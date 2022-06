Nachschlag: Zehn Minuten Langeweile

Fabian Sommer/dpa Auftritt für Desinteressierte: Exkanzlerin Angela Merkel (CDU) und Autor Alexander Osang am Dienstag im Berliner Ensemble

Bürgerliche Medien erklären Politik anhand von Personen: Schröder ist ein Putin-Freund, Putin ist ein Menschenfeind, Merkel ist eine im Osten aufgewachsene Frau. Dass keine Regierungsentscheidung hinreichend dadurch verstanden werden kann, dass der Geisteszustand einzelner Akteure zum Maßstab aller Dinge erhoben wird – egal, im bundesdeutschen Blätterwald weht ein anderer Wind. Interessen und Hintergründe sind müßiges Beiwerk der großen Inszenierung von Helden und Schurken. Was für ein gefundenes Fressen war das nun etwa für die ARD-»Tagesthemen«, dass Altkanzlerin Merkel am Dienstag abend über Russlands Präsidenten palaverte. Zehn Minuten Sendezeit wurden mit ihrem Auftritt im Berliner Ensemble gefüllt. Dokumentarfilmer Stephan Lamby durfte nach dem ersten Beitrag als Studiogast noch einmal wiedergeben, was Merkel so von sich gegeben hatte. Toll, dass sie Putin schon immer doof fand. Spannend, dass sie um die Deutungshoheit über ihre Regierungszeit ringt. Wer sich für Politik nicht interessiert, kommt auf seine Kosten. (mb)