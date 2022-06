Starke Indizien

ANP/IMAGO »Aber seien wir ehrlich«: Gericht bei Fototermin vor Prozessauftakt

Rückblende: Vor einem guten Jahr, am 6. Juli 2021, wurde der bekannte niederländische TV-Journalist Peter R. de Vries vor den Studios des Senders RTL im Zentrum von Amsterdam angeschossen. Neun Tage später erlag er seinen Verletzungen. In der vergangenen Woche begann nun der Prozess gegen den 22 Jahre alten Niederländer Delano G. und den 36 Jahre alten Polen Kamil E., die dringend verdächtigt werden, die Tat verübt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide lebenslängliche Haft. »Auf der Grundlage der Ermittlungen kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass der 22jährige Verdächtige tatsächlich geschossen hat. Der 36jährige polnische Verdächtige soll im Vorfeld Aufklärung betrieben, den Schützen mit Waffen und Munition zum Tatort gebracht, dem Schützen unmittelbar vor der Tat verschiedene Anweisungen gegeben und anschließend das Fluchtauto gefahren haben«, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag vergangener Woche in einer Pressemitteilung. Die Männer seien gleichermaßen für den Mord verantwortlich.

Die Angeklagten seien sich des gewaltigen Schocks bewusst gewesen, den der Mord in der niederländischen Gesellschaft auslösen würde. »Ein berühmter und von vielen geliebter Kriminalreporter (…), der eine beispiellose Entschlossenheit an den Tag legte, ist nicht mehr«, erinnerte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift an die Bedeutung des Journalisten. »Sein Tod hat die gesamten Niederlande erschüttert und in tiefe Trauer gestürzt.« Die Beschuldigten seien bis heute »ohne jede Reue oder auch nur den Ansatz von Einsicht«. Deshalb sei lebenslängliche Haft das einzig mögliche Strafmaß.

Am Mittwoch hielten die Anwälte ihr Plädoyer. Ronald van der Horst, der Delano G. vertritt, sagte, der Prozess habe wenig mit den rechtlichen Standards zu tun, für die Peter de Vries zeit seines Lebens eingetreten sei. Van der Horst beschwerte sich vor allem über die Anonymisierung der Zeugen, Ermittler und Sachverständigen in der Anklageschrift. Das mache es der Verteidigung unmöglich, ihrer Arbeit nachzukommen. Sicherheitsbedenken dürften nicht zu einem »Geisterprozess« führen, hatte er bereits beim Prozessauftakt angemerkt. »Niemand in diesem Saal sollte mit anonymen Anschuldigungen leben müssen«, sagte Van der Horst am Mittwoch.

Die Justiz rechtfertigt das Schwärzen der Namen damit, dass diese Personen hochgradig gefährdet seien. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Mord an de Vries im Zusammenhang mit dem sogenannten Marengo-Prozess stehen könnte, bei dem sich 17 Mitglieder eines überwiegend aus Marokkanern bestehenden Drogenkartells wegen einer Reihe von Morden und Mordversuchen zu verantworten haben. Unter anderem soll die Mafia im Dezember 2016 den Kriminalreporter Martin Kok umgebracht haben.

Mit de Vries kam eine dritte Person aus dem engen Umfeld von Nabil B. ums Leben, der im Marengo-Prozess als Kronzeuge auftritt. Zuvor waren dessen Bruder und dessen Anwalt Derk Wiersum ermordet worden. De Vries war ein Vertrauter des Kronzeugen. Es gibt keine Beweise für einen Zusammenhang. »Aber seien wir ehrlich: Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Mord nichts mit seiner Rolle als Berater des Kronzeugen zu tun hat«, fragt die Staatsanwaltschaft.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei bereits eine Dreiviertelstunde nach dem Anschlag das Fluchtauto ausfindig machen und Fahrer und Beifahrer festnehmen. Nach Auswertung der Handydaten zeigtte sich laut Staatsanwaltschaft, dass sich Kamil E. vom 22. bis zum 28. Juni 2021 häufig in unmittelbarer Nähe des RTL-Studios aufgehalten habe, wo de Vries arbeitete. Wiederholt soll der Verdächtige dem Journalisten unbemerkt bis zu dessen in einer Parkgarage abgestellten Auto gefolgt sein. Am 6. Juli habe der Pole seinen 22jährigen Komplizen in Rotterdam aufgelesen. Bilder aus Überwachungskameras zeigten, wie Kamil E. dem Jüngeren kurz vor der Tat Gegebenheiten und Vorgehensweise erklärte.

Das beweise nichts, so der Anwalt. »Auf den Kameraaufnahmen ist nicht zu sehen, dass er jemanden erschießt und es gibt auch keine Zeugen, die sagen, er sei es gewesen«, stellte Van der Horst am Mittwoch fest. Das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß sei für einen 22-Jährigen ohnehin viel zu hoch.

Bei der Festnahme wurden in dem Auto eine schwarze Mütze und Tarnkleidung gefunden, die Zeugen an dem Täter gesehen haben wollen. Auf der im Wagen entdeckten Waffe fanden die Forensiker die Fingerabdrücke und die DNA von Delano G. An den Händen beider Verdächtigen stellten sie Schmauchspuren sicher. Das Urteil wird für den 14. Juli erwartet.