Nachschlag: Verbannter Goldesel

Daniel Reinhardt/dpa Jetzt auch im Westen angekommen: Pittiplatsch, aufgenommen am Set im Studio Hamburg

»Ach, du meine Nase!« Pittiplatsch wurde am vergangenen Freitag 60 Jahre alt, und die Geburtstagsfeier des RBB sah so aus, dass die Anstalt den dauerhaften Quotenbringer und Goldesel einfach ins Nachtprogramm verbannte. Wohl für die ganz aufgeweckten Kinder ging es am Sonnabend während der Geisterstunde in die lange Koboldnacht. Bis 6.55 Uhr war die allerdings selbst für die härtesten Fans schwer durchzuhalten, zumal mit uralten Schwarzweißschinken begonnen wurde und selbst Pittis schrille Stimme um diese Uhrzeit eher wie Sandmännchens Traumsand wirkte. Sehr wunderlich. Auf der MDR-Website ist zu erfahren, dass die RBB Media GmbH seit 2019 jede Menge Asche mit dem Merchandising, CDs und Lizenzen machen muss: »Genaue Verkaufszahlen gibt der Mediendienstleister nicht heraus, aber ein guter Teil des jährlichen Gewinns von sechs Millionen Euro dürfte bis heute mit dem Verkauf von Pitti-Produkten erzielt werden.« Immerhin wurden auch 13 neue Folgen produziert, immer donnerstags zu sehen. (mme)

kurzelinks.de/pitti-60