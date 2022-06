»Staats... ähh? Was? Pah! Straßenoper für alle«. Die kollektive Protestoper »Wem gehört Lauratibor?« greift die aktuellen Geschichten von Verdrängung und Widerstand in Berlin auf und verbreitet sie als bunte Demo. Der Kiez singt gegen den Ausverkauf der Stadt! Sonnabend, 18.6., 17 Uhr, Ort: Kreuzung Reichenberger Str./Ratiborstr. in Berlin. Veranstalter: Straßenoper für alle

»Wer leidet, der schneidet«. Filme, Gespräche und Musik. Existentielle Probleme wie Abschied, Verdrängung und Flucht in Vergangenheit und Gegenwart. Die Videokünstler und Filmemacher Marcel Odenbach und Gavin Hodge, der Komponist Helmut Oehring sowie Angela Lammert und Michael Krejsa sprechen über alte und neue Fluchtkonflikte und Rückzugsorte. Sonntag, 19.6., 15 Uhr, John-Heartfield-Haus, Schwarzer Weg 12, Waldsieversdorf

»Gedenken an Mikis Theodorakis: Z«. Filmvorführung. Regisseur ist Constantin Costa-Gavras, Musik von Mikis Theodorakis. Thema ist die Ermordung des linken Oppositionspolitikers und Universitätsprofessors Grigóris Lambrákis praktisch unter den Augen der Polizei im Jahr 1963. Mittwoch, 22.6., 19 Uhr, Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart-Sillenbuch, Veranstalter: Waldheim Stuttgart e. V.

»Berufsverbote – Politische Verfolgung in der BRD«. Ausstellung. Am 28. Januar 1972 wurde der »Extremistenbeschluss« von den Ministerpräsidenten der Länder gefasst und bis heute nicht aufgehoben. Ausstellung bis 28.6. Kasseler Rathaus, Obere Königsstraße, Foyer vor dem Magistratssaal, Veranstalter: AG Berufsverbote beim Kreisvorstand der GEW Kassel