Am Ende der Welt

Soviel ist sicher: Dinosaurier gab es wesentlich länger als Filme. Es gab sie mehr als 185 Millionen Jahre lang. Film hat hingegen kaum 150 Jahre auf dem Buckel, und die Aussichten sind jetzt schon alles andere als rosig. Ein strenger Nominalist könnte natürlich auch eine andere Zeitspanne bemühen: die Zeit, seit der man in der Moderne von den Dinosauriern wusste und sie auch als ebensolche benannte, also die seit den 1840ern, als der britische Paläontologe Richard »Old Bones« Owen Teile seiner Knochensammlung »Dinosauria« taufte. So gesehen sind die Dinosaurier und der Film Kinder ungefähr desselben Zeitalters.

Nicht einmal zwei Jahrhunderte später ist dann aus dem Kino wenig Besseres geworden als ein Vergnügungspark mit Dinosauriern drin: ein »Jurassic Park«. Mit der »Jurassic World«-Trilogie sollte dann seit 2015 aus dem Anlegen eines Parks die Schöpfung einer Welt werden. Eine ambitionierte Welt der Programme und des Designs. Die Dinos wurden nicht mehr zusammengesammelt und aus Fragmenten rekonstruiert. Sie wurden nach Bedürfnissen, die nur noch wenig mit der Wiederherstellung einer historischen Authentizität zu tun haben wollten, praktisch neu erschaffen.

Der erste Film der Trilogie von 2015 war weitgehend der Paarbildung zwischen einer »Karrierefrau« (Bryce Dallas Howard) und einer Art Wildhüter und Dinodompteur (Chris Pratt) gewidmet. Im abschließenden dritten Teil »Jurassic World – Ein neues Zeitalter« (im Original »Jurassic World Dominion«) lebt dieses Paar aus Business und Wildnis in einer Blockhütte in der Sierra Nevada, im anderen, im verschneiten Kalifornien. Die Wildnis scheint die Oberhand gewonnen zu haben. Aber nur scheinbar. Das Paar hat ein Adoptivkind (Isabella Sermon), das selbst das Produkt eines genetischen Experiments ist. Ein designtes Kind, Zukunft der Menschheit.

Im verschneiten Gebirge leben auch die Dinos nunmehr in freier Wildbahn. Das ist die neue Attraktion: Dinos im Schnee (durchaus kein Ding der Unmöglichkeit; anders als die ihnen verwandten Reptilien waren viele Dinosaurier Warmblüter wie ihre Nachfahren, die Vögel). Ein Teil der Dinosaurierjagd ist zur Parodie eines Schneewesterns geworden, in dem die Dinos die jeweilige Rolle von Bison, Puma und Wildpferd übernehmen. Sie sind nun Attraktion, Zitatspielzeug und bedrohte Tierart zugleich. Das »neue Zeitalter« ist eines der Hybridisierung. Dies gilt für die Design­objekte genauso wie für die Filmgenres. Der Abschluss der »Jurassic World«-Trilogie ist zugleich nostalgischer Schneewestern, Reminiszenz auf den Abenteuerfilm (zu Lande, zu Wasser und in der Luft), Katastrophenfilm (Monstermeeresdinos bedrohen Schiffe auf hoher See und tauchen dann in den TV-Nachrichten auf), Superschurkenagententhriller (ein ominöses Unternehmen namens Biosyn – Sünde des Lebens – führt Böses im Schilde) und schließlich Familienzusammenführungskomödie.

Denn auch dieser Abschlussfilm kann nicht auf Rückführung zu seinen Ursprüngen verzichten, um einige möglicherweise noch lose verbliebene Enden zusammenzuknüpfen. Zu diesem Zweck taucht das bestimmende Trio aus der »Jurassic Park«-Trilogie – Laura Dern, Jeff Goldblum und Sam Neill – plötzlich in der »Jurassic World« auf. Früher war schließlich besser, zumindest aber übersichtlicher. Die Dinos sind zwar noch viel größer geworden – ein Giganotosaurus taucht auf und weist selbst einen T. rex in die Schranken – doch die wahre Bedrohung hat längst andere Gestalt. Die verrückten Wissenschaftler von Biosyn haben Heuschrecken so groß wie Meerschweinchen designt, die ausschwärmen, um alles zu fressen, was ihnen in den Weg kommt (obwohl es wohl eher unwahrscheinlich wäre, dass ein Insekt von derartiger Größe das Gewicht seines eigenen Außenskeletts würde tragen können). Heuschrecken sind biblische Plage genauso wie Zeichen der großen historischen Depression in Hollywood (»The Day of the Locust« 1975/1939). Himmel, hilf.

Und so bleibt Jeff Goldblum in der dunklen Lederkluft des alten Gruftis seiner vertrauten Rolle des mahnenden Schwarzmalers treu. Gerade weil er sich aus Geldgier als Gastdozent bei den Biosyn-Laboren verdingt hat, weiß er nur zu gut Bescheid: »The doomsday clock might be out of time«, sagt er. Dem Weltuntergangsuhrwerk geht die Zeit aus. Die Uhr des jüngsten Tages bleibt stehen. Gute oder schlechte Nachricht?