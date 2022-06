Ohne Chance auf dem Markt

Moritz Frankenberg/dpa Prekäre Berufswelt: In »Behindertenwerkstätten« gilt nicht einmal der Mindestlohn (Hannover, 17.9.2021)

Menschen mit Behinderung haben es in Deutschland noch immer schwer, eine Arbeit zu finden – ganz besonders gilt dies für Personen mit Schwerbehinderung. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), die kürzlich vorgestellt wurde.

Demnach lag die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen nur bei rund 57 Prozent; noch geringer war sie bei denen mit einer schweren Behinderung: 2017 belief sie sich auf 49 Prozent. Zum Vergleich: Bei Personen ohne Behinderungen war sie 2019 mit rund 82 Prozent deutlich höher.

Unternehmen sind verpflichtet, Personen mit Schwerbehinderung zu integrieren. Ein Betrieb, der zwischen 20 und 40 Arbeitsplätze bietet, ist gesetzlich dazu verpflichtet, mindestens eine Person mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Bietet das Unternehmen zwischen 40 und 60 Arbeitsplätze, dann müssen es mindestens zwei Personen sein. In größeren Betrieben müssen mindestens fünf Prozent aller Arbeitsplätze mit ihnen besetzt werden.

Wird diese Quote nicht eingehalten, muss das Unternehmen eine Ausgleichsabgabe entrichten. Monatlich beläuft sie sich auf einen Betrag zwischen 140 und 360 Euro je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz, und die Höhe bemisst sich danach, wie stark die Quote unterschritten wird. Die in der IAB-Studie präsentierten Zahlen lassen den Schluss zu, dass viele Betriebe nicht auf die Integration gehandicapter Personen setzen: Im Jahr 2019 zahlten immerhin 61 Prozent aller privaten und öffentlichen Betriebe diese Abgabe.

Zu diesen Unternehmen gehören auch zahlreiche landeseigene Betriebe von Berlin. Das hatte der Berliner Senat im Mai auf eine Anfrage des Abgeordneten Lars Düsterhöft (SPD) bestätigt. In den Jahren 2020 und 2021 war das in 30 Fällen so. Zu den besagten Landesunternehmen zählten demnach unter anderem die Berliner Immobilienmanagement GmbH, die Messe Berlin, die Olympiastadion Berlin GmbH, die Hebbel-Theater Berlin GmbH sowie mehrere kommunale Wohnungsbaugesellschaften wie die Gesobau AG und die Gewobag WB.

Laut IAB-Studie beriefen sich 77 Prozent der Unternehmen, die diese Ausgleichabgabe zahlen, darauf, zu wenige geeignete Bewerber mit Schwerbehinderung zu finden. Doch Düsterhöft sieht das anders: Häufig sei bei den Unternehmen und in den Aufsichtsräten keinerlei Problembewusstsein vorhanden, sagte er der Deutschen Presseagentur (dpa). Es sei kein Problem, qualifiziertes Personal zu finden. »Es ist einfach Bequemlichkeit«, und es sei »zu günstig, sich freizukaufen«.

Die fehlende Integration von schwerbehinderten Menschen könnte sich in den nächsten Jahren noch zu einem größeren gesellschaftlichen Problem entwickeln. Die IAB-Forscher sehen einen Grund dafür in der demografischen Entwicklung, die in den kommenden Jahren vielerorts eine alternde Belegschaft erwarten lasse. Und da in den allermeisten Fällen eine Krankheit die Ursache für eine Schwerbehinderung sei, würden sich vermutlich künftig auch die Folgen vieler »Altersleiden« verstärken.

Das Statistische Landesamt von Nordrhein-Westfalen hatte erst Ende Mai Zahlen für das bevölkerungsreichste Bundesland vorgelegt. Demnach lebten dort Ende 2021 rund 1,92 Millionen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung, was einem Anteil von 10,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung entspricht. 80 Prozent von ihnen waren 55 Jahre oder älter, und zu 94 Prozent war die Ursache ihrer Schwerbehinderung eine Krankheit; in 1,5 Prozent der Fälle war es ein Unfall, und 3,6 Prozent waren seit Geburt beeinträchtigt.

Weil mit einer älter werdenden Belegschaft zu rechnen sei, halten es die IAB-Forscher für geboten, »die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderungen am Arbeitsleben zu fördern und zu verbessern«. Zumal viele der befragten Unternehmen »keine gravierenden Unterschiede hinsichtlich Fehlzeiten, Einarbeitung, Arbeitsmotivation, sozialer Einbindung, Leistungsfähigkeit oder Belastbarkeit zwischen Menschen mit und ohne Schwerbehinderungen« sahen.