Antiklerikaler Bischof

Guido Kirchner/dpa »Die Wahrheit muss ans Licht«: Münsteraner Bischof Felix Genn auf der Pressekonferenz (Münster, 16.6.2022)

An erster Stelle standen der Schutz der Kirche und der Mitbrüder, die Betroffenen hatten die Verantwortlichen im Bistum Münster hingegen über Jahrzehnte nicht im Blick. So lässt sich die am Montag für das Bistum Münster von Forschern der Uni Münster vorgelegte Gutachten über sexualisierte Gewalt durch Priester in der Zeit von 1945 bis 2020 grob zusammenfassen. Die Studie hatte den in den untersuchten 75 Jahren tätigen Bistumsleitungen schwere Vorwürfe gemacht. Es war von »Vertuschung« und »Rechtsbeugung« die Rede.

Am Freitag hat der Bischof von Münster, Felix Genn, in einer aus dem Atrium der Eventlocation »Speicher 10« in Münster live im Internet übertragenen Pressekonferenz erstmalig ausführlich Stellung zu dem Gutachten bezogen. Als Priester und Bischof sei er »Teil der Organisation, aus der die Täter kamen und kommen«, machte Genn deutlich. »Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, haben durch Priester unvorstellbares Leid erlitten, ganze Leben wurden zerstört.« Über den Schutz der Opfer hätten Priester in verantwortlicher Position den »Schutz des Ansehens der Institution Kirche sowie den Schutz von Priestertätern« gestellt. Dadurch seien Menschen »weiteren Gefährdungen« ausgesetzt worden.

Die Studie hatte fast 200 katholische Geistliche als Sexualstraftäter und 610 Opfer ausgemacht. Die Forschenden gehen aber von einem Dunkelfeld von bis zu 6.000 Opfern aus. Die Studie habe ferner bestätigt: »Sexueller Missbrauch ist immer auch Missbrauch von Macht«, so Genn. Die Studie hatte herausgearbeitet, dass Priester als geweihte Nachfolger Christi Quasiheilige seien. Diesem »überhöhten Priesterbild« will Genn durchaus laizistisch beikommen: »Jede Form des Klerikalismus muss ein Ende haben.« Einen Rücktritt von seinem Amt lehnte der 72Jährige jedoch ab. Er glaube nicht, dass er persönlich »sexuellen Missbrauch vertuscht« habe.

Als symbolische Konsequenz aus der Studie soll die Bischofsgruft im St. Paulus-Dom vorerst geschlossen bleiben. Dort liegen drei Amtsvorgänger Genns begraben, die sich der Studie zufolge im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt schwerer Versäumnisse schuldig gemacht haben. »Ich werde die Toten ruhen lassen, die Wahrheit aber muss ans Licht«, sagte der Bischof. In welcher Form, das sei noch offen. Betroffene sollen aber eingebunden werden. In praktischer Hinsicht werde die Einrichtung einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit geprüft. Deren Entscheidungen müsste sich der Bischof fügen. Ferner sollen Personalentscheidungen nicht mehr nur von Männern und Priestern getroffen werden. Die Studie hatte »männerbündische Strukturen« in Bistum und Kirche ausgemacht. Des weiteren kündigte Genn die Einrichtung einer Aufarbeitungskommission an.

Derweil wurde der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki in einem Interview von Papst Franziskus – mindestens – einer Flunkerei überführt. In dem Interview mit der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica (Dienstag) sagte der Papst laut dpa, er habe Woelki gebeten, »sechs Monate wegzugehen, so dass sich die Dinge beruhigen konnten«. Bei Woelkis Rückkehr habe er den Kardinal um ein Rücktrittsgesuch gebeten. Darüber entscheiden wolle er aber erst, wenn er weniger Druck verspüre, so Franziskus.

Woelki hingegen hatte behauptet, sowohl das sechsmonatige »Sabbtical« bis Anfang März 2022 als auch das Rücktrittsgesuch seien seine freie Entscheidung gewesen. Zu dem offensichtlichen Widerspruch erklärte das Bistum auf Anfrage des Kölner Stadtanzeigers (Mittwoch) eigenwillig: Der Kardinal habe die Bitte, sein Amt zur Verfügung zu stellen, »mit in sein Gebet genommen und dann in der Haltung innerer Freiheit den Amtsverzicht angeboten«. Woelki hatte durch seinen Umgang mit zwei Gutachten zu sexualisierter Gewalt durch Priester im größten deutschen Bistum eine beispiellose Vertrauenskrise ausgelöst, die bis heute anhält.