Stahlwerker warnen

Der Generator surrt dumpf, zwei teerschwarze Lautsprecherboxen auf silbergrauen Stativen stehen daneben. Der Vortrupp ist längst da, samt mobilem Imbiss. Dutzende Paar Wiener sieden im Würstchenkocher, Brötchen stapeln sich im Flechtkorb. Dazu eine Tube Senf, eine Tube Ketchup nebst Tütchen mit Süßigkeiten. Besonders wichtig: Die Kaffeekanne ist randvoll. Alles ist angerichtet. 20 Minuten vor acht Uhr am Mittwoch morgen.

»Wir haben kurzfristig mobilisiert«, erzählt Nico Faupel im jW-Gespräch und ascht dabei seine Kippe ab. Die Belegschaft der Hennigsdorfer Elektrostahlwerke (HES) am Stadtrand von Berlin wolle ein Ausrufezeichen setzen, sagt der politische Sekretär der Geschäftsstelle der IG Metall (IGM) Oranienburg-Potsdam. Warnstreik, zwei Stunden bis zehn Uhr vormittags. Der Grund: Seit Mitte Mai laufen die Tarifgespräche in der nordwestdeutschen und ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Die ersten beiden Runden mit der Kapitalseite waren ergebnislos. Die Friedenspflicht endete am 1. Juni. Das Angebot des Arbeitgeberverbands Stahl (AGV Stahl): eine Einmalzahlung in Höhe von 2.100 Euro. Faupel: »Das reicht vorne und hinten nicht.« Horrende Energie- und Nahrungsmittelpreise ließen sich damit nicht ausgleichen. Deshalb der Forderungskatalog der IGM: Erhöhung der Monatsentgelte um 8,2 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ferner sollen die Tarifverträge zur Altersteilzeit, über den Einsatz von Werkverträgen und zur Beschäftigungssicherung verlängert werden.

Vorgaben, für die man sich bewegen muss, wissen die Stahlwerker. Wie ein Lauffeuer habe sich der Warnstreik unter den Kollegen verbreitet, erzählt Martin Schmidt (Name geändert), der an einem der beiden Elektrolichtbogenöfen malocht. Immer mehr seiner Kollegen strömen derweil aus dem Werk vor das Tor, streifen knallrote Warnwesten mit IGM-Logo über, greifen zu Fahnen, Trillerpfeifen und Tröten. Gleich ist Auftakt der Streikkundgebung. Kurz vor acht. »Wir warten noch zwei, drei Minuten, es sind noch nicht alle da«, ruft Faupel durchs Mikro. Schmidt will eines noch loswerden: »Unter dem Strich wollen wir Prozente sehen, ein dickes Lohnplus, sonst könnte hier irgendwann mal die Hütte brennen.«

Stimmung und Spannung steigen. Rund 200 Stahlwerker in Arbeitsmontur haben sich Viertel nach acht vor dem Werkstor versammelt. Die Schlange am Imbisswagen ist lang. Wiener Würstchen in der Frühe? »Logisch, keen Problem«, sagt einer, der gleich ein Doppelpaar verdrückt. Alle machen alles gleichzeitig, den Reden von Faupel und dem Vertrauenskörperleiter Steffen Lange lauschen, lärmen – und frühstücken. »Für die Arbeitgeber gibt es nie den richtigen Zeitpunkt für mehr Patte in der Tasche«, sagt Faupel mit fester Stimme. Die Auftragsbücher der Stahlkonzerne seien voll, Zusatzkosten würden auf Kunden umgelegt. »Mit unserer Zurückhaltung ist jetzt Schluss, Kollegen.« Applaus. Zumal die letzte tabellenwirksame Entgelterhöhung 2019 war. Lange legt nach. »Heute ist ein freundlicher Warnstreik, das ist längst nicht alles, falls die Arbeitgeber kein neues verhandlungsfähiges Angebot machen.« Wieder Applaus.

Das dürfte schwierig werden. »Ein Tarifabschluss auch nur in der Nähe von acht Prozent ist undenkbar, nicht vermittelbar«, sagte Gerhard Erdmann, Geschäftsführer Finanzen bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann GmbH und geschäftsführendes Vorstandsmitglied des AGV Stahl, am Mittwoch zu jW. Ferner: Die angebotene Einmalzahlung sei ein »faires Angebot« gewesen, betonte Erdmann weiter. Richtig, »gewesen«. Die IGM hat eine solche Einmalzahlung abgelehnt, kategorisch bei der zweiten Verhandlungsrunde am 24. Mai. Übersetzt: Es beginnt bei Null. Dennoch, an einer Eskalation des Tarifkonflikts habe niemand Interesse, so der AGV-Vorstand. Denn trotz der weit auseinanderliegenden Positionen, gebe es auch Übereinstimmungen mit der IGM. Bei der Einschätzung der aktuellen Lage zum Beispiel. Erdmann: »Das Geschäftsjahr 2020/21 war für die Stahlbranche überwiegend gut.« Aber keiner solle sich etwas vormachen, ein Konjunktureinbruch könne schlagartig erfolgen, in Kriegszeiten allemal. »Demgegenüber tut die IGM so, als sei die nahe Zukunft unverändert positiv. Das ist nicht seriös.« Am 13. Juni wird weiterverhandelt.

Einige auf der Kundgebung haben schon viel mitgemacht. Ute Raschke etwa. Seit ihrer Lehre 1977 arbeitet sie im Werk, seit zweieinhalb Jahrzehnten ist sie Vertrauensfrau. »Höhen und Tiefen, ich kenne alles«, sagt sie gegenüber jW. Vor 1989 waren 8.500 Malocher an den Hochöfen und dem Drumherum beschäftigt. Nach dem Kahlschlag in den 1990er Jahren seien es jetzt kaum mehr als 750. Unterkriegen ließ sie sich nie: »Wie immer, wir sind bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen.« Und: Die Wut im Bauch werde größer, versichert Gewerkschaftssekretär Faupel kurz vor Kundgebungsende. Drei, vier Minuten vor zehn Uhr ist alles durch, die Wiener sind verzehrt. Die Arbeiter ziehen als Kolonne zurück ins Werk, aus den Boxen dröhnt der Gassenhauer von Klaus Lage: »Faust auf Faust«.