian Wilson, das Genie des südkalifornischen Alptraums, der Mann, der an seiner eigenen Ambition, eine »Teenage-Sinfonie an Gott« (das Album »Smile«) zu schreiben, so spektakulär scheiterte wie kaum jemand sonst – aber die versammelten Fragmente lassen immer noch die Herzen glühen –, der bei aller Euphorie auch so traurig einsam klingen konnte wie kaum jemand sonst, sich aber nach Dekaden des Weggegetretenseins glücklicherweise schon eine ganze Weile wieder gut gefangen hat, wird an diesem Montag 80 Jahre alt.