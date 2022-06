Der Rebell

picture-alliance/ZB Peter Reusse (1941–2022)

Im Frühjahr 1972 sah man das Konterfei von Peter Reusse in allen Städten der DDR, denn es war Teil der Posterreihe zu dem Karl-Liebknecht-Film »Trotz alledem«. Reusse spielte einen aufständischen Matrosen in der Novemberrevolution, und seiner Mundstellung sah man an, dass er gerade voll Zorn ein Wort rief, das mit »Sch…« beginnt. Damals war er schon seit einem Jahrzehnt ein gefragter Darsteller, der junge Männer ebenso rebellisch wie sensibel darstellen konnte, mal draufgängerisch, mal grüblerisch, und nicht zu Unrecht mit James Dean verglichen wurde.

Aufgewachsen in der Nähe von Potsdam studierte er Schauspiel an der Babelsberger Filmhochschule und absolvierte Anfängerjahre an Theatern in Zeitz, Brandenburg und Halle. Ab 1969 spielte er über zwei Jahrzehnte im Ensemble des Deutschen Theaters Berlin, wo er in der Rolle des Blank in Hermann Kants »Aula« debütierte und in den folgenden Jahren sowohl in Stücken von Shakespeare, Gorki und Schiller spielte als auch bei modernen Autoren wie Rolf Schneider, Volker Braun und Peter Hacks.

Zuvor schon hatte Reusse große Filmrollen übernommen, u. a. als der sensible Klassenprimus Peter Wiese in dem Antikriegsfilm »Die Abenteuer des Werner Holt« (1965). Der endgültige Durchbruch hätte für Reusse Frank Vogels Gegenwartsfilm »Denk bloß nicht, ich heule« werden können. Doch weil darin zu viele gesellschaftspolitisch heikle Themen angesprochen wurden, erhielt der 1965 gedrehte Film bis 1990 keine Zulassung. In den 70er Jahren wurde es leichter, über Gegenwartsprobleme zu reflektieren – besonders in Kriminalfilmen. Reusse spielte zwischen 1972 und 1991 Hauptrollen in 13 Folgen beim »Polizeiruf 110«, wo anfangs auch seine Frau Sigrid Göhler (als Leutnant Vera Arndt die erste Kriminalistin im deutschen Fernsehen) seine Partnerin war. Seine vielleicht wichtigste zentrale Rolle spielte Peter Reusse 1976 in der dreiteiligen Romanadaption »Heimkehr in ein fremdes Land« nach Günter Görlichs Vorlage. Hier konnte er die Wandlungen eines jungen deutschen Soldaten gestalten, der 1944/45 19jährig in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerät und nach Rückkehr in die Heimat Schwierigkeiten hat, sich mit der neuen Gesellschaft anzufreunden. Seine komödiantische Seite zeigte er im Jahr darauf in »Ein irrer Duft von frischem Heu« nach Rudi Strahl als Parteisekretär Mattes und landete einen Erfolg beim Kinopublikum.

Reusse erlitt 1993 auf der Bühne einen Burnout und zog sich von der Schauspielerei zurück. Die schmerzliche Erfahrung verarbeitete er, indem er sich auf seine anderen Talente besann. Schon im Jugendmagazin Neues Leben hatte er Texte veröffentlicht, in Hallenser Zeitungen witzige Karikaturen. Jetzt schrieb er Bücher, die er auch selbst illustrierte, und schuf Keramiken. Am vergangenen Sonnabend verstarb er 81jährig.