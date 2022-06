Der doppelte Nick

Katalin Vermes/Lionsgate/Leonine/dpa Ins Selbstgespräch vertieft: Nicolas Cage erkennt Nicolas Kim Coppola

»Ich und die Wirklichkeit« hieß 1979 ein pulsierender Elektrosong von DAF, in dem der 2020 verstorbene Sänger Gabi Delgado-López sich aufstöhnend selbst hinterfragte: »Ich und ich im wirklichen Leben … Ich fühle mich so seltsam …« In »Massive Talent«, der äußerst unterhaltsamen Melange aus Actionthriller, Komödie und Bromance, denkt Nicolas Cage auch über den Sinn des Lebens nach. Zwangsläufig in selbstironischer Manier, in dem Film verkörpert er sich nämlich selbst. Und das können nur die wirklich massiv talentierten Schauspieler.

Seine besten Tage scheinen längst vorbei: Nicolas Cage (Nicolas Cage) schiebt mal wieder Frust, nachdem er bei einem Regisseur (David Gordon Green) ebenso verzweifelt wie vergeblich um eine Traumrolle gekämpft hat. In Selbstgesprächen mit seinem jüngeren Ich (Nicolas Kim Coppola) betrauert er seine einstige Glanzzeit. Dennoch lebt er nach wie vor in erster Linie für das Kino. Deswegen ist auch die Ehe mit Olivia (Sharon Horgan) in die Brüche gegangen. Seine 16 Jahre alte Tochter Addy (Lily Sheen) reagiert ebenfalls genervt, wenn Daddy sie mit dem gemeinsamen Anschauen des expressionistischen Stummfilmklassikers »Das Cabinet des Dr. Caligari« quält.

Die Rolle seines Lebens

Als er die Schauspielerei ganz an den Nagel hängen will, macht ihm sein Agent (Neil Patrick Harris) ein unmoralisches Angebot: Für ein Honorar von einer Million US-Dollar soll er nach Mallorca fliegen, um als Stargast bei der Geburtstagsfeier des megareichen Geschäftsmanns Javi (Pedro Pascal) aufzutreten. Damit wäre Nick zumindest raus aus den gröbsten Schulden. Also sagt er widerwillig zu. Auf der Baleareninsel kontaktieren ihn dann die CIA-Agenten Vivian (Tiffany Haddish) und Martin (Ike Barinholtz), um ihm zu eröffnen, dass der scheinbar so sympathische Superfan in Wahrheit ein gefürchteter Waffenhändler ist (so einen hatte Cage 2005 in »Lord of War – Händler des Todes« ja auch schon mal gespielt).

Undercover soll Nick für die CIA herausfinden, wo Javi eine entführte Politikertochter versteckt hält. Bald wird dem abgehalfterten Schauspieler klar, dass er die Rolle seines Lebens spielen muss, um aus dieser Situation lebend wieder herauszukommen.

Regisseur Tom Gormican und sein Koautor Kevin Etten ist mit »Massive Talent« eine filmische Liebeserklärung an ihr Idol gelungen. Seit Norman Jewisons mit drei Oscars prämierter Komödie »Mondsüchtig« (1988) hat man Nicolas Cage nicht mehr so überzeugend in einer lustigen Rolle gesehen. Damals hatte er mit Cher eine Partnerin, die dafür den Academy Award als »Beste Hauptdarstellerin« gewann. Nun steht ihm als Antagonist (und eigentlichem Sympathieträger – einer der liebenswertesten Schurken der jüngeren Filmgeschichte) Pedro Pascal zur Seite. Die beiden spielen sich in diesem Verwirrspiel zwischen Realität und Fiktion die Bälle so lässig zu, dass vieles charmant improvisiert wirkt. Auch vor Slapstickeinlagen schrecken sie nicht zurück. Statt auf der Flucht vor der CIA einfach eine Mauer zu umlaufen, machen sie es sich mit dem Versuch, darüber zu klettern, ziemlich schwer.

Vergeuden und verprassen

Doch es gibt auch ernste Momente, in denen Nicolas Cage wie in seinem 1996 mit dem Oscar gekrönten Part als hoffnungsloser Alkoholiker in »Leaving Las Vegas« sein aktuelles Dasein einfach nur satt hat. Aufgelockert werden die depressiven Momente in pointierten Dialogen mit seinem digital verjüngten Ich: Nicolas Kim Coppola (der mittlerweile 58jährige ist der Neffe von Regisseur und Produzent Francis Ford Coppola).

Es gab Zeiten, da verdiente Cage Gagen in Höhe von 38 Millionen US-Dollar. Mit seinem eigenwilligen Lebensstil gelang es ihm, alles zu verprassen, zu vergeuden, zu verschwenden. Mittlerweile kommt es eh nicht mehr so drauf an. Er war so oft weg vom Fenster, dass es schon gar nicht mehr wahr ist. In dieser Farce über die eigene Legende, die gleich mit einer Anspielung auf »Con Air« (1997), einem seiner größten Erfolge aus seinen goldenen Zeiten beginnt, verprellt eines gewiss nicht: sein gewaltiges Talent zur Selbstdarstellung.