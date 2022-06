Triumph des Wehrwillens

Stefan M Prager/IMAGO Moderne Marschmusik für die Massen: Auftritt von Hans Zimmer in der Münchner Olympiahalle (9.4.2022)

Kritiker der deutschen Beteiligung am »Verteidigungskrieg der freien Welt gegen Putin« müssen sich in den Talkshows verbalen Lynchspektakeln aussetzen. Der »Lumpenpazifist« wird von Markus Lanz und Co. ohne Gnade übers verminte Diskursfeld getrieben, seine vernünftigen Einwände mit aberwitzigen Vergleichen und Alarmrhetorik restlos in Moralinsäure aufgelöst. Die kriegspropagandistische Fortsetzung der Meinungsfreiheit mit anderen Mitteln kommt nicht aus ohne klares »Feindbild«, das unlängst die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), gefordert hat.

Mit der Eskalation des Ukraine-Kriegs ist eine Entwicklung des Medienestablishments in eine andere Qualität umgeschlagen, die sich schon lange abgezeichnet hatte: Generalmobilmachung der Vierten Gewalt, die immer schon zu sehr Gewerbe war, um Instrument der Aufklärung zu sein, wie es sich einst Jean-Jacques Rousseau gewünscht hatte. Propaganda ist ein Strukturelement der Kulturindustrie, die in der kapitalistischen Gesellschaft im vorwiegend friedlichen Zustand die Herrschaft der ökonomischen Eliten ideologisch absichert. Im Kriegsfall aber wird sie entsichert und als Waffe in Stellung gebracht. Die Journalisten sind »Soldaten« in der »Schlacht um die öffentliche Meinung«, die genauso wichtig sei wie die Luftangriffe, sagte der damalige NATO-Sprecher Jamie Shea nach dem Kosovo-Krieg 1999.

Hass auf alles Russische

Besonders erfolgreich sei Propaganda, wenn sie sich der Methoden der Reklame bediene, mit der auch »demokratische Meinungen« generiert werden, stellte Bertrand Russell schon 1922 fest. Die sanfte Überredung – egal, ob zum Kauf eines Intimpflegeshampoos oder zur Identifikation mit dem ukrainischen Militär – wahrt den Schein, der Kunde sei der Souverän auf dem Markt, seine Entscheidung autonom. Schließlich macht die Werbung ja nur ein Angebot und gibt eine Empfehlung. Der Publizist Edward Bernays, ein Neffe Sigmund Freuds, der bereits während des Ersten Weltkriegs unter dem Titel »Make the World Safe for Democracy« ein ausgeklügeltes Konzept für tiefenpsychologische Kriegspropaganda entwickelte, hatte gute Gründe, sie in »Public Relations« umzubenennen.

Heute operiert sie konform mit dem neoliberalen Zeitgeist, der den Menschen via Tik Tok, Watson und Vice ausschließlich als geschichtslose Konsummonade reflektiert. Entsprechend wird der Ukraine-Krieg via radikal subjektivistischen Storytellings serviert, über – strikt orientiert an der Erzählung des »zivilisierten Westens« – ausgewählte Einzelschicksale von Zivilisten in Lwiw oder Butscha, niemals in Donezk und anderen russisch kontrollierten Gebieten, die mit NATO-Waffen beschossen werden. Noch weniger als von den Kriegsverbrechen der »Good Guys« soll der User die immer noch wehrkraftzersetzendste Wahrheit erfahren: Auch der Feind hat ein menschliches Antlitz. Wichtig sind auch Eye-Catcher-Bilder und -Videos, die selbst, wenn sie Grausamkeiten einfangen, »womöglich inspirierend sind«, wie Susan Sontag 2003 in ihrem Essay »Das Leiden anderer betrachten« schrieb. Hauptsache sie zielen auf maximale »Ausbeutung von Gefühlen« und »routinemäßige Auslösung von Gefühlsreaktionen«.

Das gegenwärtig vorwiegend affizierte Gefühl ist der Hass auf alles Russische, vor allem Moskaus Soldaten und ihre Befehlshaber, die nur als Mordbrenner, Plünderer und Vergewaltiger nicht gezeigt, sondern inszeniert werden – wie in dem Hollywoodfilm »Die rote Flut«, der in den 1980er Jahren Ronald Reagans Rede über »Das Reich des Bösen« illustrierte. Die tatsächlichen Kriege und die kommerziellen Bilder des Krieges seien längst untrennbar miteinander verwoben, lautet eine These der Studie des Kulturwissenschaftlers Tom Holert und des Psychologen Mark Terkessidis über den »Krieg als Massenkultur im 21. Jahrhundert«. Sowohl die Kombattanten als auch die Ideologeme und die Ziele werden kulturindustriell aufbereitet.

Wie Reklame wirkt Propaganda vorwiegend in der Sphäre des Unbewussten und bedient sich der Ängste des Menschen. In den Gesellschaften der Länder, die die blutigsten Akzente in der Geschichte des Kolonialismus und Imperialismus gesetzt haben, herrsche ein »Gefühl der Verfolgung«, unter dem Motto »Irgendwer wird schon hinter uns her sein«, sagte Noam Chomsky in einem Interview über die USA. Deren herrschenden Eliten bedienen sich bevorzugt der von der Historikerin Anne Morelli in Anlehnung an den britischen Schriftsteller und Pazifisten Arthur Ponsonby apostrophierten »Prinzipien der Kriegspropaganda«, die auf Selbstviktimisierung zielen und sich als ideologische Basis für die Fabrikation von Opfermythen eignen: »Allein das gegnerische Lager ist für den Krieg verantwortlich«; sein »Führer hat das Gesicht des Teufels« etc.

Mobilisierung mit Kitsch

Das funktioniert vorzüglich in Deutschland, das unter Hitler zu allem Übel einen bisher singulären bürokratisch verwalteten Völkermord organisiert hatte. 1989 brach es aus Sehnsucht nach »Normalisierung« die Aufarbeitung seiner Vergangenheit ab, die es in seinem Westteil gar nicht erst zugelassen hatte, was die Naziverbrechen an der Bevölkerung der Sowjetunion anbelangt. So wird bis heute nicht nur den Juden Auschwitz nicht verziehen (Zvi Rex) – erst recht kann man den Russen Leningrad nicht vergeben. »Die Geschichte wiederholt sich nicht, und doch verwirklicht sich in ihr ein Wiederholungszwang«, solange eine Auseinandersetzung mit traumatischen historischen Ereignissen nicht zu einer Bewusstseinsveränderung führe, so ein Befund von Alexander und Margarete Mitscherlich in ihrer Abhandlung »Die Unfähigkeit zu trauern« von 1967. Verdrängte Schuld zeitige immer wieder Rachegefühle. Wenn es für die deutsche Reaktion wegen der Westbindung nicht opportun ist, über einen »Bombenholocaust« in Dresden zu reden, dann will man wenigstens über die große deutsche Katastrophe nicht schweigen: »Wie einst in Stalingrad«, ideologisierte das Magazin Stern im April die Kämpfe um Asowstal und fieberte mit den belagerten Ukrainern, darunter Hunderte von fanatischen Nazikämpfern. »Die Opferbereitschaft hatte ihren Sinn«, verkündete der Nachrichtensender NTV bei der Kapitulation unter dem Titel »Gefallenes Stahlwerk in Mariupol«, nachdem die deutschen Qualitätsmedien bereits von dunkler Mystik und Feuerschein umhüllte Nekrologe angestimmt hatten: »Die letzten Tage« der Ukrainer im Bunker wurden als prachtvolles und zutiefst sinnliches Schauspiel voller faschistoider Obsession für den Opfergang »der Helden« inszeniert – bis dieser schließlich von der Kiewer Regierung abgesagt wurde.

Der Historiker Saul Friedländer bescheinigte Reizen, die Kitsch (eine verwahrloste Erscheinungsform des Mythos) und Tod, Harmonie und Entsetzen miteinander kurzschließen, eine enorme »emotionale Durchschlagskraft« und verwies auf die Feststellung von Heiner Müller aus den 1980ern: »Deutschland spielt immer noch die Nibelungen.« Dass »Weltuntergangsfantasien« und anderer »Widerschein des Nazismus« nicht nur von einem breiten Publikum voller Lust an der Regression rezipiert werden, sondern auch eine »extreme politische Mobilisierungskraft« entfalten, liegt aber auch in einem Wesenszug der kapitalistischen Gesellschaft begründet: Da sie in schweren Krisensituationen jederzeit droht wieder das ihr eingelagerte faschistische Potential zu entfalten, ist Hitler wie eine pathostriefende Kriegsromantik bis heute nicht aus ihrer Kulturindustrie wegzudenken. »Wir sind immerzu von Kitsch umgeben, wir stecken darin bis zum Hals«, so Friedländer, »und eben darum wirken diese Bilder und Emotionen so faszinierend.«

Leuchtendes Blau-Gelb

Zu den von Anne Morelli ausgemachten zehn Geboten der Kriegspropaganda gehört auch die Vereinnahmung der kritischen Fünften Gewalt, der Intellektuellen und Künstler, Satiriker und Kabarettisten. Wer sich nicht vom Pulverdampf benebeln lässt, dessen Verfügbarkeit wird durch die Marktgesetze bestimmt – bei Strafe der Selektion und schließlich beruflichen Untergangs. Kulturschaffende sind ohnehin besonders hart konditioniert, sich selbst gemäß dem Primat der Verwertbarkeit zu definieren und für die Wunschkonzerte nicht nur des Medien- und Unterhaltungsindustriekapitals instrumentalisieren zu lassen: Ob der Auftritt des Sinfonieorchesters oder des Liedermachers – seit Monaten leuchten die Bühnen nur noch in Blau-Gelb, häufig mit einem orwellianisch deformierten Peace-Symbol als Kulisse, vor der gefordert wird: »Mehr Waffen für die Ukraine!« Selbst die lange als Nonkonformisten gefeierten Kabarettisten von der »Anstalt« dienen als Hofnarren des von der Regenbogenpresse zum »König der Herzen« ausgerufenen ukrainischen Präsidenten Selenskij. Denn dieser ist ja im Gegensatz zum »faschistoiden Kriegstreiber« aus Russland total »sympathisch« – obwohl er Nazis freie Hand beim Foltern und Morden von Oppositionellen und deren Parteien und Medien verbieten lässt. Aus der Anarchosubkultur melden sich Punkbands als linksradikale Kronzeugen gegen die Friedensbewegung zu Wort: »Warum sind wir keine Special-Force oder irgend so eine Eingreiftruppe?« lamentierten Feine Sahne Fischfilet, um ihre Kriegstauglichkeit zu demonstrieren, und bestätigten, was Rheinmetall und Ursula von der Leyen seit jeher wussten: »Friedenslichterketten reichen da nicht mehr.«

Der Soziologe Heinz Steinert vertrat die These, Propaganda würde ein »Arbeitsbündnis« anbieten: »Wir sind die – von den anderen bedrohten – Herrenmenschen«, laute dessen Credo. »Die Betonung liegt dabei zunächst auf ›Wir‹: Propaganda stellt eine imaginäre Gemeinschaft her, der man zugehören soll und wollen soll – und der zugleich nicht alle angehören können.«

Wenn Politik, Kultur und Publizistik nicht einmal mehr »ein bisschen Frieden« dulden, Reklame in Befehle, Debatten in Tribunale übergehen und das Individuum völlig dem Triumph des Wehrwillens unterworfen, wahlweise als kadavergehorsamer Rekrut oder als Todfeind verwaltet wird, den es auszuschalten gilt, dann sieht es finster aus für die bürgerliche Demokratie. Mit den Worten Steinerts: »In Kriegs-, Vernichtungs- und Ausschließungspropaganda wird Verwaltungsdenken zur Ideologieproduktion mit Menschenopfern.«