Alles offengelegt

Attila Husejnow/ZUMA Wire/imago images »Nicht eine mehr«: Protest in Warschau gegen das faktische Abtreibungsverbot, das Izabela das Leben kostete (6.11.2021)

In Polen hat Gesundheitsminister Adam Niedzielski am vergangenen Freitag eine Novellierung der Verordnung über das medizinische Dokumentationswesen unterzeichnet. Am 17. Juni tritt sie in Kraft. In der Sache erweitert sie die Liste der medizinischen Befunde, die in die »digitale Krankenakte« jedes Patienten und jeder Patientin beim »medizinischen Informationssystem« eingetragen werden müssen, unter anderem um Blutgruppe und Allergien, aber auch um den Sachverhalt einer vorliegenden Schwangerschaft. Die Regierung begründet die Novellierung mit der Umsetzung von Vorschriften des EU-Rechts, mit der sie es sonst allerdings nicht so eilig hat.

Auch wenn Ärztevertreter einräumen, dass die Erweiterung der »digitalen Krankenakte« um weitere Punkte im Prinzip sinnvoll sein könne, fordern polnische Feministinnen, dass das Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper respektiert wird. Die Aktivistinnen weisen darauf hin, dass Minister Niedzielski im Kleingedruckten der Verordnung Hintertüren eingebaut habe, um die Informationen auch außerhalb einer medizinischen Behandlung heranziehen zu können: zum Beispiel durch Gerichte und Staatsanwälte »im Rahmen besonderer Verfahren« oder auch »für wissenschaftliche und sonstige Zwecke«. Befürchtet wird, dass Frauen, bei denen eine Schwangerschaft im frühen Stadium festgestellt und gemeldet wurde, sich unangenehmen Nachfragen von amtlicher Seite ausgesetzt sehen würden, wenn sie die Schwangerschaft nicht austragen.

Der Abbruch einer eigenen Schwangerschaft bleibt selbst in Polen für die Frau straffrei, egal, welche Mittel sie dazu verwendet hat. Aber so, wie es schon in vielen anderen Fällen vorgekommen ist, könnten solche Vorschriften verwendet werden, um das Unterstützerumfeld ungewollt schwangerer Frauen unter Druck zu setzen: diejenigen, die ihnen die Hinweise auf Kliniken im Ausland gegeben oder Links zur Bestellung der »Pille danach« mit ihnen geteilt haben. Juristen weisen noch auf einen anderen verdächtigen Umstand hin. Im November brachte Minister Niedzielski einen Gesetzentwurf ähnlichen Inhalts im Parlament ein, der aber seitdem nicht behandelt wurde. Wenn er jetzt den rechtlich viel unauffälligeren Weg einer Verordnung nehme, wecke das den Verdacht unguter Nebenabsichten.

Es könnte nicht nur darum gehen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Hintertür auszuhebeln. Auch die in der Verordnung genannten »wissenschaftlichen und sonstigen Zwecke« wecken Zweifel. Denn die polnische Rechtsregierung hat ein »Institut für Demographie und Familie« ins Leben gerufen – eine Idee sogenannter Lebensschützer. Das Institut soll das Reproduktionsverhalten der polnischen Gesellschaft unter die Lupe nehmen, unter besonderer Berücksichtigung der Frage, warum die Polinnen so wenige Kinder bekommen. Die polnische Geburtenrate liegt gegenwärtig bei 1,4 Kindern pro Frau, mit weiter sinkender Tendenz, das ist der niedrigste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Schrumpfungsprozess der polnischen Bevölkerung weckt nicht nur die üblichen Bedenken hinsichtlich der Rentenfinanzierung, sondern bei der PiS noch ganz spezifische und hochemotional aufgeladene Sorgen über das angebliche »Aussterben« der Polen. Gegen diesen Megatrend haben sich bisher alle sozialpolitischen Maßnahmen als wirkungslos erwiesen, auch das Kindergeld »500 plus«. Warum also, so der Verdacht, es nicht parallel auch mal wieder mit Repression versuchen?