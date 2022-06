Caitlin Ochs/REUTERS Keine Sorge, Herr Doktor, der Karl war schon immer so

Im Herbst droht eine ausgeprägte Delta-Welle von Affenpocken-Covid. Davor warnen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und sein Expertenrat. Die gefährliche Kreuzung von Pocken- und Omikron-Viren mit Namen »Pokemon 2« wurde erstmals bei peruanischen Fluggürteltieren nachgewiesen. Da haben wir den Salat.

Jedoch sind der holländische Kopfsalat und die spanische Salatgurke erneut völlig unschuldig an der Verbreitung, wie man bereits 2011 nach der EHEC-Welle festgestellt hatte. Einheimische bayerische Affen aus Schleswig-Holstein als auch slowakische Wildschweinrotten, die jedes Jahr im Herbst über die tschechische Grenze zu Besuch nach Sachsen kommen und so regelmäßig die afrikanische Grippe einschleppen, sind an der Verbreitung von »Pokemon 2« ebenfalls nicht beteiligt.

Statt dessen ist der Hundetrainer Martin Rütter mit seiner neuen TV-Hundeshow in Verdacht geraten. Welche Rolle die übrigen Reality-TV-Formate spielen, die 80 Prozent der Sendezeit des Privatfernsehens füllen, werde noch untersucht, erklärten die Bio­labore für Affenpocken-­Covid-Forschung mit Sitz in Wuhan. Auch mehrten sich auffällig Auftritte von Ronald Schill in entsprechenden Formaten. Dies könnten jedoch auch nur seine Kandidatur bei der nächsten US-Präsidentschaftswahl vorbereiten.