Fahren auf der letzten Rille

Roland Weihrauch/dpa Von der Bahn vernachlässigt: Seit 1991 wurden 19 Prozent des Schienennetzes wegrationalisiert

Vor zehn Tagen spuckte Richard Lutz ganz große Töne. Angesichts eines nie dagewesenen Chaos auf Deutschlands Schienennetz rief der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn (DB) zur Generalsanierung auf. »Wir stehen vor einer Zäsur. So wie bisher geht es nicht weiter«, äußerte er bei einer Telefonpressekonferenz am 30. Mai. Nur Tage zuvor hatte die Konzerntochter DB Cargo die deutsche Industrie auf den bevorstehenden Kollaps vorbereitet. Am 29. Mai zum Beispiel saßen Hunderte Güterzüge wegen bundesweit zahlloser Baustellen fest. Im Personenverkehr ist die Lage kaum besser, im April waren lediglich rund zwei Drittel aller Fernzüge pünktlich. Der DB-Chef will der Misere mit dem Aufbau eines »Hochleistungsnetzes« begegnen, wobei das nicht nur viel Geld, sondern auch Leidensfähigkeit erfordere. Das Projekt werde für die Kunden »schmerzhaft« sein, bemerkte Lutz.

Einen Vorgeschmack von dem, was da kommen wird, gab es am zurückliegenden Pfingstwochenende mit der ersten größeren Bewährungsprobe für das Neun-Euro-Ticket. Das durch die Bundesregierung zwecks Entlastung der von Rekordinflationsraten gebeutelten Verbraucher aufgelegte Angebot sorgte – fast wie bestellt – für die von Kritikern befürchtete Überlastung bei Personal und Infrastruktur. Massenhaft Züge waren komplett überfüllt, Bahnsteige vielerorts proppenvoll, Reisende und Beschäftigte mit den Nerven am Ende. Wollte man den Menschen im Land den endgültigen Beweis liefern, dass die Bahn auf der letzten Rille fährt, dann haben die Ampelparteien, vorne weg Bündnis 90/Die Grünen, ihre Mission erfüllt. Das offiziell ausgegebene Ziel, zum dauerhaften Umstieg auf Busse und Bahnen zu ermuntern, dürfte mit den Berichten von schwitzenden Passagieren in Sardinenbüchsen dagegen klar verfehlt werden. Das Vorgehen sei »sogar völlig kontraproduktiv«, beklagte der Bahnexperte Hendrik Auhagen (s. Interview unten). Hunderttausende Bahnfahrer würden so zur »Flucht ins Auto« getrieben.

Für Lutz laufen all diese Probleme unter »Wachsstumsschmerzen«. Mit Blick auf die Konzernausrichtung, möglichst hohe Profite bei möglichst geringen Betriebskosten zu generieren, liegt er damit richtig. Nimmt man hingegen die Fahrgastzahlen, dann bewegen sich diese auch mit dem gegenwärtig wieder verstärkten Zuspruch noch weit unter vorpandemischem Niveau. Dafür hat die Bahn in der Coronakrise den Raubbau an ihrer Substanz ungebremst forciert. Allein im Vorjahr wurden weitere 111 Streckenkilometer außer Betrieb gestellt. Den planmäßig herbeigeführten Niedergang dokumentiert der »Alternative Geschäftsbericht Deutsche Bahn 2020/21«, den die im Bündnis »Bahn für alle« organisierten DB-kritischen Bahn- und Fahrgastverbände Ende März vorgelegt hatten. Seit der sogenannten Bahnreform 1991 wurden 19 Prozent des Netzes wegrationalisiert, von 41.000 sind heute noch knapp über 33.000 betriebene Streckenkilometer übrig. Die Zahl der Weichen und Kreuzungen ging um 54 Prozent zurück, die der Infrastrukturanschlüsse um über 80 Prozent.

Näher an der Wahrheit wäre daher der Begriff Schrumpfschmerzen, aber mit der Wahrheit hat es der DB-Chef so wenig wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Auch der beschwor am Mittwoch »dringenden Handlungsbedarf« und kündigte an, noch in diesem Monat ein entsprechendes Konzept vorzulegen. »Ich sehe Defizite, und die will ich beseitigen«, sagte er dpa und weiter: »Ich bin ambitioniert.« Vorerst nichts sagte er zu den Plänen der Koalition, die Bereiche DB-Netz und DB-Station & Service zu einer »gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte« innerhalb des Konzerns zusammenzulegen.

Bei »Bahn für alle« hat man Sorge, der Schritt könnte die Vorarbeit für eine noch umfassendere Privatisierung des Bahnbetriebs sein, insbesondere im Fernverkehr. Nach diesem Szenario bringt der Steuerzahler das in Jahrzehnten mutwillig und gewinnbringend ruinierte Schienennetz wieder in Schuss, auf dem dann private Bahnbetreiber satte Renditen auf Kosten von Kunden und Mitarbeitern einfahren. Passend dazu heißt es im Ampelkoalitionsvertrag: »Die Eisenbahnverkehrsunternehmen werden markt- und gewinnorientiert im Wettbewerb weitergeführt«.