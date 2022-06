»Ende der Partei steht im Raum«

Ulli Winkler/imago images »Twitterblase nicht mit Stimmung in der Bevölkerung verwechseln«: Sahra Wagenknecht im Wahlkampf in Berlin (Juni 2021)

Sahra Wagenknecht ist Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke

In der Ukraine herrscht Krieg, die Bundesregierung hat ein Rüstungspaket in Höhe von 100 Milliarden Euro verabschiedet. Jetzt ist Die Linke gefragt. Wie kann Frieden in Europa geschaffen werden?

Frieden schafft man nicht mit Aufrüstung und auch nicht mit Waffenlieferungen. Das Schlimme ist, dass es auf westlicher Seite, zumindest bei Joseph Biden und Boris Johnson, erklärtermaßen kein Interesse gibt, diesen Krieg schnell auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Sie setzen auf einen langen Krieg, um Russland maximal zu schwächen. Das ist eine absolut zynische und hochgefährliche Strategie, weil der Krieg jederzeit über die Ukraine hinaus eskalieren kann. Wenn man ernsthaft eine Friedenslösung wollte, müsste die Ukraine auf ihre NATO-Ambitionen und wohl auch auf einen Teil der besetzten Gebiete verzichten. Kern des Konflikts war immer die NATO-Mitgliedschaft. Wer Frieden will, muss alles dafür tun, dass jetzt endlich wieder verhandelt wird. Sich dafür einzusetzen, wäre Aufgabe der Bundesregierung. Sie dazu immer wieder zu drängen, ist unser Job als linke Opposition.

Die Friedensbewegung schien nach dem Beginn des Krieges paralysiert. Viele Menschen forderten plötzlich mehr Aufrüstung für die Bundeswehr. »Frieren gegen Putin« lautete eine populäre Losung. Wie kann Die Linke diese Stimmung brechen und zum Aufbau einer Friedensbewegung beitragen, die den Namen verdient?

Die Friedensbewegung gibt es leider in der ursprünglichen Form nicht mehr. Ein großer Teil des grünliberalen Milieus ist unter Führung der Grünen zu einem aggressiven Bellizismus konvertiert, wirbt für Aufrüstung, Waffenlieferungen und einen militärischen Sieg der Ukrainer. Denken in nationalen und militärischen Kategorien, das bei den gleichen Leute vor ein, zwei Jahren noch als rechtsextrem galt, ist heute im hippen urbanen Milieu salonfähig geworden. Wer dem »Heldentod« immer noch nichts abgewinnen kann, gilt da mittlerweile als »Lumpenpazifist«.

Umso wichtiger ist es, dass die Vielen, die den Kriegskurs ablehnen, auch öffentlich eine lautere Stimme bekommen. Deshalb war ich sehr froh über den offenen Brief, den Alice Schwarzer initiiert hat. Es gibt immer mehr Persönlichkeiten, die den Mut haben, öffentlich für einen Kompromissfrieden zu werben. Dadurch wird es schwerer, die Vertreter dieser Position als Putins fünfte Kolonne zu diffamieren, was natürlich trotzdem versucht wird. Ich hoffe, dass es spätestens im Herbst gelingt, auch wieder große Friedensdemonstrationen auf die Straße zu bringen. Die Regierung muss unter Druck gesetzt werden, sonst besteht wenig Hoffnung, dass das Sterben in der Ukraine aufhört. Ich glaube, der Krieg ist beendbar, und das auch relativ kurzfristig, wenn man kompromissbereit ist.

Führende Politiker Ihrer Partei haben sich öffentlich zu Wort gemeldet und für die NATO-Erweiterung und für Waffenlieferungen an die Ukraine geworben. Ist Die Linke noch eine Friedenspartei?

Ich finde diese Äußerungen erschreckend. Die eindeutige Verurteilung des russischen Angriffskrieges, die wir alle teilen, rechtfertigt in keiner Weise, sich für Waffenlieferungen einzusetzen oder die weitere Ausdehnung der NATO und damit der US-Einflusszone zu unterstützen. Es ist doch völlig klar, dass Washington eine erhebliche Mitverantwortung dafür trägt, dass es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Europa wird nicht sicherer, wenn die NATO-Russland-Grenze um weitere hunderte Kilometer verlängert wird. Man kann froh sein, dass die jetzige finnische Regierung militärische Infrastruktur der NATO und Raketenbasen auf ihrem Territorium ausgeschlossen hat. Aber Regierungen können wechseln. Schon heute stehen sich zwei hochgerüstete Blöcke mit gefechtsbereiten Atomwaffen gegenüber, je näher sie sich kommen, desto mehr wächst die Kriegsgefahr. Schon aus einem technischen Defekt heraus könnte dann ein nukleares Inferno entstehen, weil die Reaktionszeiten immer kürzer werden.

Aufrüstung, Wirtschaftskrise, Sozialabbau: eigentlich liegen die Themen auf der Straße. Trotzdem kassiert Die Linke bei jeder Wahl krachende Niederlagen. Wie wollen Sie das Ruder rumreißen?

Das Problem ist, dass viele Menschen nicht mehr wissen, wofür Die Linke steht. Bei den Waffenlieferungen sind wir mehrheitlich dagegen. Aber einige sind dafür, dadurch werden wir nicht mehr als klare Antikriegsstimme wahrgenommen. Fast die Hälfte der Bevölkerung spricht sich nach Umfragen für das Bemühen um einen Verhandlungsfrieden aus. Auch das vertreten wir nicht einheitlich. Ähnlich ist es bei vielen anderen Themen. Die Inflation hat viel mit den Russland-Sanktionen des Westens zu tun. Die Linksfraktion im Bundestag hat das Ölembargo kritisiert und auf die besonderen Belastungen in Ostdeutschland hingewiesen. Andere in der Partei werben öffentlich für ein noch radikaleres Öl- und Gasembargo. Wer angesichts der Inflation jetzt schon Probleme hat, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, wendet sich da mit Grausen ab.

Die Linke war einmal in der Arbeiter- und Friedensbewegung verankert. Warum hat sich die Partei von ihrem Kernmilieu entfernt?

Wir haben uns als Partei schon seit mehreren Jahren immer weiter von denen entfernt, für die wir eigentlich da sein müssten: Menschen mit wenig Einkommen, Menschen, die nicht in wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen sind und oft keine Chance hatten, akademische Abschlüsse zu erwerben. Schon die Parteiführung Kipping/Riexinger zielte vor allem darauf, im grünliberalen Milieu der Großstädte zu punkten. Das Resultat sehen wir an den Wahlergebnissen. Wir haben am meisten verloren bei Nichtakademikern, bei schlechtbezahlten Beschäftigten im Dienstleistungssektor, ärmeren Rentnern und in der Industriearbeiterschaft. Da hatten wir mal eine wirklich gute und solide Basis. Mittlerweile sind wir die Partei, die bei Gewerkschaftsmitgliedern noch schlechter abschneidet als die FDP. Wenn Parteifunktionäre dann erzählen, sie hätten sich doch immer mit sozialen Fragen beschäftigt, lügen sie sich in die Tasche. Tatsächlich haben sie sich auf kleine aktivistische Milieus konzentriert und deren Twitterblase mit der Stimmung in der Bevölkerung verwechselt. So gewinnt man keine Wahlen, denn das grünliberale Milieu bevorzugt mehrheitlich dann eben doch das grüne Original.

Wäre es nicht wieder mal an der Zeit, die Systemfrage zu stellen? Von Teilen ihrer Partei wird eine Programmdebatte eingefordert. Ist das Erfurter Programm, in dem der Kapitalismus als Ursache für Imperialismus und Krieg benannt wird, überholt, wie es der rechte Parteiflügel behauptet?

Nein, gerade diese Passagen sind doch hochaktuell. Wir erleben ein immer brutaleres Ringen von Großmächten um ihren Einfluss auf der Welt. Um nichts anderes ging und geht es doch in all den Kriegen: im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien und jetzt in der Ukraine. Die USA sind eine absteigende Großmacht, die ihren Weltmachtstatus um jeden Preis erhalten will und dabei in Konkurrenz vor allem zu China steht, aber traditionell eben auch zu Russland. Russland will seinen Großmachtstatus zumindest in seinem unmittelbaren Nahbereich verteidigen und keine Ausweitung der US-Einflusssphäre mehr dulden. Das ist der Hintergrund für den Ukraine-Krieg. Auch zwischen den USA und China kündigen sich immer mehr Konflikte an; Wirtschaftskriege, aber auch die Gefahr von realen Kriegen wächst. Es geht immer um das Gleiche: um Macht, um geopolitischen Einfluss, um Rohstoffe und Absatzmärkte, letztlich um Profit. Insofern war Scholz’ »Zeitenwende«-Rhetorik völlig daneben. Die US-Kriege der letzten Jahrzehnte waren genauso brutal, genauso verbrecherisch und sind genauso zu verurteilen wie der Krieg, den wir jetzt in der Ukraine erleben.

Die Linke wird als zutiefst zerstritten wahrgenommen. Es gab die Sexismusdebatte aus Hessen, der Ältestenrat wurde kalt entmachtet. Muss die Partei von innen erneuert werden?

Die Partei braucht einen Neuanfang, personell und inhaltlich. Wir haben deshalb den Aufruf »Für eine populäre Linke« gestartet, der einen Weg aufzeigt, mit dem Die Linke wieder Profil gewinnen und erfolgreich werden könnte. In kurzer Zeit haben den Aufruf mehr als 5.000 Personen unterzeichnet und wir hoffen, dass es noch viel mehr werden. Das zeigt, dass es großen Rückhalt für unsere Positionen gibt.

Droht ein Horrorszenario auf dem kommenden Parteitag? Steht die Spaltung der Partei im Raum?

Zunächst einmal steht schlicht ein Ende der Partei im Raum. Wenn Die Linke den aktuellen Kurs fortsetzt, müssen wir davon ausgehen, dass sie im nächsten Bundestag nicht mehr vertreten sein wird. Und von Wahl zu Wahl wird sie auch in immer weniger Länderparlamenten sein. Die Linke als eine politische Kraft links von der Sozialdemokratie wäre damit tot, was eine Tragödie wäre. Wahrscheinlich ist dieser Parteitag die letzte Chance, das Ruder noch einmal herumzureißen, mit neuen Gesichtern, die für einen Neuanfang und für die Rückbesinnung auf den Gründungskonsens der Linken stehen. Ich hoffe, dass das gelingt.