»Sexarbeit ist ein Beruf«

Emmanuele Contini/imago images Der 8. März ist auch für Sexarbeitende Kampftag für gleiche Rechte (Berlin, 8.3.2021)

Sie sind die Vorsitzende des Bundesverbands Sexuelle Dienstleistung, kurz BSD. Wofür steht dieser Verband und wen vertritt er?

Wir sind bundesweiter Ansprechpartner für die Prostitutionsbranche und vergeben beispielsweise auch das BSD-Gütesiegel für Prostitutionsstätten. Darüber hinaus unterstützen wir Bordellbetreibende und Sexarbeitende in allen Fragen der Geschäftsführung und Professionalisierung und sind für interessierte Menschen da, die sich realistisch, sachlich, vorurteilsfrei und neutral über die verschiedenen Facetten der Prostitution informieren wollen. Wir kooperieren auch mit anderen Branchenverbänden und haben gerade eine eigene Kampagne mit der Petition »Weg mit §232a Abs. 6 StGB – Keine Freierbestrafung!« gestartet.

Was ist der Hintergrund?

Der Bundestag hat letztes Jahr einen Tag vor der Sommerpause um 1.15 Uhr nachts die Verschärfung des Paragraphen beschlossen, und zwar ohne vorher in einem Ausschuss beraten zu haben, ohne dafür Experten angehört zu haben, und ohne das innerhalb der Legislatur diskutiert zu haben. Es wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durchgewinkt. Freier werden nun bestraft, die sich ›leichtfertig‹ auf Zwangsprostituierte, auf Menschenhandelsopfer oder auf Sexarbeiterinnen in Not einlassen. ›Leichtfertig‹ ist mehr als ›vorsätzlich‹, was vorher schon strafbar war. Woher soll ein Freier wissen, dass es sich um eine Zwangsprostituierte handelt? Eine Frau, die zur Prostitution gezwungen wird, würde dies gegenüber einem fremden Freier doch niemals offenlegen. Dieses Gesetz ist ein Symbolgesetz. Ich glaube, es geht eigentlich darum, einen Schritt hin zum Prostitutionsverbot zu bewirken.

Sie wünschen sich also kein Verfahren wie das sogenannte schwedische Modell, was ein Sexkaufverbot beinhaltet und die Freier bestraft?

Auf keinen Fall. Ich bin dagegen, Freier zu bestrafen, ihnen ist nichts vorzuwerfen. Ich bin dagegen, dass wir Sexarbeitende ins Abseits, ins Dunkle gedrängt werden. Wenn unsere Kunden kriminalisiert werden, können auch wir nicht mehr offen auftreten. Und das schwedische Modell ermöglicht auch nicht, dass ich als Sexarbeiterin in einem Bordell arbeiten kann, wo ich Ruhe, Sicherheit und Hygiene habe und mit Kolleginnen zusammensitzen kann, um mich auszutauschen. Ich habe das Recht, diese Arbeit auszuüben. Artikel 12 sagt, dass jeder Mensch das Recht auf die freie Auswahl des Berufes hat und wenn man Prostitution verbietet oder die Freier bestraft, wird mir meine Existenzgrundlage genommen. Deswegen unterstützen wir die Verfassungsbeschwerde von zwei Freiern gegen die Verschärfung des Paragraphen 232a. Wir wollen vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüfen lassen, ob dieses Gesetz rechtens ist.

Ist Sexarbeit Lohnarbeit?

Ja, ich stehe hinter dem Slogan. Nach der einfachen Definition übe ich regelmäßig eine wiederkehrende Tätigkeit aus, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich sage sogar, Sexarbeit ist ein Beruf. Aber es ist kein Beruf wie jeder andere, weil er mit einem großen Stigma und einer großen gesetzlichen Diskriminierung einhergeht. Wir sind eine Branche, wo es kein Berufsethos gibt und keine Ausbildung. Das bedeutet, dass ich mir meine Fähigkeiten und auch das Wissen über meine Rechte im »Learning by Doing« aneignen muss. Da müsste der Staat noch eine ganze Menge tun, damit wir Sexarbeitende gleichberechtigt sind.

Warum werden Sexarbeitenden so stark diskriminiert?

Ein Grund, warum Sexkaufgegner so vehement gegen uns auftreten, ist die Frage der Moral. Sie gehen von sich aus, denken, dass ihre bürgerliche Norm, ihre Vorstellung von Monogamie und Familie die richtige ist, und sprechen uns eine andere Lebensphilosophie ab. Das hat aber mit den Realitäten nichts zu tun. Beim Thema Sexualität gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese auszuleben. Und das soll doch jedem Einzelnen überlassen werden.