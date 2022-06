Döpfner schmeißt hin

Bernd von Jutrczenka/dpa Döpfner fällt seit Jahren durch wirre, AfD-nahe Kommentare auf (Berlin, 28.9.2021)

Lange hat er sich an den Posten geklammert, jetzt aber doch das Handtuch geworfen. Springer-Vorstand Mathias Döpfner hat Ende Mai, nach diversen Skandalen im eigenen Haus, angekündigt, als Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) – bis 2019 Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger – im Herbst zurückzutreten. Regulär hätte seine Amtszeit bis 2024 gedauert.

Döpfner fällt seit Jahren durch wirre, AfD-nahe Kommentare auf, die nicht etwa im stillen Kämmerlein, sondern zum Beispiel über die Welt, Flaggschiff seines Verlages, ­veröffentlicht werden. Wirklich kritisiert wurde der mächtige Medienmann allerdings erst, als er im Zuge der »Affäre Reichelt« den geschassten Bild-Chef als den »letzten und einzigen Journalisten in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt« bezeichnet hatte. Ungestraft durfte ihn der Branchendienst DWDL im Oktober 2021 mit der Überschrift »Mathias Döpfner, der Schwurbler« schmähen.

Zwei zentrale Gründe

Doch von seinem Verbandsposten wollte der Mann nicht lassen, obwohl immer mehr Großverlage, so der Funke-Konzern, ihn zum Rücktritt aufforderten. Nun scheint der Druck für ihn zu groß geworden zu sein. In einer Pressemitteilung, die der BDZV am 31. Mai zu der Sache veröffentlichte, wird aber mit keinem Wort auf Kritik eingegangen. Döpfner werde sein Amt »ab Herbst in geordneter Weise in neue Hände, vorzugsweise auch in neue Strukturen übergeben«, heißt es da. Döpfner führt »zwei zentrale Gründe« für die Entscheidung an: So müsse er einerseits als Springer-Vorstand nach dem Zukauf des US-Mediums Politico künftig häufiger in die USA reisen, ihm fehle deshalb Zeit für die Verbandsarbeit. Andererseits brauche es künftig »eine Person beziehungsweise Konstellation an der Spitze, die nicht für ein großes, internationales und sehr digitales Verlagshaus steht«, damit stärker »die Interessen kleinerer und mittelgroßer, regionaler und lokaler Verlage« vertreten würden. Es seien »andere Strukturen mit mehr Repräsentanz der kleinen und mittleren Verlage notwendig«, erklärt Döpfner in der Verbandsmitteilung.

Ergehen in Selbstmitleid

Wer nach der Rücktrittsankündigung geglaubt hat, es würde ruhiger um den Verlagsschef und Springer, sieht sich getäuscht. Bereits am 1. Juni, also unmittelbar nach der BDZV-Mitteilung, veröffentlichte die Welt einen »Gastkommentar«, in dem sich Gegner einer progressiven Sexualaufklärung an Schulen austoben durften. Die fünf »Gastautoren« schrieben, dass die öffentlich-rechtlichen Sender beim »Trend-Thema ›trans‹« Kinder »indoktrinieren« und »aufdringlich sexualisieren« würden. Es könne »nicht angehen, dass eine kleine Anzahl von Aktivisten mit ihrer ›woken‹ Trans-Ideologie den ÖRR unterwandert«.

In einem Schreiben wandte sich Döpfner daraufhin an seine Mitarbeiter und machte alles noch erheblich schlimmer. Zwar schrieb er, der Ton des Kommentars sei »oberflächlich, herablassend und ressentimentgeladen«. Doch dann erging er sich in Selbstmitleid, beschrieb über mehrere Zeilen hinweg, wie arg sich sein Konzern bislang doch engagiert habe – beispielsweise mit »inklusive(n) ›Safezones und All-Gender-Toiletten‹«. Es missfalle ihm, dass man nicht mehr miteinander diskutiere, sondern sich »ghoste« oder »canceln« würde. Döpfners verqueres Fazit: »Unser Haus steht für Vielfalt. Also auch und gerade für Meinungsvielfalt.«