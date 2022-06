Neu erschienen

Rotfuchs

Die Juniausgabe der »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« enthält erneut zahlreiche Beiträge zur Ukraine. Gerhard Giese fragt, ob der dortige Konflikt zu einem europäischen Krieg wird. Der Militärexperte weist darauf hin, dass USA und NATO das Land »benutzen, um militärische Fähigkeiten und Schwachstellen Russlands sichtbar zu machen und in Kämpfen mit westlichen Waffen zu verschleißen«. Russland habe zwar einen großen Teil seiner Ziele erreicht, die NATO aber am 26. April in Ramstein ihre Ziele verändert. Ihr gehe es jetzt darum, »der Ukraine mit allen Mitteln zu einem Sieg zu verhelfen«. Weitere Beiträge kommen u. a. von Anton Latzo, Hans Schoenefeldt, Liane Kilinc, Ralf Hohmann, Ulrich Guhl, Reiner Neubert, Ulrich Jeschke, Melkulangara Bhadrakumar und Holger Michael. Georges Hallermayer schreibt zur britisch-ugandischen Vereinbarung, Flüchtlinge in das afrikanische Land abzuschieben, Wolfgang Herrmann zu jetzt aufgedeckten geheimen Übungen des argentinischen Militärs für eine Invasion in Venezuela im Jahr 2019. Peter Elz diskutiert die Demokratiefrage. (jW)

Sozialismus

Im Juniheft der Zeitschrift Sozialismus analysiert Felix Jaitner den Russland-Ukraine-Krieg als »Auftakt für militärische Konflikte im postsowjetischen Raum«. Björn Radke untersucht die Auswirkungen des Klimawandels auf die globale Ernährung. Wolfgang Müller geht der Frage nach, ob die Volksrepublik China die Klimaziele erreichen kann, und beleuchtet dabei auch die »Klimapolitik als neue Front im Wirtschaftskrieg des Westens«. Hinrich Kuhls sieht das »Globale Britannien« in »tückischen Gewässern«: »Das Anwachsen der Armut, der Druck auf die Realeinkommen und die Behinderung des Außenhandels lassen Johnsons Perspektivreden zunehmend unglaubwürdig erscheinen.« Der Ukraine-Krieg werde nun für eine Akzentverlagerung genutzt: Nicht mehr die Neupositionierung auf dem Weltmarkt, sondern die »Neubildung und Stärkung von Militärbündnissen« rückten in den Vordergrund. (jW)

