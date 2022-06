Aus Angst vor der Langeweile

Mary Evans/AF Archive/20th Century Fox/imago images Na dann: Stößchen! Sir Paul darf feiern (mit Ringo Starr in »Give My Regards To Broad Street«, 1984)

»Das kann man sich heute kaum vorstellen, aber als ich klein war, gab es noch Pferde auf den Straßen« – sagt Paul McCartney in »Lyrics« (2021) und erzählt, wie er ihre Äpfel von der Straße aufsammeln musste, weil sein Vater sie als Dünger für den Garten wollte. Er scheint sich ein bisschen darüber zu wundern, wie sehr sich die Welt seit seiner Geburt verändert hat. Dabei hat er zumindest auf kulturellem Gebiet einiges dazu beigetragen. Nach den Beatles war in der Popmusik nichts mehr wie vorher. Man könnte auch sagen, sie haben sie erfunden.

Als James Paul McCartney am 18. Juni 1942 im Walton Hospital in Liverpool zur Welt kommt, tobt der Zweite Weltkrieg. Ein gutes Jahr zuvor hatten seine Eltern Jim und Mary McCartney geheiratet, wenige Wochen später fielen im Mai 1941 870 Tonnen Sprengstoff und 112.000 Brandbomben auf die Stadt. Wie die anderen drei Beatles wuchs McCartney in sehr einfachen Verhältnissen in einer vom Krieg zerstörten Stadt auf. Der Rock’n’Roll, der Mitte der 50er Jahre aus den USA nach Europa überschwappte, brachte Hoffnung auf eine weniger triste Zukunft in die Gemüter der heranwachsenden Nachkriegsgeneration. Dank der Abschaffung der Wehrpflicht 1960 in Großbritannien konnten sie sich ihm rückhaltlos verschreiben. Und mussten sich nicht mal mehr die Haare schneiden.

Immer anders

In Städten wie Liverpool wurden unzählige Bands gegründet. Wenige blieben lange bestehen. Noch weniger wurden berühmt. Und keine prägte die Entwicklung der populären Musik bis heute so nachhaltig wie die Beatles. Vielleicht lag das daran, dass sie typische Vertreter ihrer Generation waren, gleichzeitig aber sehr besonders. Und dass sie sich vieles bei anderen abguckten, aber dann eben doch ganz anders machten.

Zum Beispiel das Songschreiben: Als Paul McCartney am 6. Juli 1957 auf dem Sommerfest der St. Peter’s Church im Liverpooler Stadtteil Woolton John Lennon kennenlernte, stellte er erstaunt fest, dass dieser ebenso wie er selbst, eigene Songs schrieb. Das war damals ungewöhnlich. Elvis schrieb keine Songs. Der konnte nicht mal Gitarre spielen, er tat nur aus Showgründen so. Buddy Holly begeisterte John and Paul auch deshalb, weil seine Songs aus eigener Feder stammten. Sie beschlossen, es gemeinsam zu versuchen. Sie schwänzten die Schule, setzten sich mit ihren Gitarren einander gegenüber – nahmen eine Kladde, schrieben »Another Lennon-McCartney Original« an den Seitenanfang und einen Song untendrunter.

Auf der Bühne spielten sie in den ersten Jahren trotzdem hauptsächlich Coverversionen. Das wurde erwartet. Wenn sie nicht die ersten im Programm waren, hatten die anderen die besten Songs aber immer schon gespielt. Das wurmte sie, und so gingen sie dazu über, unbekanntere B-Seiten zu covern und ihre eigenen Songs auf der Bühne zu präsentieren.

Als sie schließlich mit George Martin im Studio in der Abbey Road ihre erste Single aufnahmen, bestanden sie entgegen der dringenden Empfehlung des Produzenten darauf, ein eigenes Stück zu veröffentlichen. Der Rest ist Geschichte.

Immer vorne

Hört man Paul McCartney zu, wenn er über seine Songs oder das Songschreiben spricht, sagt er so was wie: »Wir wollten uns nicht langweilen« oder »Warum dieselbe Platte zweimal aufnehmen?« (in »Lyrics«). Er beharrt darauf, kein Rezept zu haben und selbst nicht zu wissen, wie erfolgreiches Songschreiben geht. Wahrscheinlich geht es genau so: Man darf sich nicht auf Bewährtes verlassen, muss sich trauen, jedes Mal neue Wege zu suchen … und ein Genie wie Paul McCartney sein. Letzteres sagt er natürlich nicht. Ist aber so.

Die Bandbreite an Genres und Stilen in seinem Werk ist unübertroffen. In nur sieben Jahren nahm er mit den Beatles zwölf Studioalben und 22 Singles auf, komponierte Musik für Filme (und spielte in diversen, von »A Hard Day’s Night« bis »Give My Regards to Broad Street«) sowie Songs für andere Künstler wie Peter & Gordon oder Mary Hopkin. Die Rolling Stones hatten ihren ersten kleinen Hit mit der Coverversion eines Songs von Lennon-McCartney, »I Wanna Be Your Man«. Nach der Auflösung der Beatles veröffentlichte McCartney solo oder mit anderen 26 Studioalben, vier Compilations, neun Livealben, sieben mit klassischer Musik und fünf mit elektronischer Musik, außerdem 111 Singles. Von den ungefähr 600 Songs, die er im Lauf seiner Karriere allein oder mit anderen schrieb, erreichten 129 die britischen Charts, 91 davon die Top ten und 33 den ersten Platz. Laut »Guinessbuch der Rekorde« ist er der erfolgreichste lebende Musiker der Welt.

Bei aller Innovationsfreudigkeit und Pionierarbeit war er sich nie zu fein, von anderen zu lernen. Als junger Mensch schaute er sich bei Little Richard die wilden Schreie ab, wofür ihn seine Bandkollegen bewunderten. Als diese sich mit beginnendem Wohlstand in den Londoner Speckgürtel verzogen, blieb McCartney in der Stadt, wohnte bei der Familie seiner Freundin Jane Asher und besuchte Theater- und Filmpremieren, Ausstellungseröffnungen und Lesungen. Auch war McCartney der erste Beatle, der Kontakte zur Friedensbewegung suchte. Gemeinsam mit Jane Asher schaute er im Juni 1966 bei dem damals in Chelsea lebenden Philosophen und Atomwaffengegner Bertrand Russell vorbei und sprach mit diesem über den Vietnamkrieg. Der für seine unerschütterliche Freundlichkeit bekannte Beatle fuhr nur einmal öffentlich aus der Haut, als der italienische experimentelle Komponist Luciano Berio 1965 eines seiner seltenen Konzerte in London gab und Paparazzi es ruinierten, weil sie Fotos von Paul und Jane im Publikum schießen wollten. Mit William S. Burroughs tauschte er sich über Cut-up-Methoden und die Möglichkeiten des Tonbandgeräts aus – und experimentierte mit Tonbandschleifen, die erstmals bei »Tomorrow Never Knows« zu hören waren. Im Januar 1967, direkt im Anschluss an »Penny Lane«, nahmen die Beatles unter McCartneys Leitung eine 14minütige Klangcollage ohne Takt, Tonart und Melodie auf. Sie wurde unter dem Titel »Carnival of Light« bei einem Mixed-Media Event (u. a. mit Pink Floyd) später im selben Monat im Londoner Roundhouse vorgestellt. Da lag John und Yokos Experimentalstück »Revolution No. 9« noch 18 Monate lang im Kühlschrank der unausgegorenen Gedanken. Sogar in den 90er Jahren lehnte George Harrison McCartneys Vorschlag, es auf »Anthology 2« zu veröffentlichen, mit dem Argument ab, er möge keine Avantgardemusik.

Immer weiter

Nach dem Ende der Swinging Sixties und der Beatles – manche behaupten, das sei dasselbe gewesen – floh McCartney aus der Stadt und begann ein Leben, das man auch als progressiven Gegenentwurf zum Rockstardasein bezeichnen könnte. Mit seiner Frau Linda versteckte er sich auf einer entlegenen schottischen Halbinsel, schor Schafe, ritt über die Hügel, zimmerte einen Küchentisch aus Holz und schrieb weiter Songs. Mit Linda gründete er eine Band: Wings. Die erste Tour 1972 führte sie durch britische Universitätsstädte, wo sie unangemeldet auftauchten und um Auftrittsmöglichkeiten baten. In den Sommermonaten reisten sie mitsamt ihren Familien in einem alten umgebauten Doppeldeckerbus durch Europa, er war ausgestattet mit einer voll funktionsfähigen Küche, Stockbetten und einem großen Spielbereich oben auf dem Deck für die Kinder. Die McCartneys nahmen ihre Kinder bis Ende der 70er immer mit auf Tour, was Musikfans in diesen von Glamrock verpesteten Jahre nicht unbedingt sexy fanden und anständige Bürger für Verwahrlosung hielten. Rückblickend betrachtet war es super fortschrittlich.

Heute sind die Kinder erwachsen, Linda ist viel zu früh verstorben und Paul zum dritten Mal verheiratet, anders als beim zweiten Mal offenbar glücklich.

Zuletzt führte er im Dezember 2020 die Charts mit »McCartney III« an, etwas später folgte das von ihm kuratierte Remix-Album »McCartney III Imagined«, u. a. mit Beck, St. Vincent, Dominic Fike, Khruangbin, Phoebe Bridgers und Idris Elba. Beide Alben zeigen, dass Paul McCartney bis heute keine Lust hat, sich zu langweilen oder zu wiederholen. Noch immer macht er alles ein bisschen anders. Und noch immer hat er Pferde im Stall. Paul McCartney wird am Sonnabend 80 Jahre alt. Möge er 160 werden und mindestens ebenso viele Platten veröffentlichen. Happy Birthday, Paul!