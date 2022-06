Kein Inflationsausgleich

Matthias Bein/dpa Die Streikbereitschaft war gut. Stahlarbeiter im Nordwesten und Osten der Republik kämpften zahlreich für eine ordentliche Lohnerhöhung (Ilsenburg, 2.6.2022)

Am Ende haben sie sich in der Mitte getroffen. Die IG Metall forderte 8,2 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband Stahl (AGV Stahl) hatte zuletzt 4,7 Prozent bei einer Laufzeit von 21 Monaten angeboten. Am 1. August sollen die Löhne und Gehälter nun um 6,5 Prozent steigen, wie die Tarifpartner am Mittwoch morgen in Düsseldorf mitteilten. Der Vertrag läuft 18 Monate und beginnt im Juni. Für die ersten zwei Monate bekommen die Beschäftigten insgesamt 500 Euro als Einmalzahlung, Auszubildende 200 Euro.

Der Tarifvertrag gilt für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen, wo 68.000 Menschen in der Branche tätig sind. Es ist davon auszugehen, dass die Tarifpartner in Ostdeutschland die Vorgaben übernehmen. Die Tarifkommission der IG Metall muss dem Ergebnis noch zustimmen. Die Kapitalseite hat längst ihr O. K. gegeben. Sie klagt trotzdem – obligatorisch. »Am obersten Rand des gerade noch Vertretbaren« liege die Tariferhöhung, erklärte Gerhard Erdmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des AGV Stahl. Dabei steht die Stahlbranche mit einem Umsatz von 36,1 Milliarden Euro im Jahr 2021 gut da. Die Beschäftigten selbst müssen hingegen mit weiter steigenden Preisen umgehen, die derzeit fast acht Prozent über denen des Vorjahres liegen.

Aber auch die Gewerkschaft ist zufrieden. »Das Verhandlungsergebnis ist die höchste prozentuale Entgeltsteigerung in der Stahlindustrie seit 30 Jahren«, befand Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall am Mittwoch. Der IG-Metall-Bezirksleiter NRW und Verhandlungsführer, Knut Giesler, sagte, das Verhandlungsergebnis bringe den Beschäftigten in Zeiten einer hohen Inflation »sofort ein deutliches Plus« ins Portemonnaie.

Für weitere Entlastung sieht die IG Metall die Politik in der Pflicht. »Was jetzt dringend gebraucht wird, ist ein Gaspreisdeckel« und »eine Senkung des Strompreises«, sagte Matthias Wilhelm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine und Mitglied der IG-Metall-Verhandlungskommission. Ähnlich sieht es auch der gewerkschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Pascal Meiser. Kurzfristige Preisspitzen werden sich auch durch »noch so gute Tarifabschlüsse nicht vollständig ausgleichen lassen«. Hierfür müsse die Bundesregierung die bereits beschlossenen Entlastungspakete »dringend nachbessern«, so Meiser am Mittwoch gegenüber jW.