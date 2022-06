Er siegte immer 0:8

imago images/Eventpress »Ich darf den Sau, das Klops, das Krokodil / Und jeden andern Gegenstand bedichten, / Darf ich doch ungestört daheim / Auch mein Bedürfnis, wie mir’s passt, verrichten.« Joachim Ringelnatz (1883–1934)

Der Mediziner Joachim Ringelnatz hat vor über 100 Jahren bei einem Bekannten eine damals noch seltene Krankheit entdeckt: »Ich kenne wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballwut.« Und beschrieb folgendermaßen die Symptome: »Sowie er einen Gegenstand / in Kugelform und ähnlich fand, / so trat er zu und stieß mit Kraft / ihn in die bunte Nachbarschaft.« Die Folgen: Glasbruch und nervliche Zerrüttung. Heute ist dieser Wahn weit verbreitet, selbst unter ernsthaften Popliteraten (»Während alarmierend großer Abschnitte eines durchschnittlichen Tages bin ich ein Schwachsinniger.« Nick Hornby), und überträgt sich auch auf vernunftbegabte Wesen wie Frauen. Martina Keller verbringt Samstagnachmittage in Kneipen, um den BVB spielen zu sehen (Verblödung dritten Grades?) und gibt sich regelmäßig in der Bezirksliga West Hamburg der Raserei hin. An diesem Dienstag abend erzählt sie ihre »Geschichte einer Abhängigkeit« selbst, im »Feature« um kurz nach acht auf NDR Kultur (SWR/NDR/BR 2019).

Weitere Vorschläge für diese Woche: Am morgigen Mittwoch sendet das »Salzburger Nachtstudio« ein Porträt des französischen Soziologen und Philosophen Bruno Latour in »Kritik einer nicht stattgefundenen Moderne« (Mi., 21 Uhr, Ö 1). Wenn eine Zeitung über den Klassenkampf berichtet und ihn auch so nennt, dann wird sie mit einer Empfehlung im Verfassungsschutzbericht ausgezeichnet. Der neuere Begriff »Klassismus« hingegen ist noch erlaubt, zumindest dürfen die Autorinnen Berit Glanz und Francis Seeck bei Deutschlandfunk Kultur über den »Klassismus im digitalen Zeitalter« diskutieren. Geht das ohne das schlimme K-Wort? (»Zeitfragen«, Fr., 19.30 Uhr)

Im »Radio-Feature: Onur und die Nazis« erzählt Amie Liebowitz am Wochenende vom Kampf des Berliner Anwalts Onur Özata gegen Faschisten von gestern und heute (BR 2022, Sa., 13.05 Uhr und So., 21.05 Uhr, Bayern 2). RBB Kultur überträgt am Samstag abend die »Berliner Philharmoniker: Live aus der Berliner Waldbühne«. Kirill Petrenko dirigiert Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 und Mussorgskis »Bilder einer Ausstellung«, am Piano sitzt Daniil Trifonow (20 Uhr). Danach will uns »SWR 2 Ohne Limit« mit einem vier Stunden dauernden Hörspielklassiker durch die Nacht bringen, es gibt »Don Carlos – Ein dramatisches Gedicht« nach Schillers Drama (SDR 1959, Sa., 22.03 Uhr). Ob der Homo sapiens irgendwann einmal über natürliche Intelligenz verfügte, ist umstritten. Dem derzeitigen Mangel daran abhelfen soll KI, ohne die wir nicht wüssten, wer künftig unsere Autos fährt. »Was kann künstliche Intelligenz?« fragt »SWR 2 Wissen« im ersten von zwei Teilen, die Philosophin Manuela Lenzen antwortet (So., 8.30 Uhr). Nadine Kreuzahler und Anne-Dore Krohn melden sich am Sonntag abend von den »46. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt«, hören bei der Jury rein und sprechen mit dem neuen Bachmann-Preisträger (»Literatur«, 19 Uhr, RBB Kultur). Woanders kann man zur selben Zeit beim »Kriminalhörspiel: Der Tod in ihren Händen« entspannen. Als ein 16jähriger verschwindet, fällt auf, dass er vorher schon fehlte. Vorlage ist der gleichnamige Roman von Otessa Moshfegh (NDR 2022, Ursendung, So., 19.03 Uhr, NDR Kultur). Schließlich ein Vorschlag für die Freaks, die heuer das 200. Todesjahr von E. T. A. Hoffmann begehen: »Das Fräulein von ­Scuderi« bringt HR 2 Kultur am Sonntag als Hörspiel (WDR 1956, 22.00 Uhr) und Bayern 2 schon ab Donnerstag als Lesung mit Christian Brückner in drei Teilen (NDR Kultur 2015, »Radiotexte«, 21.05 Uhr).