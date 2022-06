Vermisst in Amazonien

Adriano Machado/REUTERS Mahnwache am Montag in Brasília nach dem Verschwinden von Dom Phillips und Bruno Araújo Pereira

Sie gelten seit Tagen als verschwunden: der britische Journalist Dom Phillips und der Indigene Bruno Araújo Pereira. Mehrere Suchtrupps von Polizei, Marine, Feuerwehr und Indigenen im brasilianischen Bundesstaat Amazonas im Javari-Tal an der Grenze zu Peru konnten bisher lediglich Kleidungsstücke und einen Rucksack der Vermissten finden.

Jetzt sollen zwei noch nicht identifizierte Leichen in dem Suchgebiet bei Atalaia do Norte entdeckt worden sein. Dies habe, so die britischen Tageszeitung Guardian, am Montag die brasilianische Botschaft in London der Familie des 57jährigen Journalisten mitgeteilt. Doch die Bundespolizei vor Ort als auch die Suchkräfte der Vereinigung der indigenen Völker des Javari-Tals bestritten gegenüber brasilianischen Medien, dass irgendwelche Leichen gefunden wurden.

Sowohl der 41jährige Pereira als auch Phillips sind keine Anfänger in ihren Fachgebieten: Pereira war zehn Jahre lang der regionale Koordinator der sogenannten Indianerbehörde Funai in Atalaia do Norte und zuständig für das 8,5 Millionen Hektar große Indigenenreservat »Terra Indígena Vale do Javari«. 2018 übernahm er den Posten des Generalkoordinators für isolierte und neu kontaktierte indigene Völker. Im Oktober 2019 allerdings wurde er auf Druck der Regierung Jair Bolsonaro von der Funai fristlos entlassen und von einem evangelikalen Missionar, Ricardo Lopes Dias, ersetzt. Seitdem arbeitet Pereira direkt für die indigenen Völker des Javari-Tals und eine von den Indigenen aufgebaute, bewaffnete Schutztruppe, um ihr Reservat gegen illegale Goldgräber, Holzfäller und Raubfischer zu schützen.

Der britische Journalist wiederum lebt und arbeitet seit 2007 als Korrespondent in Brasilien und schreibt für den Guardian sowie für US-Medien – die Washington Post etwa. Die Amazonasregion ist einer seiner Themenschwerpunkte. Finanziert von der US-amerikanischen Alicia-Patterson-Stiftung recherchiert er gerade für ein Buch über die Bedrohung der indigenen Völker Amazoniens. Phillips traf sich deshalb mit Pereira in Atalaia do Norte. Das Dreiländereck Brasilien, Peru und Kolumbien gilt als eine der gefährlichsten Regionen Amazoniens mit grenzüberschreitendem Drogenschmuggel, Menschenhandel, Zwangsprostitution und illegalem Fischfang.

Über die Hintergründe und wer für das Verschwinden von Phillips und Pereira verantwortlich sein könnte, wird vielerorts in den Medien spekuliert. Detailliert aufgearbeitet hat den Fall »Amazônia Real«, eine investigative Journalistenagentur mit Sitz in Manaus. Die bekannten Fakten: Am Sonnabend, dem 4. Juni, fahren Phillips und Pereira mit einem Boot mit starkem Außenbordmotor von Atalaia do Norte aus den Rio Itacoaí hinauf, um sich am Rand des Reservats von Javari mit indigenen Anführern zu treffen. Eine etwa zweieinhalbstündige Bootstour, die Pereira bereits unzählige Male unternommen hat.

Am darauffolgenden Sonntag, gegen sechs Uhr morgens, begannen sie die Rückreise auf dem Rio Itacoaí. Gegen sieben Uhr morgens erreichten sie das Dorf São Rafael, dessen Bewohner vom Fischfang leben, und halten dort für ein kurzes Gespräch und einen Kaffee mit der 54jährigen Alzenira Gomes. Minuten nach diesem Gespräch verschwanden sie spurlos. Noch am selben Morgen begann ein Freund Pereiras, der vergeblich auf ihn in Atalaia do Norte wartete, mit der Suche nach den Vermissten und alarmierte die Behörden.

Und am vergangenen Sonntag entdeckten nahe der Siedlung São Gabriel Taucher der Feuerwehr – nach Hinweisen eines indigenen Suchtrupps – mehrere persönliche Gegenstände der beiden. Die Krankenversicherungskarte, ein Paar Stiefel, eine schwarze Hose und eine Sandale von Pereira und Phillips Rucksack mit Kleidung und seinem Laptop. Die Sachen waren in der überschwemmten Uferzone des Rio Itacoaí an einem unter Wasser stehenden Baumstamm festgebunden. Ein weiterer, besonders makaberer Fund eines anderen Suchtrupps war ein im Fluß schwimmender menschlicher Magen. Bis jetzt ist noch nicht geklärt, ob das Organ von einem der Vermissten stammt.

Bereits zwei Tage nach dem Verschwinden von Pereira und Phillips hatte die Polizei Amarildo da Costa Oliveira als einen Verdächtigen ausgemacht und wegen des Besitzes von Drogen und verbotener Munition festgenommen. Der als »Pelado« bekannte 41jährige gilt als einer der illegalen Fischer in der Region und soll Pereira bedroht haben. Die Bundespolizei in Manaus verdächtigt zudem die im Javari-Tal agierenden Drogenbanden und ermittelt in diese Richtung.