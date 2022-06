Die Kohle soll’s richten

IMAGO/Action Pictures Willkommene Reserven: Der Energieversorgungskonzern RWE will den Tagebau Garzweiler erweitern (Lützerath, 13.6.2022)

Der Gasverbrauch soll in Deutschland so schnell wie möglich gesenkt werden – so will es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Der Weg dahin führt für ihn über das Abschalten von Gaskraftwerken und das Hochfahren klimaschädlicher Kohlemeiler. Unterstützt wird er dabei von der Industrie, die vor einem Stillstand der Produktion warnt, sollte nicht genügend Gas in den Speichern sein.

Nach Ansicht der Energiewirtschaft könnten Kohlekraftwerke helfen, den Gasverbrauch in Deutschland zu senken. Die in Reserve stehenden Braunkohlemeiler könnten in einem relativ überschaubaren Zeitraum wieder hochgefahren werden, sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), am Montag im ARD-»Morgenmagazin«. Bei Steinkohle ginge es dem Grundsatz nach auch, nur dass diese eingeführt und bevorratet werden müsste. Zwar steige der Ausstoß von Kohlendioxid wieder an – das Ziel sei aber, den Gasverbrauch zu senken.

In der Industrie fürchtet man, dass Gas knapp werden und dies spätestens im Winter die Produktion beeinträchtigen könnte. Deshalb macht Industriepräsident Siegfried Russwurm Druck. Der Nachrichtenagentur dpa sagte er am Montag: »Wir müssen den Verbrauch von Gas so stark wie möglich reduzieren, jede Kilowattstunde zählt.« Die Priorität müsse sein, die Gasspeicher für die kalte Jahreszeit zu füllen. Ein Gasmangel könne schließlich zum Stillstand von Betrieben führen, da eine Reihe von industriellen Prozessen nur mit Gas funktioniere.

Um für dieser »Herausforderung« gewappnet zu sein, müsse die Stromerzeugung aus Gas gestoppt und Kohlemeiler sofort wieder aus der Reserve geholt werden. »Aktuell geht es um kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung, nicht um einen Termin des Kohleausstiegs 2038 oder 2030«, so Russwurm. Außerdem müssten so schnell wie möglich viele andere Energiequellen aufgetan werden. Unternehmen sollten sich zum Beispiel auf Öl umstellen, wenn das möglich sei. Politik und Verwaltung müssten zudem neue Flächen für Windkraft- und Solarkraftanlagen schneller ausweisen und Verfahren beschleunigen.

Welche Unternehmen in Zukunft wie viel Gas bekommen, soll nach Habecks Plänen durch Auktionen geregelt werden. Damit soll die Industrie angeregt werden, Energie zu sparen. Doch beim sogenannten Mittelstand macht sich die Sorge breit, am Ende ohne Gas dastehen zu müssen. Man befürchte, »bei der Energieversorgung zwischen den warmen Wohnzimmern von Privatverbrauchern und dem Rohstoffbedarf der Großindustrie den kürzeren zu ziehen«, sagte Markus Jerger, Geschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag). Habecks Vorhaben könne bedeuten, dass kleine und mittlere Unternehmen beim Bieten nicht mehr mithalten können.

Die Unsicherheiten nutzen nun Unionspolitiker, um Stimmung für eine generelle Trendwende in der Energiepolitik zu machen. So sagte zum Beispiel der Unionsfraktionsvize Jens Spahn im ARD-»Morgenmagazin«, die Bundesregierung sei offenkundig nicht gut vorbereitet. »Hätten wir im März schon begonnen, mehr Kohlekraftwerke, weniger Gaskraftwerke laufen zu lassen, dann wären die Speicher jetzt vielleicht schon zehn Prozent voller.« Außerdem bleibe Habeck auf halbem Wege stehen, da er Kernkraftwerke nicht länger laufen lasse. Er verstehe nicht, dass der grüne Klimaminister lieber Kohlekraftwerke länger und mehr laufen lasse als CO2-neutrale Kernkraftwerke, sagte Spahn. Angesichts hoher Hürden hätten die AKW-Betreiber auch keine Freude an längeren Laufzeiten. »Aber wir sind in einer echten Notlage«, so Spahn.

Hintergrund der aktuellen Debatte ist der gedrosselte Fluss russischen Gases über die Ostseepipeline Nord Stream 1. Aufgrund der westlichen Sanktionen kann Siemens Energy nach eigenen Angaben eine gewartete Gasturbine nicht zurück nach Russland liefern.