Zapfhahn abgedreht

Bodo Schackow/dpa Nach dem Produktionsende werden hier keine Kästen mehr gestapelt (Gotha, 8.6.2022)

Vor gut 30 Jahren hat der schwäbische Oettinger-Konzern die ehemals volkseigene Brauerei im thüringischen Gotha übernommen – nun soll sie geschlossen werden. Rund 200 Beschäftigten droht der Jobverlust. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ist aufgebracht, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sprach am Mittwoch von einem »Skandal«.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärte Ramelow, der Gothaer Betrieb sei eine gut geführte Firma mit über 220 tariflich bezahlten Arbeitsplätzen. Auf der Basis von Mehrwegangeboten arbeite sie wirtschaftlich solide und schreibe schwarze Zahlen. »Nun will man mit Einweg mehr Rendite erwirtschaften« und sowohl Betrieb als auch die Umwelt zerstören, schrieb Ramelow weiter.

Sinkender Bierabsatz

»Die Ankündigung der Schließung der Brauerei hat uns sehr überrascht«, sagte der Thüringer NGG-Geschäftsführer Jens Löbel. Am Mittwoch wurden die Beschäftigten über die Entscheidung der Konzernführung informiert. Es habe eine sehr emotionale Betriebsversammlung gegeben, so Löbel. Verärgert sei er unter anderem darüber, »dass die Geschäftsführung nie auf Hinweise des zuständigen Betriebsrats und des Gesamtbetriebsrats reagiert hat«. Jetzt sollen Managementfehler der vergangenen Jahre mit noch größeren Fehlern ausgebügelt werden, sagte der Gewerkschafter.

Kommunalpolitiker forderten den Konzern auf, die Brauerei in Gotha zu verkaufen. Sie schließen zu wollen sei die falsche Antwort auf die Fragen der Zeit, erklärten Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch und der Landrat des Landkreises Gotha, Onno Eckert (beide SPD). Gerade jetzt gelte es, den Standort zu erhalten. Wenn ihn Oettinger aber nicht mehr wolle, dann müsse »das Unternehmen bereit sein, ihn schnell abzugeben an einen anderen Partner«.

Das Unternehmen gibt an, mit seiner Entscheidung auf den sinkenden Bierabsatz der letzten Jahre zu reagieren. In Gotha sollen die Arbeitsplätze in der Produktion und Logistik abgebaut, die Produktionsanlagen auf die drei westdeutschen Standorte verlagert werden. Aber auch dort gibt es Veränderungen. So sollen am Standort Braunschweig ebenfalls Beschäftigte entlassen und die Mehrwegproduktion weitgehend aufgegeben werden.

Der sinkende Bierabsatz ist ein deutschlandweites Phänomen, verstärkt durch die Coronakrise. Im Jahr 2021 setzten die deutschen Brauereien nur 8,5 Milliarden Liter Bier ab, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ein Rückgang von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und 2020 waren bereits 5,5 Prozent weniger abgesetzt worden als 2019.

Kampf um Arbeitsplätze

Oettinger trafen die Absatzeinbußen unter anderem bei der Festivalmarke »5,0 Original«, den Mehrwegfässern für den Großhandel und dem Tankwagenbier für andere Brauereien. Kompensiert werden konnte der ­Verlust unter anderem durch Verkauf von mehr Exportbier in der ­Einwegdose.

Dass die Oettinger-Brauerei nun verstärkt auf Einweg setzen will, überrascht dennoch. Denn auch in der Branche wird der Ruf nach Mehrweg immer lauter. Erst Ende April hatte die »Mehrwegallianz«, zu der auch der Verband Private Brauereien Deutschland gehört, Sofortmaßnahmen von der Bundesregierung gefordert, damit die gesetzliche Mehrwegquote von 70 Prozent eingehalten wird.

Davon unabhängig: NGG-Gewerkschafter und Betriebsrat wollen den Schließungsplan aus dem Schwabenland nicht einfach abnicken. »Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um die Arbeitsplätze in Gotha zu erhalten«, betonte Löbel.