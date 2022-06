IG Metall fordert sieben bis acht Prozent

Markus Scholz/dpa Für die Stahlindustrie hatte die IG Metall 8,2 Prozent gefordert und eine Lohnerhöhung von 6,5 Prozent erreicht. Mal sehen wie viel es am Ende in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie wird

Die Gewerkschaft habe »wiederholt Vernunft und Verantwortung bewiesen«. Mit diesen Worten beschrieb Jörg Hofmann die Forderungen der IG Metall für die kommende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Am Montag empfahl der Gewerkschaftsvorstand den Tarifbezirken für die voraussichtlich im September beginnenden Tarifgespräche, zwischen sieben und acht Prozent mehr Lohn und eine Laufzeit von zwölf Monaten zu fordern. Nach vier Jahren hätten die rund 3,9 Millionen Beschäftigten »wieder eine ordentliche Erhöhung ihrer Entgelttabellen verdient«, erklärte der Erste Vorsitzende der IG Metall. Die Auftrags- und Ertragslage in der Branche sei gut. Im Gegensatz zu den Unternehmen könnten die Beschäftigten die Preise nicht weitergeben.

Die Kapitalseite mahnte zur Zurückhaltung. »Ich kann nur eindringlich davor warnen, durch überzogene Lohnabschlüsse im für die deutsche Volkswirtschaft bedeutendsten Industriezweig die Inflation noch weiter anzuheizen«, schrieb der Präsident der nordrhein-westfälischen Metallindustrie und Vizepräsident des Dachverbands Gesamtmetall, Arndt G. Kirchhoff, in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer, Thilo Brodtmann, erklärte am Sonntag: »Ohne Frage haben die Beschäftigten mehr Netto vom Brutto verdient.« Aber mit einer solchen Forderung sollten sich die »Gewerkschaften an die Politik wenden«. Die Unternehmen seien »hierfür die falsche Adresse«.

Das hat die IG Metall längst berücksichtigt. Die aktuellen Teuerungsraten könnten »nicht allein über die Tarifpolitik« ausgeglichen werden, teilte Hofmann in der gleichen Erklärung, und nicht zum ersten Mal, mit. Er erwarte von der Politik, »beim gewaltigen Problem der Preisanstiege steuernd« einzugreifen.

Die endgültige Forderung will die IG Metall nach Sitzungen der regionalen Tarifkommissionen am 30. Juni auf der Vorstandssitzung am 11. Juli beschließen. Der Entgelttarifvertrag läuft am 30. September aus. Die Friedenspflicht endet mit dem 28. Oktober 2022.