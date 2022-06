Erzeugerpreise auf Rekordkurs

Thomas Warnack/dpa

Die Entwicklung der Herstellerpreise ist in der Bundesrepublik weiter auf der Jagd nach Superlativen. Bereits seit Dezember 2021 verzeichneten die gewerblichen Erzeugerpreise »jeden Monat neue Rekordanstiege«, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Die obersten Statistiker konnten dabei sogleich einen neuen Spitzenwert mitteilen. Denn die Produzentenpreise, die als Vorbote der Inflationsentwicklung gelten, erhöhten sich im Mai im Jahresvergleich um 33,6 Prozent, »der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949« wie die Behörde mitteilte. Alleine zwischen April und Mai waren die Preise demnach um 1,6 Prozent gestiegen.

Hauptsächlich verantwortlich für den neuerlichen Preisrekord ist laut Behörde »weiterhin die Preisentwicklung bei Energie«. Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Preise demnach um 16,5 Prozent höher als im Mai 2021. Die Energiepreise waren im Mai demnach im Vergleich zum Vorjahresmonat im Schnitt um gut 87 Prozent gestiegen. Dabei verteuerte sich besonders Erdgas um 148,1 Prozent. Mineralölerzeugnisse stiegen im Preis um 55,8 Prozent, leichtes Heizöl war fast doppelt so teuer wie im Vorjahr, während sich Kraftstoffe um 49,4 Prozent verteuerten.

Bei Nahrungsmitteln nahm die Verteuerung um 19,2 Prozent zu. Besonders stark stiegen hier die Preise für Butter mit einem Anstieg von über 80 Prozent sowie 68,4 Prozent Plus für nichtbehandelte pflanzliche Öle. Rindfleisch war rund 43 Prozent teurer als im Vorjahr, Milch und Milcherzeugnisse sowie Schweinefleisch erhöhten sich im Preis um jeweils 24,1 Prozent.

Gestiegene Erzeugerpreise kämen bei Landwirten »in Teilen an«, sagte der Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Martin Schulz, am Montag gegenüber junge Welt. Angesichts gestiegener Kosten für Dünger, Futtermittel, Maschinen und Diesel sei die Situation für viele Betriebe aber weiterhin »extrem schwierig«. Das vom Landwirtschaftsministerium am Montag angekündigte Hilfsgeld in Höhe von 180 Millionen Euro für landwirtschaftliche Betriebe »die besonders unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leiden« würden »nur einen Bruchteil der Verluste bei landwirtschaftlichen Betrieben ausgleichen«, so der Landwirt im jW-Gespräch.