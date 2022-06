Niederlage qua Tarifvertrag

Unia Darauf geben der Lieferdienst »Smood« und die Gewerkschaft Syndicom nicht viel: Mehr Respekt für die Beschäftigten

Dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund droht die Belastungsprobe. Zwei seiner bedeutendsten Einzelverbände bezichtigen sich öffentlich der Blockade; hinter vorgehaltener Hand wird gar von Verrat gesprochen. Auslöser der Kontroverse ist das unrühmliche Ende eines aufsehenerregenden Arbeitskampfs.

Ende 2021 begann beim Schweizer Essenslieferdienst »Smood« – vergleichbar etwa mit den »Gorillas« – eine beachtliche Auseinandersetzung. Ab dem 2. November traten Fahrer aus der Westschweizer Stadt Yverdon in den Streik. Rasch weitete sich der Ausstand aus. Arbeiterinnen und Arbeiter aus zehn weiteren Orten legten die Arbeit nieder – und zwar bis zum Dezember. Für die Schweiz eine selten erreichte Streikzeit. Geleitet wurde die Auseinandersetzung von der grössten Gewerkschaft des Landes, der Unia.

Schon in den Jahren zuvor hatte die Unia die Zustände beim Lieferdienst angeprangert. Das Unternehmen lässt seine Fahrer in permanenter Unsicherheit darüber, welchen Verdienst sie erreichen können und wie viele Stunden Arbeit sie pro Woche erhalten. Die häufige Folge: Löhne von deutlich unter 4.000 Franken, von denen man im Hochpreisland – ein Kaffee im Café kostet fünf Franken – kaum leben kann.

Zu einer direkten Verbesserung führte der Streik nicht. Smood weigerte sich, mit der Unia einen Tarifvertrag zu verhandeln. Zwar war der Druck auf das Unternehmen in der französischsprachigen Romandie hoch, doch in der Deutschschweiz blieb es ruhig. Im Dezember schaltete sich zudem der Staat ein: Der Kanton Genf mahnte ein Schlichtungsverfahren unter Aussetzung der Kampfmaßnahmen an. Ein Ergebnis brachte das nicht, dafür war es für die Streikbewegung das Ende.

Und der Bewegung stellte sich ein weiteres Problem: Auch die deutlich kleinere Post- und Kommunikationsgewerkschaft Syndicom agierte im Betrieb. An der Führung des Streiks beteiligte sich Syndicom nicht. Doch am 15. November, mitten im Ausstand, erklärte der Verband öffentlich, Syndicom führe selbst Verhandlungen über einen Tarifvertrag.

Die Differenzen kamen Smood wie gerufen. Im November erklärte eine Sprecherin gegenüber Le Temps, dass Smood den Streik nicht verstehen könne – schließlich spreche man mit Syndicom. Die meisten Arbeiter wussten davon bis zu dem Punkt nichts. Problematisch für die Streikbewegung: Damit sich Arbeiter in einer Auseinandersetzung engagieren, braucht es ein realistisches Ziel und Klarheit über das Vorgehen. Konfusion führt hingegen dazu, dass eine Art Schockstarre eintritt. Wer will schon seinen Kopf hinhalten, wenn eine Sache unsicher ist?

Zwar einigten sich Unia und Syndicom darauf, gemeinsam gegenüber Smood aufzutreten. Eine tatkräftige Unterstützung der Bewegung durch Syndicom blieb aber aus. Am 19. Mai dieses Jahres folgte dann die Überraschung: Syndicom präsentierte einen mit Smood ausgemachten Tarifvertrag. Weder die Unia noch die meisten Arbeiter hatten davon im Vorfeld gewusst. Offenbar hatte Syndicom im stillen und allein mit dem Unternehmen weiterverhandelt, während die Unia versuchte, die Bewegung erneut aufzurichten.

Den Forderungen der Streikenden wird der neue Tarifvertrag nicht gerecht. In ihm sind jene Stundenlöhne festgeschrieben, die Smood bereits zuvor zahlte. Zudem werden den Fahrern lediglich vier Stunden in der Woche als garantierte Arbeitszeit zugestanden.

Für Syndicom ist die Regelung ein »wichtiger Schritt für die gesamte Branche«, wie der Verband am 25. Mai in einer Mitteilung erklärte. Die Gewerkschaft sieht ihr Vorgehen zudem durch die Zustimmung der Arbeiter gedeckt. Nach Bekanntwerden des Tarifvertrags hatten diese einen Tag Zeit, um über die App des Unternehmens (!) abzustimmen. Eine Minderheit der Fahrer beteiligte sich daran, votierte aber mehrheitlich für den Vertrag.

Mit einer eigenen Stellungnahme reagierte die Unia. In ihr heisst es, Smood missachte die Rechte der Arbeiter, die mehrheitlich in der Unia organisiert seien. Und weiter: Der Gesamtarbeitsvertrag »wurde mit einer vom Arbeitgeber ausgesuchten Minderheitsgewerkschaft abgeschlossen.« Im Gespräch mit der Unia-eigenen Zeitung Work sprach die leitende Gewerkschafterin Veronique Polito zudem von einem Vertrauensbruch.

Eine Lösung für den Konflikt zwischen den Verbänden ist nicht in Sicht. Zwar gibt es Stimmen, die die Auseinandersetzung auf Ebene des Gewerkschaftsbundes besprechen wollen. Doch der SGB hat nur wenige Durchgriffsmöglichkeiten gegenüber seinen Einzelverbänden. Sicher ist nur, dass der Präzedensfall verheerend ist: Dem Arbeitskampf einer Gewerkschaft entgeht ein Unternehmen mit Hilfe einer anderen. Das Schweizer Kapital dürfte sich das merken.