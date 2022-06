Nachschlag: Au-gen, rechts!

Rüdiger Wölk/stock&people/imago Wie steht es um den Musikgeschmack in der Truppe?

Nazimucke? Wegtreten! Wer so einen Scheiß hört und liked, wird unehrenhaft entlassen! Oder nicht? »SS wird nicht ruh’n / wir vernichten, / bis niemand mehr stört Deutschlands Glück«, heißt es in einem Marsch, der laut »Panorama«-Redaktion auf der Streamingplattform »Soundcloud« unter dem Namen »SS Marschiert in Feidesland« (sic!) zu finden sein soll. »Daumen hoch« gab es dafür laut NDR von einem Soldaten, der »lange in Vorpommern« (sic!) stationiert gewesen sein soll. Der »Bürger in Uniform« war sogar zum anonymisierten Interview bereit. Er sei historisch interessiert und habe das Like nur als »Lesezeichen« gesetzt. Er beklagt sich nun vor der Kamera darüber, »in eine Kiste« gesteckt zu werden. Gerne, am besten in die Kiste, wo auch die Tonträger von »Blitzkrieg«, »Blutkult« und anderen ewiggestrigen Bands verrotten (sollten), zusammen mit den »Einzelfällen« Franco A. et al. Ein »Wehrkraftzersetzer«, wer von rechten Netzwerken bei der Truppe spricht. Au-gen, rechts! (mis)