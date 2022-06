Von Krise zu Krise und die Alternativen«. Vortrag und Diskussion mit Frank Deppe, emeritierter Professor für Politikwissenschaft. Welche Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben die Krisen? Wer gehört zu den Gewinnern und Verlierern? Die ökonomische Schieflage durch Pandemie und Ukraine-Krieg verteuert weltweit Lebensmittel und Energieversorgung. Mittwoch, 22.6., 19 Uhr, VHS Bielefeld, Historischer Saal, Ravensberger Park 1, Bielefeld. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Club Bielefeld u. a.

»G7-Alternativgipfel. Global gerecht Wirtschaften in Krisenzeiten«. Workshops. Trotz der vielen globalen Krisen hat die Weltgemeinschaft die Mittel, um alle Menschen aus Armut und Hunger zu befreien und Ungleichheit zu bekämpfen. Es ist eine Frage des politischen Willens. Kritik an der Politik der G7-Staaten und Diskussion von Alternativen für eine gerechte Ausgestaltung der internationalen Produktions-, Wirtschafts- und Finanzstrukturen. Freitag, 24.6., 15 Uhr, Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstr. 80, München. Veranstalter: ATTAC, Kurt-Eisner-Verein u. a.

»Gedenken an Mikis Theodorakis: Mauthausen-Kantate«. Konzert. Der »Freie Chor« wird die »Mauthausen-Kantate« aufführen. In einer Rede wird an das Leben von Mikis Theodorakis erinnert. Anschließend gibt es ein Fest mit griechischer Musik und griechischem Essen. Sonnabend, 25.6., 17 Uhr, Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart-Sillenbuch, Veranstalter: Waldheim Stuttgart e. V.