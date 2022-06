Einen hat er noch

C. Hardt/Future Image/imago images Läuft für ihn: Deniz Yücel

Langweilig wird es nicht mit Deniz Yücel. Das deutsche PEN-Zentrum hat die Querelen mit mir satt? Gründe ich eben meinen eigenen Laden. So etwas ähnliches muss er sich gedacht haben, ob während der Gothaer Chaostage, als er enttäuscht als Präsident hinschmiss, oder schon vorher. Jedenfalls sehen sich nun alle getäuscht, die meinten, das kurze Kapitel Yücel beim PEN sei, kaum aufgeschlagen, schon wieder geschlossen. Er hatte noch einen im Köcher.

Man muss die Insiderberichte diverser, oft selbst für die Neugründung angefragter Literaturredakteure nicht gelesen haben, um zu wissen, wer hier die treibende Kraft war. Allein die nun veröffentlichte Erklärung ist 100 Prozent Yücel, von der leicht schmierigen Überschrift (»Wir stehen im Wort«) über die Anrufung der Werte der Aufklärung bis zum schön klingenden Gerede von der Notwendigkeit einer modernen NGO, natürlich ganz unhierarchisch und divers. Es sind die Schlagworte, mit denen Yücel bereits als Präsident auf den Plan trat, der ergrauten und etwas hüftsteif gewordenen Schriftstellervereinigung auf den Sprung zu helfen. Und es sind dieselben Leute, die ihm dabei assistieren sollten, die sich nun unter den Unterzeichnern finden. Mit erstaunlicher Energie hatte Yücel bei Autoren um Eintritte geworben, um seine Hausmacht zu stärken. Dem Vernehmen nach zeigten sich viele von der Aussicht auf interne Grabenkämpfe jedoch wenig begeistert, ein Erschwernis, das nun wegfällt.

Dabei dürfte es nicht darum gehen, Yücel Schwungmasse für seine Forderungen im Ukraine-Krieg zu verschaffen. Es ist schnöder, es geht ums Geld. Genauer: Die erheblichen Fördermittel, welche das deutsche PEN-Zentrum mit Sitz in Darmstadt für seine ­»Writers in Exile« und »Writers in Prison«-Programme unter anderem vom Bund erhält, und die zu entziehen Yücel schon Stunden nach seinem Rücktritt anmahnte. Die Freiheit, im Zweifel auch den Weltkrieg gegen Russland zu fordern, wird er sich nicht nehmen lassen, doch dafür braucht es keinen Verband. Sollte es allerdings gelingen, dem erstarrten PEN die Bundesmittel abzujagen, eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten der kulturpolitischen Landschaftspflege. (Und der Selbstdarstellung, for that matter.)

Die Ausgangslage ist nicht schlecht. Yücel ist es gelungen, eine beeindruckend breite und namhafte Autorenriege hinter sich zu versammeln. Darunter sind die teils erwartbaren Altstars mit Preisabo und Sternchen der letzten Saisons (Kracht, Kehlmann, Kunst, Lewitscharoff, Strubel) plus mediale Meinungsmacher (Bisky, Bahners, Fleischhauer, Stokowski, Weidermann). Aber mit Svenja Flaßpöhler ist auch eine Unterzeichnerin des Emma-Appells für Augenmaß bei der Aufrüstung an Bord, ebenso jeglicher NATO-Sympathien unverdächtige Leute wie Georg Seeßlen und Franz Dobler. Nur zwei Handvoll sind oder waren bereits beim PEN-Zentrum Mitglied. Ob allen Unterzeichnern klar ist, wofür sie sich hergeben?

Ein Konzept oder auch nur einen Ansatz, wie das neue Zentrum verfolgten Autoren effektiver helfen möchte, als dies im Rahmen des alten möglich war, bleibt es bislang schuldig. Eine Aufstockung der Mittel durch die Kulturstaatsministerin, um fürderhin je zwei Hilfsprogramme zu finanzieren, ist unwahrscheinlich. Es soll also dem alten PEN das Wasser abgegraben werden. Die Beteuerungen aus Berlin und Darmstadt, man wolle koexistieren, sehe sich als »Ergänzung« mit möglichen Doppelmitgliedschaften, kann den unfreundlichen Akt kaum verschleiern. »Ein solches Schisma des deutschen PEN hat es seit 1933 und seit der Teilung Deutschlands nicht mehr gegeben«, frohlockt der langjährige deutsche PEN-Generalsekretär Herbert Wiesner in Yücels Hausblatt Welt. Man sollte sich keinen Illusionen hingeben: Es geht hier um die Schleifung eines Restbestands alter Bundesrepublik, den man sich noch zurückwünschen wird.