Ackerland in Bauernhand

SELENE MAGNOLIA Aktivisten von »Aktion Agrar« fordern von Minister Cem Özdemir eine gerechte Bodenverteilung (Berlin, 13.6.2022)

Es sind höfliche Stippvisiten. Direkt vor den Eingängen des Bundesfinanzministeriums (BMF) und des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL). Jeweils 25 bis 30 Personen postierten sich am Montag mittag, spannten Transparente auf. Der Hauptslogan: »Keine Scheinlösung in der Agrarstrukturfrage – Haken an eine gerechte Landverteilung machen«. Die Aktivisten brachten indes nicht nur eine Forderung mit. Sie wollten ein Positionspapier übergeben. Darin stehen Kriterien für die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen in öffentlicher und privater Hand. »Es braucht eine bäuerliche, soziale und ökologische Perspektive beim Zugang zu Land«, sagte Michael Krack von der Organisation »Aktion Agrar« am Montag im jW-Gespräch.

Neben Kracks Organisation hatten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die »junge AbL« und das »Bündnis Junge Landwirtschaft« zum Protest aufgerufen. Warum die Hausbesuche bei den beiden Ministerien? »Das sind die richtigen Adressaten«, weiß Krack. Denn die Preistreiberei beim Bodenkauf sei großteils hausgemacht. Verantwortlich dafür: die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), eine Nachfolgebehörde der Treuhandgesellschaft. Die verkauft und verpachtet im Auftrag des Bundes landwirtschaftliche Nutzflächen. Anders gesagt: verhökert meistbietend Areale ehemals Volkseigener Betriebe und Landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften (LPG). Seit 1992 knapp 900.000 Hektar, hatte die BVVG Ende Januar in einer Medieninformation bilanziert.

Aber: Damit ist nun erst einmal Schluss. Die Bundesregierung hatte die BVVG kürzlich angewiesen, den weiteren Ausverkauf zu stoppen. Das entspricht dem Koalitionsvertrag der Ampel von Ende November 2021: »Die BVVG-Flächen werden für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Klima- und Artenschutz genutzt. Dabei werden landwirtschaftlich genutzte Flächen vorrangig an nachhaltig bzw. ökologisch wirtschaftende Betriebe verpachtet und nicht veräußert.« Nur, einen konkreten Kriterienkatalog gibt es bislang nicht. Schlimmer noch: BMF und BMEL scheinen im Clinch zu liegen, Christian Lindner (FDP) versus Cem Özdemir (Grüne). »Der Flurfunk besagt, dass das BMF die Vereinbarung aufkündigen will«, sagte Georg Janßen am Montag gegenüber jW. Deshalb sei es umso wichtiger, jetzt klare Verpachtungskriterien zu fixieren, so der AbL-Bundesgeschäftsführer weiter.

Und was sollten die vorsehen? »Zuallererst eine Gemeinwohlorientierung«, betonte Krack. Mittels Punktesystem, aber auch Ausschlusskriterien. Letztere betreffen etwa Betriebe oder Pächter, die sich in Siedlungen »Völkischer« bewegen. Ferner jene, »die in den vergangenen fünf Jahren nachweislich gegen arbeitsrechtliche Mindeststandards (…) verstoßen haben«. Ebenso sollen Betriebe, die wissentlich gentechnisch verändertes Saatgut ausbringen oder gewerbliche Massentierhaltung betreiben, kein neues Land erhalten. Und nicht zuletzt »müssen außerlandwirtschaftliche Finanzinvestoren und Holdings vom Aufkauf von Agrarflächen ausgeschlossen sein«, sagte Krack. Und je besser Betriebe und Pächter gemeinwohlorientierte Vorgaben einhalten, umso mehr Punkte würden sie erhalten. Für eine ökologische Bewirtschaftung sowie Arten- und Strukturvielfalt etwa. Aber auch für eine regionale Verankerung bzw. Integration in die dörfliche Gemeinschaft. Werden landwirtschaftliche Erzeugnisse direkt vermarktet, leisteten Betriebe »einen wichtigen Beitrag zur Verbindung von ländlichen Produzenten und Konsumenten«, heißt es in dem Positionspapier. Das gibt Punkte. Ein soziales Engagement fließt gleichfalls in die Bewertung ein – Stichwörter: Altenbetreuung auf Höfen. Unter dem Strich soll den Verfassern zufolge jener Betrieb oder Pächter den Zuschlag erhalten, der die meisten Punkte hat.

Mehr als ein Planspiel ist es bislang nicht. Zumal die Ampelministerien sehr unterschiedlich reagierten. »Am Amtssitz von Lindner, dem das BVVG untersteht, sind wir brüsk abgewiesen worden«, sagte AbL-Pressesprecher Phillip Brändle jW nach der Protestaktion. Anders vor dem BMEL. Dort hätten sich Staatssekretärin Manuela Rottmann und Minister Özdemir offen gegenüber dem Kriterienkatalog gezeigt. Eine Geste.

Und nun? »Eine finale Einigung über die Frage der künftigen Verwendung von BVVG-Flächen liegt noch nicht vor«, sagte ein BMF-Sprecher am Montag auf jW-Anfrage. Weitere Abstimmungen zwischen den Ressorts seien erforderlich. Und das Positionspapier der Landwirteorganisationen? Verbände würden beteiligt. Wann? »Zu gegebener Zeit«. Darauf will sich das Bündnis um die AbL nicht verlassen. Am 5. Juli finden neue dezentrale Aktionen in Ostdeutschland statt, kündigte Brändle an.