Nazis im Museum

Thomas Aurin Die liebe Famile Murau: Vater (Manfred Zapatka, l.) und Sohn (Bernd Moss)

Die Verhältnisse sind nicht so, wie sie sein sollten. Auf diesen Missstand weisen Dramatiker gerne hin, jedoch darf man bei den Klassikern des 20. Jahrhunderts einen Unterschied ausmachen. Reagierten hierzulande Brecht oder in der Schweiz Frisch und Dürrenmatt mit relativ kühler Kritik und der Ratio als Waffe, ist man in Österreich emotionaler. Elfriede Jelinek wütet noch immer gegen ihr Heimatland. Aber unübertroffen ist und bleibt Thomas Bernhard, dessen ganzes Werk ohne den Zorn auf die Alpenrepublik, der zu entstammen er verdammt war, gar nicht denkbar gewesen wäre.

Sein letzter Roman »Auslöschung. Ein Zerfall«, den Karin Henkel nun am Deutschen Theater in Berlin inszenierte, fügt sich gut ein in diese Poetik des Zorns. Ein Mann um die 50 kehrt aus Rom zurück auf das Landgut seiner Eltern, die unerwartet bei einem Verkehrsunfall starben. Alles in ihm sträubt sich gegen die Heimkehr. Seine Kindheit schildert er als Aneinanderreihung von Demütigungen. Zwei Kräfte fielen über ihn her: der Katholizismus, »der größte Zerstörer der Kinderseele«, und natürlich der deutsche Faschismus. Die Eltern holten bei Kriegsende rasch die Hakenkreuzflagge ein, buhlten um die Gunst der Amerikaner und hielten gleichzeitig alte Nazifreunde versteckt. Zur Beerdigung wollen all die Gauleiter a. D. nun noch einmal aufmarschieren, was der Sohn nicht verhindern zu können glaubt, weshalb ihm nur das Wüten und das Jammern bleibt.

Die Inszenierung ist eine zweieinhalbstündige Suada, ein heiteres Suhlen im Negativen, eine Beweisführung über die Schlechtigkeit der Menschheit im Allgemeinen und der österreichischen bzw. deutschen Gesellschaft im Besonderen. Henkel gibt sich dem Schwarzweißdenken von Bernhards Hauptfigur hin, Bernd Moss als Murau spricht zwar stets mit leicht ironischem Unterton, ansonsten forschen aber weder er noch seine Regisseurin allzu tief in diesem Text, in dem sich Bernhard durchaus auch gegen die eigene Wut richtet und aufzeigt, dass ein Individuum, das sich stets als Opfer und Anderer empfindet, seine Handlungsmacht einbüßt.

Neben Moss übernehmen noch drei weitere Spieler den Murau: Ein Kinderdarsteller ertrinkt beinahe in einem Teich, Linn Reusse nässt als Jugendlicher die Betten des Internats, Daniel Zillmann flieht als Student nach London. Sie alle fallen einander ins Wort bei der Trauerarbeit am eigenen von der Herkunft verpfuschten Leben, wüten auch gegeneinander, sind sich aber im Kern einig: Die Existenz überhaupt ist eine Zumutung.

Bühnenbildner Thilo Reuther findet für derlei maximale Aussagen entsprechende Bilder. Mit Scheinwerfern und Nebel zaubert er einen langen Tunnel auf die Bühne, an dessen Ende ein kaltes Licht leuchtet. Ohnehin verwendet Henkel viel Zeit darauf, den Text zu illustrieren. Da stehen dann in einer Szene zwei Tische nebeneinander, am einen überbieten sich die Schwestern der Hauptfigur in einer Apologie der Eltern, die seien ja gar nicht so schlimm gewesen. Am anderen hetzen ebenjene gegen Juden und sehnen eine Rückkehr des Faschismus herbei. Die Botschaft könnte eindeutiger nicht sein: Die Nazis sind weiterhin Nazis, und sie warten auf ihre Stunde.

Der Roman kam 1986 heraus, inzwischen hat wohl die meisten ehemaligen oder standhaften Gesinnungsgenossen der Eltern deren Schicksal ereilt. Mit Bezügen zur Neuen Rechten, von Pegida- oder AfD-Anspielungen hält sich Henkel indes fern. Was aber hat der Text dann politisch zu unserer Zeit zu sagen? Kaum etwas, die antifaschistische Volte des Romans fällt aus unserer Zeit heraus, sie wirkt zutiefst der aufklärerischen Literatur der 70er und 80er Jahre verpflichtet. Erstaunlich ist, dass Henkel gar keine Aktualität reklamiert, den Text sogar selbst zu den Akten legt. In der letzten Szene begutachten Museumsbesucher die alten Nazis, die wie Ausstellungsstücke in ihren Uniformen verharren.

Es ist ein auf mehreren Ebenen bemerkenswertes Happyend. Bernhard wirkt spätestens nun völlig entkräftet. Seine Themen, so muss man die Botschaft verstehen, haben überhaupt nichts mehr mit uns zu tun. Warum aber ihn dann noch inszenieren? Um sich daran zu freuen, dass die Nazis weg sind, dass wir endlich abschließen können? Oder einfach nur aus Lust am Bernhard-Sound, der jetzt, da seine Anklagen an unserer schönen Gegenwart abprallen, endlich nur noch Bestätigung sein darf für die Reinheit unserer Gewissen? Man bekommt Mitleid mit Bernhard, der sich hier auf Karin Henkels Bühne mit den Altnazis, gegen die er einst anschrieb, einen Platz im selben Museum teilen muss.