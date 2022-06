Havanna unter Wasser

Alexandre Meneghini/REUTERS

Bei schweren Regenfällen im Zusammenhang mit dem Hurrikan »Agatha« sind in Kuba mindestens drei Menschen gestorben. Das Nachrichtenportal Cubadebate berichtete am vergangenen Freitag, dass in der westlichen Provinz Pinar del Río ein Mann tot aufgefunden wurde, nachdem er in einen Bach gefallen war. Ein weiterer Mensch werde vermisst. In der Hauptstadt Havanna starben zwei weitere Menschen. Dort sind mindestens 60 Häuser teilweise eingestürzt, 50.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Fernsehbilder zeigten, wie Rettungskräfte im Zentrum Havannas Menschen in Kanus in Sicherheit brachten. Viele Straßen waren überflutet, Einwohner brachten sich und ihre Haustiere in Sicherheit (Bild). Tausende fanden in Notunterkünften Schutz. Bei den Regenfällen handelte es sich um die Ausläufer des Hurrikans. (AFP/dpa/jW)