Frieren bis zum Sieg

Chris Emil Janßen/IMAGO Kalte Machthaber: Bevölkerung muss verfehlte Politik ausbaden

Die Sanktionen des Westens gegen Russland werden zum Bumerang: Weil wegen der verhängten »Strafmaßnahmen« Ersatzteile für eine Verdichterstation an der Ostseepipeline Nord Stream 1 fehlen, hatte Russlands Energieriese Gasprom am Donnerstag die Lieferungen nach Deutschland weiter reduziert. Möglicherweise ist dies nur der Beginn einer kausalen Abfolge von Maßnahmen. Das brachte den Verantwortlichen in Wirtschaft und Verwaltung weiteren Stress und führte beim Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) zu diktatorischen Aufwallungen. Weil Habeck anscheinend verstanden hat, dass akuter Gasmangel im Winter zu unerwünschten Problemen führen könnte, setzt er auf ein bewährtes Mittel der Grünen: Zwang. Sollten die Gasspeichermengen nicht zunehmen, »dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung, zur Not auch gesetzlich, vornehmen müssen«, sagte der Ressortchef am Donnerstag abend in der ARD. »Wir können nicht mit 56 Prozent Speicher in den Winter gehen. Dann müssen die voll sein.« An Menschen und Unternehmen appellierte er, jetzt Gas einzusparen.

Vom früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck wissen wir, dass ein bisschen Frieren für eine gute Sache – wie etwa einen Sieg der Ukraine gegen Russland – kein Problem sein sollte (ARD, 9. März). Auch Habeck hat das im Blick. Zur Art der gesetzlichen Maßnahmen äußerte er sich noch nicht. Sicher scheint, dass die Kohle im Winter vor einem zwischenzeitlichen Comeback stehen könnte: Bei einer Gasknappheit im Winter wäre der erste naheliegende Schritt, Heizkraftwerke mit Kohle statt Gas zu befeuern, sagte der Minister.

An Vorschlägen aus Politik und Verwaltung für den Umgang mit einer Knappheit beim Gas fehlt es nicht. So schlug der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, kürzlich die Absenkung von Vorgaben zum Heizen vor. Vermieter sollten die Heizungsanlage während der Heizperiode nicht mehr auf mindestens 20 bis 22 Grad hochstellen müssen, sondern die Vorgaben könnten zeitweise sinken, so die Idee des früheren Chefs des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV).

Moderater, aber in der Sache ähnlich, äußerte sich Bundesbauministerin Klara Geywitz. »Gesetzlich verordnetes Frieren halte ich für unsinnig«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Freitag die SPD-Politikerin. »In der Rechtsprechung sind 20 Grad Minimum festgelegt.« Alles darunter könne sogar gesundheitsgefährdend sein und sei auch gebäudetechnisch zu kurz gedacht. Allerdings leben Rechtssprechung und materielle Wirklichkeit nicht immer in Harmonie. Laut Geywitz braucht es gar kein neues Gesetz, um zu sparen, denn das regelt der Markt: Mit der Novellierung der Heizkostenverordnung Anfang Januar würden bereits monatliche Informationen über den Verbrauch an die Mieter gehen. »Sie können ihren Verbrauch also regelmäßig überprüfen und tun das allein auf Grund der Preise doch schon zunehmend.«

Sicher scheint, dass mit niedrigeren Raumtemperaturen oder einem »neuen Duschkopf« (Habeck) die hiesigen Energieprobleme im Winter nicht gelöst werden können. Und Wege für einen Kompromiss zwischen Moskau und Berlin hat sich die Bundesregierung mit ihrem Wirtschaftskrieg gegen Russland gründlich verbaut. Gasprom-Chef Alexej Miller mochte da am Freitag in Sankt Petersburg auch keine Hoffnungen machen: Angesprochen auf Kritik wegen der gedrosselten Liefermenge entgegnete er der Nachrichtenagentur AFP zufolge: »Wir spielen nicht nach Regeln, die wir nicht gemacht haben.« Er bekräftigte die Zuverlässigkeit seines Unternehmens bei Energielieferungen, fügte aber hinzu, dies gelte »für die Freunde Russlands«.