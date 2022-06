Etappe im Erbstreit

Reuters Pictures Archive Loyalitätskonflikte? Ukrainische Matrosen in Sewastopol, Mai 1996

Als die Sowjetunion sich 1991 in ihre Republiken aufteilte, schien die Frage, was mit den ehemals gemeinsamen Streitkräften geschehen solle, pragmatisch lösbar: Jede Republik bekam auf dem Weg in die Unabhängigkeit das mit, was auf ihrem Territorium an Truppen und Waffen stand und lag. Mit Ausnahme der »strategischen« Einrichtungen. Die beanspruchte Russland als Rechtsnachfolger der UdSSR für sich und hatte insoweit – um eine regellose Proliferation von Atomwaffen zu vermeiden – auch die Unterstützung der USA für diesen Standpunkt.

Zu den strategischen Truppenteilen gehörte aus russischer Sicht auch die Schwarzmeerflotte. 1991 umfasste sie 835 Schiffe der meisten damals gängigen Klassen. Die Schiffe und die Landinfrastruktur wurden von 100.000 Soldaten und etwa 60.000 zivilen Mitarbeitern bedient und gemanagt. NATO-Analysten schätzten die Schwarzmeerflotte zu diesem Zeitpunkt als zwar schwächer als die sowjetische Nordmeer- und Pazifikflotte – die eigentlich strategischen Komponenten der sowjetischen Abschreckungsstrategie – ein, aber gleichwohl immer noch als stärker als jede NATO-Marine außer jener der USA.

Die Ukraine sah den Status dieser Flotte von Anfang an anders. Sie erhob mit dem »Fahnenerlass« von Präsident Leonid Krawtschuk vom 5. April 1992 prinzipiell Anspruch auf die gesamte Schwarzmeerflotte, die zu 90 Prozent in Sewastopol stationiert war. Auf diesen Versuch eines Handstreichs antwortete Russland zwei Tage später mit einem Erlass von Boris Jelzin, der umgekehrt die gesamte Schwarzmeerflotte russischer Hoheit unterstellte. Eine Situation unmittelbar konkurrierender Ansprüche, die irgendwie geregelt werden musste, damit nicht »zwischen gleichen Rechten die Gewalt entscheiden« (Hegel) müsste. Beide Seiten begannen also Verhandlungen über eine Aufteilung der Flotte.

Unbefriedigende Lösung

Wieder machte es sich die ukrainische Seite einfach: Sie beanspruchte 50 Prozent an allem, was die Schwarzmeerflotte auf die Waagschale brachte. Russland verlangte, wenn es schon seinen Anspruch, die ganze Flotte zu kommandieren, nicht durchsetzen konnte, wenigstens den größeren Teil davon. Die Verhandlungen zogen sich über Jahre hin und endeten 1997 mit einem Kompromiss: Russland übernahm 81 Prozent der Schiffe, allerdings nur etwa 20 Prozent der Landinfrastruktur; für die Ukraine war das Ergebnis umgekehrt. Gleichzeitig wurde die Höchststärke der russischen Gruppierung auf der Krim stark beschränkt: auf maximal 25.000 Soldaten. Parallel schlossen beide Seiten einen Pachtvertrag über die russischen Stützpunkte auf 20 Jahre, also bis 2017.

Aus russischer Sicht war das eine auf Dauer unbefriedigende Lösung, und deshalb drängte Moskau den ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch dazu, den Stationierungsvertrag 2012 vorzeitig bis 2042 zu verlängern, ohne Kündigungsklausel im Vertrag. Die Pachtzahlungen wurden mit ukrainischen Energieschulden verrechnet. Das Flottenabkommen trotzdem aufzukündigen, war eine der ersten Entscheidungen der aus dem Euromaidan hervorgegangenen neuen ukrainischen Staatsmacht im Februar 2014. Wie dies die Entwicklung zur Übernahme der Krim durch Russland beschleunigte, ist seitdem oft beschrieben worden.

Allerdings hatte der Streit um die nationale Unterstellung der Schwarzmeerflotte schon Anfang 1992 auch noch eine Seite, die sich – von der internationalen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen – an der Basis abspielte. Jeder Soldat war durch diese Situation gefordert, sich zu entscheiden. Beide Seiten versuchten, Truppenteile auf sich neu zu vereidigen. Die russische Marineführung erließ Vorschriften, alle Offiziere und Mannschaften, die bereit seien, der Ukraine Treue zu schwören, unehrenhaft aus der Truppe zu entlassen. Ein ganzes Marineinfanteriebataillon wurde kurzerhand aufgelöst.

Der Zusammenhalt der einstigen Kameraden zerbrach: wie zeitgenössische ukrainische Quellen klagen, beschimpften russlandtreue Soldaten solche, die für die Ukraine optiert hatten, als Verräter, es kam zu Prügeleien und in mehreren Fällen beinahe zu Schusswechseln. Ein 2010, also noch vor den Ereignissen von 2014, geschriebener ukrainischer Zeitungsartikel berichtet von russischen Versuchen, Einrichtungen der Flotteninfrastruktur im Handstreich zu besetzen. Ukrainische Offiziere hätten, um nicht belästigt zu werden, auf der Straße alte sowjetische Embleme an ihre Mützen gesteckt und erst hinter dem Kasernentor den ukrainischen Dreizack aus der Tasche geholt. Die Ukraine versuchte, die nach damaligen Berichten dem Bürgerkrieg nahe Situation unter Kontrolle zu bekommen, indem sie 60.000 Mann der Kiew loyalen Nationalgarde auf die Krim schickte. Russische Fernsehsender warnten daraufhin vor einer »Invasion der Kiewer Nazis« – das kommt der Lage im Frühjahr 2014 im Rückblick schon ziemlich nahe. Jedenfalls kam der russische Handstreich Anfang 2014 nicht aus dem Nichts.

Strategische Machtprojektion

Aber bleiben wir bei der Analyse aus zeitgenössischer Perspektive: klar war auch der russischen Seite, dass der spontane und eher vom Zufall als von irgendwelchen funktionalen Zusammenhängen gesteuerte Aufteilungsprozess die militärische Brauchbarkeit der Flotte für Russland in Frage stellen würde. Das veranlasste die Präsidenten beider Seiten, sich am 23. Juni 1992 darauf zu einigen, den ungeordneten Zerfallsprozess der Schwarzmeerflotte zu stoppen und innerhalb von drei Jahren eine Verhandlungslösung zu finden. Es dauerte dann fünf.

Ohnehin nagten der Zahn der Zeit und die chronisch mangelhafte finanzielle Ausstattung in den 1990er Jahren an der Flotte. Von den 835 Schiffen gingen in das Teilungsprotokoll von 1997 nur noch etwa 400 ein; der Rest war inzwischen schrottreif. Ohnehin war Russland verhandlungstaktisch im Nachteil, denn anders als die Ukraine hielt es an den strategischen Zielen für den Unterhalt der Flotte fest: Macht im Schwarzen Meer und im Mittelmeerraum zu projizieren. Für die Ukraine und die schon damals im Hintergrund der Kiewer Führung agierenden westlichen Berater dagegen war der regellose Zerfall der Flotte schon ein hinreichendes Ziel: Russland sollte genau an jener strategischen Machtprojektion gehindert werden; ob die Ukraine für ihren Anteil an der Flotte irgendeine Verwendung hatte, war demgegenüber zweitrangig.

Das wiederum zeigte sich in dem Moment, in dem Russland 2014 den auf der Krim verbliebenen ukrainischen Marinesoldaten das Angebot machte, in den russischen Dienst überzutreten. Die große Mehrheit nahm diesen Vorschlag an.