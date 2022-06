Frische Blumen

Bernardo Moncada/NOTIMEX/dpa Man glaubt ihr jedes Wort: Patti Smith

Anhänger der Rockmusik haben die Angewohnheit, sich ihren Idolen anzunähern. Im Fall von Patti Smith ist das ein Glücksfall. Da standen im Publikum ihres Berliner Konzerts am vergangenen Freitag Frauen, die ihr ergrautes langes Haar mit Stolz tragen und sich zuweilen mit Literatur statt dem obligatorischen Bier auf den Abend einstimmen.

Zwei Jahre hatte die versammelte Menge auf Patti Smith warten müssen, nachdem die Pandemie dafür gesorgt hatte, dass das Konzert zweimal verschoben wurde. Nun steht sie am Sonnabend auf der Bühne der Zitadelle Spandau und beginnt den Abend pünktlich mit dem langsamen Blues »Wicked Messenger«, gefolgt von dem beschwingten Reggae »Redondo Beach«. Die Bühnenshow ist auf das Allernotwendigste reduziert, dazu gehört, dass das Schlagzeug mit frischen Blumen geschmückt ist.

Wo die Stimme der 75jährigen in der Publikumsansprache ihr Alter zu erkennen gibt, erreicht sie in den Songs noch immer die juchzenden Höhen. Nach den ersten Songs setzt die Sängerin die Brille auf. Vor 25 Jahren verließ Allen Ginsberg die Welt der Lebenden. Dem Beatpoeten zu Ehren trägt Smith dessen »Footnote to Howl« vor. Mit einer Verve, als hätte sie den Text selbst verfasst: »Holy! Holy! Holy! The tongue and cock and hand and asshole holy!« hallt ihre Stimme von den historischen Festungsmauern wider.

Patti-Smith-Konzerte sind ein wohlkomponiertes Gemenge aus Poesie, Rock und Gottesdienst. Und humanistischer Agitation: »Feel your blood pumping through your veins! Feel your fucking freedom«, fordert sie von der Menge und beschwört sie: »Lasst nicht Konzerne die Welt vereinnahmen!« Nichts davon wirkt gewollt. Jedes Wort nimmt man ihr ab. Nach einer halben Stunde nähert sich die Show ihrem ersten Höhepunkt, und es zeugt von einer gewissen Größe, dass Smith die Bühne gerade jetzt ihrer Band überlässt. Und die schöpft noch nicht mal aus dem eigenen Repertoire, sondern spielt Songs der Kollegen auf. Bassist Tony Shanahan singt »Stone Free« von Hendrix, und Gitarrist Lenny Kaye, der Patti Smith seit 1974 begleitet, trägt »I wanna be your dog« stilecht im Duktus von Iggy Pop vor.

Als Smith dann erklärt, dass sie ihre langjährige Liebe, ihren mittlerweile verstorbenen Ehemann Fred »Sonic« Smith, am 10. Dezember 1976 das erste Mal küsste, ist sie wieder das schüchterne Mädchen vom Land, lange bevor es New York und einige der wichtigsten Künstler ihrer Zeit für sich einnahm. Nur Augenblicke später steht wieder die Rockgöre auf der Bühne, und ihr Sohn Jackson Smith, der die Mutter an der Gitarre begleitet und um einen Kopf überragt, wirkt neben ihr schuljungenhaft.

Auf dem Theater und beim Punk ist Publikumsbeschimpfung erlaubt. Als aus der Menge penetrant Smiths erste Platte »Horses« in die Höhe gestreckt wird, ist die Sängerin ernsthaft angefressen. »Ach, du willst, dass ich unterschreibe? Selbst wenn ich kacken ginge, würde mir noch jemand eine Platte unterschieben.« Ist das Überheblichkeit oder gerade die Absage an jeden Starkult? Smith selbst wird die Frage später beantworten, wenn sie auf die Bühne rotzt und gleich mit einem Handtuch hinterherwischt. Wenn sie sich zum großen Finale eine E-Gitarre umhängen lässt und damit Krach machend das Publikum anfeuert, nur um den Rock-’n’-Roll-Exzess jäh abzubrechen, indem sie sämtliche Saiten des Instruments durchschneidet.