Rundfunkreform beschlossen

Claudia Kornmeier/dpa Weiter als fortlaufendes Fernsehen verfügbar: Arte-Logo in Strasbourg

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) in Deutschland soll reformiert werden. Nach einer fast sechs Jahre andauernden Diskussion haben sich die Länder nun darauf einigen können. Das teilten die Ministerpräsidenten am vergangenen Donnerstag mit. Welche konkreten Änderungen aber am Medienstaatsvertrag vorgenommen werden sollen, wurde bislang nicht geklärt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidenten Maria Luise Dreyer (SPD), die zugleich Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder ist, nannte einige Eckpunkte. Markenkern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei: Bildung, Kultur, Information und Beratung. Unterhaltung soll auch weiterhin zu den Aufgaben des ÖRR gehören, »wenn sie einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht«.

Im Vorfeld des Treffens gab es eine Diskussion, welchen Stellenwert die Unterhaltung im Programm einnehmen soll. Sender und Mitglieder des Rundfunkrats hatten appelliert, dass Entertainment weiterhin zum Auftrag gehören solle. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte dagegen den Rundfunk zu mehr Mut zur Selbstbeschränkung in dieser Frage aufgerufen. Ein Comedian sei bei einem Privatsender genauso gut aufgehoben, sagte er in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit.

Im Staatsvertrag soll zudem festgehalten werden, dass die Sender journalistische Standards einhalten sollen. So soll explizit festgeschrieben werden, dass Meinungen und Informationen klar zu trennen seien. Dreyer begründete das mit den Ergebnissen aus dem vorgelagerten Beteiligungsverfahren. Demnach hätten viele Bürger angegeben, dass es »zu viel Berichterstattung gibt nach ihrem Gefühl, wo nicht mehr unterscheidbar ist: Ist das eigentlich jetzt eine objektive Berichterstattung, oder ist das Meinung, oder ist das alles miteinander gemischt?« Deswegen wolle man eine Klarstellung dazu in den Staatsvertrag aufnehmen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Sender digitaler werden sollen. Bisher war festgeschrieben, dass nicht nur die Haupt-, sondern auch die Spartenprogramme linear als fortlaufendes TV-Programm ausgestrahlt werden sollen. Das soll sich nun ändern. Künftig sollen nur noch die Hauptprogramme von ARD, ZDF und die dritten Programme der ARD-Sender sowie Arte und 3sat als fortlaufendes Fernsehen verfügbar sein. Für alle anderen Programme sollen die Sender künftig selbst entscheiden, wie die Inhalte verbreitet werden sollen – fortlaufendes Fernsehen mit digitalen Angeboten oder nur noch im Netz. Das solle ihnen mehr Bewegungsfreiheit geben im sich stark wandelnden Medienkonsum.

Mehr digitale Angebote könnten aber auch zu einem Verlust an journalistischer Qualität führen, heißt es in einer am Dienstag vorgestellten Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung (OBS). ARD, ZDF und Deutschlandradio produzieren demnach bereits mehr als 270 journalistische Formate in sozialen Netzwerken und konkurrieren dort mit anderen Anbietern um Aufmerksamkeit.

Um hohe Reichweiten zu erzielen, orientierten sie sich auch an den »algorithmischen Funktionsweisen der Netzwerke«, wodurch nicht nur die Qualität der Arbeit potentiell gefährdet sei, sondern auch ihre Unabhängigkeit in Frage gestellt werde. Die verschiedenen Kennzahlen der Plattformen seien »fester Bestandteil des Redaktionsalltages, werden durchgängig als ihre ›Währungen‹ akzeptiert und für redaktions- und senderinterne Evaluationen übernommen«, stellt Henning Eichler, Autor der OBS-Studie, fest.

Mit der Einigung der Regierungschefs kann nun ein Entwurf mit den Änderungen im Staatsvertrag erarbeitet werden. Ob die Probleme im Verhältnis von digitalen Plattformen und dem ÖRR berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. Eichler hatte in seiner Studie festgestellt, dass es in diesem Verhältnis eine Schieflage zugunsten der Konzerne gibt. Die Stiftung sieht einen Ausweg darin, dass unabhängige und nichtkommerzielle Plattformen ausgebaut werden. Und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk weist die OBS dabei eine wichtige Rolle zu.