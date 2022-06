Westen weiter dominant

imago/Frank Sorge Zusammenbruch und Niedergang: Ruinen der Chemiefabrik in Rüdersdorf bei Berlin (1.4.2005)

Nach wie vor rekrutieren sich die Funktionseliten in Ostdeutschland überwiegend aus Westpersonal. Dazu hat die am Mittwoch in Berlin anlässlich des diesjährigen Ostdeutschen Wirtschaftsforums vorgestellte Erhebung mit dem Titel »Der lange Weg nach oben – Wie es Ostdeutsche in die Eliten schaffen« aktuelle Zahlen geliefert. Eine Erklärung sei die »Tendenz dazu, dass sich Netzwerke selbst verstärken«, wie Constanze Buchheim, Personalberaterin der Firma »Managing Partner I-Potentials« bei der Vorstellung vor Pressevertretern ausführte. Je höher man in der Hierarchie von Institutionen gehe, desto gewichtiger seien Faktoren wie die soziale Herkunft oder persönliche Ähnlichkeit zu den Entscheidungsträgern, erklärte Buchheim.

Das sekundierte der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, der aus Thüringen stammende Staatsminister Carsten Schneider (SPD), bei der Vorstellung der Studienergebnisse. Der Sozialdemokrat verwies darauf, dass nach dem Anschluss der DDR nicht nur Biographien gebrochen und entwertet worden waren, sondern bis heute junge Menschen angesichts ökonomischer Unsicherheit und meist unterprivilegierter Herkunft »Sicherheitsentscheidungen« bei der Berufswahl treffen würden.

Der Ostbeauftragte der Bundestagsfraktion von Die Linke, Sören Pellmann, forderte am Mittwoch angesichts des Studienergebnisses, wonach nur 26 Prozent aller Spitzenposten in Ostdeutschland mit Ostpersonal besetzt seien, dass der Artikel 36 des Grundgesetzes »endlich beachtet« werde. Dafür brauche es eine »Quotenregelung in Bundesministerien und obersten Bundesbehörden«. Das lehnte Schneider auf Nachfrage einer Journalistin allerdings ab. Er setze auf »Sensibilisierung« der Personalverantwortlichen in den Institutionen, erklärte der SPD-Politiker.

Zwar führen die Koautorin Julia Antusch und der Koautor Michael Schönherr in ihrer Studie die Ursachen für den Status quo in Ostdeutschland auf die Folgen des Anschlusses der DDR zurück. Allerdings rechtfertigen sie den forcierten Austausch der dortigen Funktionseliten. Die »Wanderung zwischen West- und Ostdeutschland« liege daran, dass »ab 1990 ein beispielloser Elitentransfer notwendig« gewesen sei. »Zunächst weil die früheren DDR-Eliten ihre Legitimation eingebüßt hatten«, wie es weiter heißt.

Auf jW-Nachfrage, inwiefern eine Art Kolonialisierung der »neuen Bundesländer« stattgefunden habe, meinte Schönherr, dass man diesen Begriff noch diskutieren müsse. In der Studie schreiben er und Antusch, dass die »Übertragung« des westdeutschen Rechts- und Institutionensystems »erfahrene Bürokraten erforderlich« gemacht habe, »die notwendigerweise aus dem Westen kommen mussten«. Auch seien die »größten Arbeitgeber Ostdeutschlands« deshalb häufig Tochterfirmen oder verlängerte Werkbänke westdeutscher oder ausländischer Konzerne, weil »immense Modernisierungsanstrengungen« nach dem Ende der DDR einhergegangen seien mit Milliardeninvestitionen aus dem Westen bzw. dem Ausland sowie mit Subventionen und Garantien.

Die neue Erhebung wurde von der Produktionsgesellschaft Hoferichter & Jacobs in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig und dem MDR erstellt. Den Ergebnissen zufolge liegt in den Chefetagen der 100 größten ostdeutschen Unternehmen der Anteil ostdeutschen Personals derzeit bei lediglich 20 Prozent, 2016 waren es demnach wenigstens noch 25 Prozent. In den Chefredaktionen großer ostdeutscher Regionalzeitungen ging der Anteil der Studie zufolge seit 2016 von 62 auf 43 Prozent zurück. In den Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegte der Anteil Ostdeutscher bei 60 Prozent, zuvor 70 Prozent.

Von jW nach Maßnahmen zur Verbesserung der materiellen Situation in Ostdeutschland gefragt, verwies Schneider auf den jüngst angehobenen Mindestlohn. Zusätzlich müsse die »Tarifpartnerschaft« gestärkt und »Arbeitnehmerinteressen« besser durchgesetzt werden. Neben einer Erbschaftssteuer würde auch eine »Grundrente« jungen Menschen genügend »Entscheidungsfreiheit« verschaffen, um nicht länger bei der Berufswahl vor allem ökonomische Sicherheit im Blick haben zu müssen.