Nachschlag: Mummenschanz und Abzocke

NDR/Tangram Film München/Johannes Straub Der »American Führer« in den 30er Jahren in den USA

Eine auf mehreren Ebenen spannende Geschichtsstunde. Anders als die deutschen Einwanderer in den USA bis 1914 waren diejenigen ab 1918 zum großen Teil reaktionär und antirepublikanisch. Das nutzte Fritz Julius Kuhn für seine große Blendershow. In Deutschland hatte er nach langem Knastaufenthalt wegen krimineller Machenschaften keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Als Patriarch des »Amerikadeutschen Bundes« konnte er Mitglieder durch Beiträge und Spenden abzocken und sich mit viel Mummenschanz zum Ami-Hitler stilisieren. Seine Truppe war weit verstreut über die USA, täuschte mit Großdemonstrationen, z. B. im New Yorker Madison Square Garden, Wirkmächtigkeit vor. Bis der Undercoverreporter John C. Metcalfe ihr einen Strich durch die Rechnung machte und die Machenschaften 1937 aufdeckte. Kuhn prägte damals das Bild der heutigen US-Neonaziszene mit Sternenbanner und Hakenkreuzfahne, die reichlich Verbindungen zum Ku-Klux-Klan pflegt. (mme)

kurzelinks.de/ard-american-fuehrer