»Ziel ist es, die G7 zu delegitimieren«

Christian Mang Sternmarsch zum Schloss – schon 2015 mussten die Demoveranstalter ihre Rechte einklagen (Garmisch-Partenkirchen, 7.6.2015)

Eineinhalb Wochen vor dem G7-Gipfel im bayerischen Elmau werden die geplanten Proteste dagegen von den Behörden torpediert. Welche Punkte sind gegenwärtig strittig?

Zum einen die Demonstration am Sonntag, dem 26. Juni, in Garmisch-Partenkirchen. Es ist geplant, dabei die Bundesstraße, welche durch den Ort verläuft, zu überqueren. Diese Route wurde uns aber vom Landratsamt bisher verwehrt, da die Straße für Rettungsdienste freigehalten werden müsse. Wir haben den Behörden signalisiert, dass es für uns in Ordnung wäre, jederzeit zu warten, falls ein Rettungsdienst zu diesem Zeitpunkt die Straße entlangfährt. Das kann kein alleiniger Grund sein, uns die Route zu verwehren. Deswegen haben wir angekündigt zu klagen.

Aber auch bezüglich des Sternmarsches nach Elmau am 27. Juni gibt es noch Probleme?

Das ist ein entscheidender Punkt. Unser Ziel ist es, auf drei der vier Wanderrouten unseren Protest in Ruf- und Sichtweite zum Tagungsort zu äußern. Das will man uns überhaupt nicht zugestehen, da wir uns sonst im Sicherheitsbereich befinden würden. Damit wären drei der vier Routen des Sternmarsches von Garmisch, Klais und Mittenwald aus beeinträchtigt. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wäre nicht mehr gewährleistet, wenn die Kundgebungen unterbunden bleiben.

Nun berufen Sie sich auf ein Urteil aus dem Jahr 2015, als schon einmal in Elmau der G7-Gipfel stattfand. Worum ging es da?

Das Urteil spricht davon, dass wir mit einer Abordnung von bis zu 50 Personen Zutritt zum Sicherheitsbereich bekommen müssen und man uns dort einen Ort zuweisen muss, an dem wir für eine halbe Stunde unseren Protest auch mit Plakaten, Fahnen und Megaphonen kundtun können. 2015 wurde von diesem Urteil noch kein Gebrauch gemacht, doch jetzt wollen wir es in Anspruch nehmen und werden von den Behörden gegenwärtig daran gehindert. Das damalige Urteil wird erneut so erstritten werden müssen. Es wäre sehr verwunderlich, wenn das Gericht jetzt anders entscheiden würde.

Probleme zeichnen sich auch bei der Anfahrt zu den Protesten ab. Wie werden Aktivistinnen und Aktivisten anreisen können?

Es bleiben gegenwärtig nur zwei Möglichkeiten. Zum einen mit dem Zug, der derzeit kurz vor Garmisch ab Oberau durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt wird. Hier ist am Wochenende mit deutlicher Überfüllung zu rechnen. Auch das haben wir in den Kooperationsgesprächen mit den Behörden kommuniziert. Eine andere Möglichkeit sind Busse, die unter anderem von München aus im Konvoi mit Polizeibegleitung auf der (für die G7-Teilnehmer, jW) gesperrten Autobahn nach Garmisch-Partenkirchen fahren. Dies wurde uns in den Vorgesprächen zugesichert und fand ja bereits 2015 spontan so Anwendung, da sonst auch Medienvertreter von den Sperrungen betroffen gewesen wären.

Der bayerische Innenminister diskreditierte bereits im Vorfeld Demonstranten als »Krawallmacher« und »Chaoten«. Was sind Ihre konkreten Anliegen?

Prinzipiell haben die Behörden die Erfahrungswerte vom letzten Mal. Damals blieb alles friedlich, obwohl im Vorfeld von der Polizei viel Negatives kommuniziert wurde. Die Zusammensetzung unserer Aktionsplattform ist bunt und deckt insbesondere die Bereiche Klimaschutz, Eine Welt, Ökologie, Kapitalismuskritik, Antirassismus, Feminismus und Antimilitarismus ab.

Und was bezwecken Sie mit den geplanten Protesten?

Es geht darum, die Vertreter der G7 zu delegitimieren, da diese die Interessen des Kapitals und nicht von Mensch und Natur vertreten. Wir wollen ihnen absprechen, über die Geschicke der Menschheit zu bestimmen. Denn als führende Wirtschafts- und Militärnationen tun sie genau das. Es droht die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Genau deswegen gehen Fridays for Future auf die Straße, und deswegen meinte Greta Thunberg, »everything must change«. Dazu gehören auch die politischen und ökonomischen Verhältnisse.